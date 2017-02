Resuelven el asesinato de un niño en EEUU 38 años después

Un tribunal de Nueva York halló el pasado martes culpable a un hombre de origen puertorriqueño, Pedro Hernández, por el secuestro y muerte de un niño de seis años que desapareció en 1979 en la ciudad estadounidense.



Hace dos años otro jurado no pudo ponerse de acuerdo, tras once días de deliberaciones, sobre el veredicto, por lo que el juicio fue declarado nulo.



En esta ocasión, el jurado de este mediático caso, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó durante nueve días sobre la participación de Hernández, de 56 años, en la desaparición del niño, Etan Patz, cuando se dirigía a la escuela hace casi cuatro décadas.



Patz, que vivía con sus padres en el barrio del Soho de Nueva York y desapareció el 25 de mayo de 1979, nunca ha sido hallado.



En 2012 Hernández, que en el momento del arresto vivía en Nueva Jersey, confesó que lo había estrangulado en el sótano de una tienda donde trabajaba y que puso su cuerpo entre el hielo en el refrigerador antes de colocarlo en la basura.



En este caso no hubo testigos del secuestro del niño así que el jurado deliberó sobre la declaración de Hernández, cuya defensa siempre ha insistido en los problemas mentales de su cliente y que durante el proceso judicial atacó la credibilidad de esa confesión.



La defensa ha insistido además en que la confesión de Hernández fue el resultado de siete horas de interrogatorio de la Policía.



La desaparición de Patz, uno de los primeros menores cuya imagen apareció impresa en cartones de leche en todo Estados Unidos, conmocionó durante años a la opinión pública y en 1983 el presidente estadounidense, Ronald Reagan, declaró el 25 de mayo "Día Nacional de Niños Desaparecidos".





Jury deliberations underway in re-trial of man accused of killing #EtanPatz. 6yr old disappeared 38 years ago #1010WINS pic.twitter.com/B1e9d4fNhO „ Juliet Papa (@winsjuliet) 1 de febrero de 2017

Hernández conocerá su sentencia el próximo 28 de febrero.