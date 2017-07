Corea del Norte prueba con éxito un misil capaz de llegar a "cualquier parte"

Corea del Norte anunció hoy a través de su televisión estatal que ha lanzado por primera vez con éxito un misil balístico intercontinental (ICBM), en lo que supondría un enorme avance en el programa armamentístico del régimen de Kim Jong-un.



Sin embargo, en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso anunció que se corresponde a un misil de alcance medio y no intercontinental. "Los parámetros de vuelo se corresponden con las características de un cohete balístico de alcance medio", se afirma en un una nota oficial



El Ejército norcoreano disparó el proyectil en torno a las 9.40 hora surcoreana (0.40 GMT), desde la base aérea de Panghyon, en la provincia de Pyongan del Norte, revelaron las autoridades de Seúl y Tokio.



Horas después, el anuncio leído en la cadena KCTV por la locutora encargada de dar las noticias más importantes para el régimen, Ri Chun-hee, en su habitual tono grandilocuente, indicó que se trata de un ICBM bautizado Hwasong-14 que alcanzó una altura máxima de 2.802 kilómetros y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos.



"La República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del país) se ha convertido en un imponente poder nuclear con el más poderoso de los ICBM capaz de golpear cualquier parte del mundo", dijo la presentadora.



De ser cierto, el ensayo supondría un importante avance para el programa armamentístico norcoreano que, como recordó a principios de año el líder Kim Jong-un, pretende desarrollar misiles ICBM (proyectiles que pueden recorrer más de 5.500 kilómetros) capaces de equipar bombas nucleares y alcanzar territorio estadounidense.



Aunque los datos sobre el apogeo y la distancia recorrida por el misil concuerdan con los obtenidos por la inteligencia militar estadounidense, surcoreana y japonesa, ninguno de los tres países ha confirmado aún que se trata de un ICBM.



El Comando del Pacífico Estadounidense (PACOM) llegó a decir incluso que se trataría de un misil de alcance intermedio (IRBM), aquellos capaces de recorrer entre 3.000 y 5.500 kilómetros.



Algunos expertos han considerado que los datos de vuelo se podrían corresponder con los de un ICBM capaz de recorrer en torno a unos 6.000 kilómetros, lo que pondría a tiro para Corea del Norte el estado de Alaska, aunque no otros puntos más poblados de Estados Unidos.



En todo caso, las cifras nuevamente ponen de relieve los importantes avances que está logrando el régimen de Kim Jong-un en el terreno armamentístico.



La altura alcanzada hoy por el proyectil sería la mayor lograda por un misil norcoreano sin contar los hitos marcados por sus cohetes espaciales Unha-3 y Kwangmyongsong, que emplean tecnología propia de un ICBM y con los que Pyongyang puso en órbita distintos satélites.



A los mensajes de condena de los jefes de Gobierno de Corea del Sur y Japón se sumó el presidente estadounidense, Donald Trump, con un mensaje en la red social Twitter que, como es habitual, resulta complicado analizar.







North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....