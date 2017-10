Al menos 50 muertos y 200 heridos en un ataque con armas de fuego en Las Vegas

Al menos 50 personas han muerto y 200 han resultado heridas a causa del tiroteo que se desató el domingo por la noche (hora local) durante un concierto de música country celebrado frente al Mandalay Bay Casino de Las Vegas, según ha informado la Policía a través de su cuenta oficial en Twitter.



En una rueda de prensa ofrecida horas después del suceso, el sheriff de Las Vegas, Joseph Lombardo, había cifrado el balance en 20 muertos y cien heridos, indicando que entre las víctimas hay varios agentes de Policía.



El suceso ha ocurrido alrededor de las 22.00 (hora de Las Vegas) cuando se celebraba un concierto de música country en la explanada situada frente al casino. "Estaban disparando desde algún punto alto. Estaban descargando bala tras bala", ha contado uno de los asistentes a la cadena local KSNV News.





At this time there is in excess of 50 deceased and over 200 injured individuals.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH