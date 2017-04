Nuevo revés judicial a la reforma migratoria de Trump

La decisión tomada este martes por un juez federal de EE.UU. de bloquear la orden del presidente, Donald Trump, para negar fondos a las "ciudades santuario", supone un "regalo" para las bandas criminales y los carteles, aseguró hoy la Casa Blanca en un comunicado.

El juez, William Orrick, con corte en San Francisco (California), propinó un nuevo revés judicial a Trump al considerar que la orden presidencial para cortar los recursos a las ciudades que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a inmigrantes, conocidas como "santuario", violaría la Constitución.

"El fallo erróneo de este juez de San Francisco es un regalo para las bandas criminales y los cárteles en nuestro país, que empodera las peores formas de trata de personas y explotación sexual, y pone en riesgo miles de vidas inocentes", apuntó en su comunicado la Casa Blanca.

Además, el Gobierno de EE.UU. acusó a las autoridades locales de San Francisco y de las otras "ciudades santuario" del país, como Nueva York o Chicago, de "tener las manos manchadas con sangre" de estadounidenses muertos a manos de inmigrantes sin papeles.

La Casa Blanca recordó que fue precisamente en San Francisco dónde fue puesto en libertad un indocumentado mexicano que había sido deportado cinco veces en el pasado y que en 2015 asesinó con una pistola robada a la joven Kate Steinle, un caso del que Trump hizo bandera durante su campaña.

En la nota, el Gobierno lamentó que "un solo juez" haya vuelto a bloquear una iniciativa de Trump, como pasó con los vetos migratorios, aunque se mostró confiado que el Tribunal Supremo terminará por darle la razón en todos los casos.

Además, Trump ha insistido en Twitter que seguirá adelante con sus planes para construir un muro en la frontera mexicana:

<style type="text/css">.twitter-tweet, .twitter-tweet-rendered{width: 50px; margin: 10px auto !important;display: block;}</style><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/856849388026687492">25 de abril de 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

El fallo de este lunes afecta a las cerca de 200 entidades locales conocidas como "ciudades santuario" que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre las que se incluyen las grandes urbes del país, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, gobernadas por la oposición demócrata.

En su decisión, el magistrado Orrick cita comentarios de Trump, quien llegó a decir que su orden ejecutiva era un "arma" contra aquellos que estaban en desacuerdo con su política migratoria.

En ese sentido, el juez determinó que Trump no tiene poder para retirar fondos federales a las "ciudades santuario" solo "porque una jurisdicción elige una estrategia para hacer cumplir la ley que el presidente rechaza".

El fallo supone un nuevo revés para el presidente después de que otros magistrados bloqueasen los vetos migratorios con los que Trump pretendía prohibir la entrada al país a todos los refugiados y a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana.