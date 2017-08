Al menos tres muertos tras una manifestación de neonazis en Virginia

Una persona ha muerto al resultar atropellada este sábado por un coche durante una marcha antifascista en la ciudad de Charlottesville (Virginia), escenario de fuertes tensiones en las últimas horas por una cancelada marcha de supremacistas blancos, y otras dos han resultado fallecidas al estrellarse un helicóptero de la Policía que vigilaba los enfrentamientos.



El helicóptero se habría estrellado en el condado de Albemarle, cerca de una residencia. Según ha informado la Policía, el accidente está siendo investigado y se ha confirmado que no hay ningún herido en la zona.



Charlestonville se encuentra ahora mismo bajo estado de emergencia por los fuertes enfrentamientos entre grupos supremacistas blancos y neonazis contra integrantes de movimientos de extrema izquierda.



Este es el momento del atropello masivo que ha causado un muerto:







Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4