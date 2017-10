Varios heridos en un atropello cerca del Museo de Historia Natural de Londres

Varias personas han resultado heridas al ser atropelladas por un vehículo que se subió a la acera junto al Museo de Historia Natural de Londres, según informó la Policía Metropolitana de la capital británica, que no ha confirmado aún si se trata de una acción terrorista.



El incidente ocurrió hacia las 13.20 GMT y varios coches patrulla de la policía y ambulancias se encuentran en el lugar de suceso, señalaron las fuentes. También indicaron que han arrestado a un individuo, pero no han ofrecido más datos al respecto.







First picture of car used to hit pedestrians outside the Natural History Museum pic.twitter.com/iGaWL6nqCE