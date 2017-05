Dos explosiones provocan el pánico y obligan a desalojar un concierto en Manchester

Medios británicos han informado de dos explosiones en el interior del Manchester Arena durante un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El recinto ha sido desalojado y el público ha abandonado a la carrera el pabellón.



Al parecer, según 'Daily Mirror', las explosiones se han producido al final del concierto y se especula con que las deflagraciones se hayan producido al explotar uno de los altavoces.









People receiving medical treatment outside Manchester Arena but area doesn't seem to be evacuated which has to be a good sign pic.twitter.com/JT5nadDzo5

My husband and daughter were at AG gig at MEN and there was panic but someone came on stage and said no explosion, just a balloon.