Trump insulta y ridiculiza en Twitter a una presentadora de televisión

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insultó hoy a través de su cuenta personal de Twitter a la presentadora de televisión Mika Brzezinski, a la que llamó "loca" y de cuyo aspecto se burló al decir que la vio "sangrar profusamente por un estiramiento facial".



En una serie de tuits, Trump también insultó a Joe Scarborough, quien presenta junto con Brzezinski el programa matutino "Morning Joe" de la cadena de televisión por cable MSNBC.



Tras afirmar que ya no ve ese programa, Trump dijo que ha escuchado que en "Morning Joe" hablan "mal" de él y a continuación calificó a Brzezinski de "loca" y a Scarborough de "psicópata".



El presidente aseguró, además, que ambos presentadores fueron a verlo "tres noches seguidas" en torno a la víspera de Año Nuevo a su club de Mar-a-Lago (Florida) e "insistieron en unirse" a él.







I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

"Ella sangraba profusamente por un estiramiento facial.", declaró Trump.Los dos conocidos presentadores suelen ser críticos en su programa con el presidente y recientemente se habían hecho eco de la noticia, publicada por The Washington Post, acerca de la aparición de portadas falsas de la revista Time con una fotografía de Trump enmarcadas y colgadas de las paredes de varios de los clubes propiedad de Trump.En una aparente respuesta a Trump, Brzezinski publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una caja de cereales con la fraseEs sabido que Trump es especialmente sensible a las bromas sobre el tamaño de sus manos.Un poco antes de los tuits de Trump, el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, también cargó en su cuenta personal de Twitter contra los dos presentadores, a los que acusó de estar "perdidos, confundidos y tristes" porque el presidenteCuriosamente, la hija mayor y asesora de Trump, Ivanka, se quejó recientemente de que ha encontrado en Washington "un nivel de perversidad" que no esperaba.Las redes sociales se incendiaron tras los insultos de Trump a los presentadores dey dos senadores republicanos, Lindsey Graham y Ben Sasse, alzaron la voz en Twitter contra el presidente."Señor presidente, su tuit es indigno del cargo y representa lo que está mal en la política estadounidense, no la grandeza de Estados Unidos", escribió Graham.