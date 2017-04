"Sacó un Kalashnikov y empezó a disparar"

El terrorismo ha vuelto a golpear Francia a dos días de las elecciones generales. Un hombre armado ha matado a un policía en los Campos Elíseos de París y ha herido de gravedad a otros dos. "Sacó un Kalashnikov y disparó con su mano derecha", cuenta Cyril, un hombre de 40 años que se encontraba en la zona cuando comenzó el tiroteo.

"Yo estaba en la esquina de Marks & Spencer y Zara esperando a un amigo en mi coche a 10 o 15 metros de un furgón policial. Vi a un hombre vestido por completo de negro que se acercó al furgón como si fuera a pedir algo y luego sacó un Kalashnikov", cuenta al diario Le Parisien.

Este testigo señala que llevaba el atacante llevaba una chaqueta negra larga que le permitió ocultar el arma. "Quería matar a los agentes de policía", asegura Cyril.

Dos mujeres se abrazan en las calles de París. EFE

Maxime, de 32 años, explica al diario galo que se encontraba en el cine cuando detuvieron la proyección porque había habido un tiroteo. "Nos dijeron que podíamos quedarnos. Yo me quedé pero pasados unos minutos varias personas empezaron a salir por una puerta lateral.

"La tensión era extrema, vi gente en las terrazas que salen de los Campos Elíseos por las calles adyacentes", cuenta el alcalde LR del octavo distrito de París, que se encontraba en una fiesta de cumpleaños cerca de la zona del ataque.

"Pensamos que eran petardos



"Empezamos a ver gente que corría y se metía en las tiendas. Escuchamos los disparos, pero, sinceramente, pensamos que eran petardos", relata a EFE Koriche, francés de 19 años que ha viajado a París de turismo.

El parisino Didier, de 37 años, se disponía a acudir a una velada en los Campos Elíseos cuando se encontró con el tiroteo: "Por las elecciones -cuya primera vuelta se celebra el domingo- esperaba que pasase esto en algún momento".

"No tengo miedo, pero sí estoy disgustado por que no puedas estar nunca tranquilo", agregó.

La misma opinión era compartida por la también francesa Martine, que explicó a Efe que "de todos modos esperábamos algo así".

Dos personas levantan los brazos frente a varios agentes. Reuters

El mexicano Juan, de 30 años y estudiante de una maestría en Computación, relató cómo se encontraba en un restaurante al lado del tiroteo, "pero nadie vino a decirnos qué había pasado".

"No vine con miedo a París, pero la gente sí me había dicho que tuviera cuidado. No voy a cambiar mis planes, porque me voy mañana", dijo el joven.

Pese al ruido de los helicópteros que sobrevuelan la zona y las sirenas de la policía, en muchos locales de los Campos Elíseos la noche continuaba ajena a lo sucedido.

Ese era el caso de la sala nocturna Le Madam, en la cercana calle de la Boetie, donde la música salía de las puertas como si nada ocurriese en el exterior.

El vigilante del local, Hafedh, con más de 14 años de trabajo custodiando su entrada, reconoció que cuando escuchó los disparos pensó que se trataba "de las obras de enfrente", pese a que otros creían que era un atraco y otros decían que era un tiroteo.

Un policía muerto y dos heridos en un atentado en los Campos Elíseos. Vídeo: Agencia ATLAS/Reuters

"Abrimos nuestras puertas y dejamos a la gente que llegaba corriendo que pasara. A los de dentro les dijimos que había habido un problema en los Campos Elíseos", explicó Hafedh.

Una hora y media más tarde de las 21.00 (19.00 GMT), cuando tuvo lugar el tiroteo, Hafedh reconocía que "la zona está segura", por lo que "no hay motivo para interrumpir la velada", tras haber cerrado sus puertas un rato hasta que se calmó la situación.

El vigilante explicó que él es creyente musulmán, pero, si se confirma que es un atentado terrorista, dice que no hay razón para que hayan atacado a policías, porque a ojos de sus autores, "somos todos infieles".