Trump cesa por sorpresa a su jefe de Gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes el cese de su hasta ahora jefe de Gabinete, Reince Priebus, señalado esta semana por el nuevo director de Comunicación, Anthony Scaramucci, como responsable de una serie de filtraciones.



Priebus supuestamente se había posicionado en contra de Scaramucci al enterarse de su inminente nombramiento, lo que desató un cisma en el que el jefe de Gabinete ha optado por la discreción. El director de Comunicación, en cambio, no ha escatimado críticas y ha llegado a calificar a Priebus de "maldito esquizofrénico paranoico" en declaraciones a un periodista de 'The New Yorker'.



Tras todo tipo de especulaciones, Trump ha anunciado en Twitter este viernes el cese de su Priebus y el cambio de puesto del hasta ahora secretario de Seguridad Interior, para el que el presidente sólo tiene de momento buenas palabras.





I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him!