Las claves para entender las elecciones francesas

Europa vuelve a vivir un capítulo crucial en la lucha por continuar unida. Ya hay quiénes catalogaron las pasadas elecciones holandesas de marzo como una semifinal en las que el partido del ultraderechista y antieuropeista Geert Wilders no logró la victoria a pesar de haber liderado los sondeos previos. Ahora llega la final, las elecciones francesas, unos comicios en los cuales otra corriente ultraderechista, el Frente Nacional liderada por Marine Le Pen, lleva varios años situada en los primeros puestos de las encuestas.

La extremista Marine Le Pen. EFE

Le Pen ha prometido sacar a Francia del euro y convocar un referéndum similar al de Reino Unido para consultar a la ciudadanía sobre la permanencia del país francés dentro de la Unión Europea. Tras las victorias de Donald Trump en Estados Unidos y del 'Brexit', la llega al poder de la ultraderechista supondría un giro en las políticas europeas.

Francia, que cuenta con dos vueltas para alcanzar el Elíseo, viven su primer asalto este domingo. Las encuestas prevén una primera victoria de Le Pen y Macron, quienes pasarían a la segunda vuelta. En esta segunda vuelta, sería Emmanuel Macron quien se llevaría la victoria. Macron es el candidato más joven, 39 años, y la gran sorpresa.

El candidato de centro Emmanuel Macron. EFE

Antiguo ministro de Economía con Hollande, se presenta con el partido independiente 'En Marche!' y se ha llevado el apoyo de varios integrantes del Partido Socialista, dejando muy debilitado a su propio candidato, Benoit Hamon. Sin embargo, otros candidatos como el conservador François Fillon, acusado por un supuesto caso de corrupción, y el candidato izquierdista, Jean-Luc Mélenchon, han subido en las últimas consultas realizadas y podrían dar la sorpresa.



Sistema electoral

A estas elecciones francesas han logrado presentarse once candidatos. Cada uno de ellos han necesitado el apoyo de al menos 500 alcaldes, diputados, diputados europeos o senadores. Puede que no se necesite una segunda vuelta, siempre y cuando uno de los candidatos logre más de la mitad de los votos. No obstante, no parece que esto vaya a suceder, por lo que el próximo 7 de mayo se celebrará una segunda vuelta que enfrentará a los dos candidatos más votados. Este sistema de votos fue introducido por Charles de Gaulle en 1962 y sirve como filtro para mantener a los extremismos a raya.

Un mes después de la segunda vuelta, los franceses volverán a votar en las elecciones legislativas en dos nuevas tandas. Estos resultados son los que dictan si el presidente electo puede formar gobierno o no. Estas nuevas elecciones se celebrarán los días 11 y 18 de junio.



Claves en campaña

La campaña electoral ha estado marcada más por lo sentimental que por las propuestas en sí. Los ataques terroristas sufridos en territorio francés en los últimos años han sido uno de los puntos fuertes, sobre todo para Le Pen, que le ha servido como caldo de cultivo para su discurso racista. La permanencia en Europa ha sido otro de los temas a tratar, aunque la situación económica, laboral y social son los aspectos que más preocupa a los ciudadanos y han dejado en el punto de mira al partido del gobierno, el socialista, que se ha hundido.