Trump ve un "sinsentido" la "conexión rusa" de su equipo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado vía Twitter a las informaciones que apuntan a que miembros de su campaña estuvieron en contacto con altos cargos de la Inteligencia rusa antes de las elecciones y ha apuntado a que se trata de un intento de "encubrir" los "errores" que cometió la campaña de su rival, Hillary Clinton.



"Esta conexión rusa sinsentido es meramente un intento de encubrir los muchos errores cometidos por la campaña perdedora de Hillary Clinton", ha sostenido en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.



"La comunidad de Inteligencia está dando información ilegalmente a los fracasados 'The New York Times' y 'The Washington Post'", ha añadido, preguntándose si la NSA y el FBI están detrás de estas filtraciones.



En un mensaje anterior, ha vuelto a arremeter contra la prensa, recurriendo a su reiterado mensaje de que divulgan "fake news" (noticias falsas).





This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017

Revelación del New York Times

Dimisión de Flynn

"Los medios de las noticias falsas se están volviendo locos con sus teorías de la conspiración y odio ciego", ha opinado Trump, defendiendo que la cadena Fox, conocida por su tendencia conservadora, es "magnífica" mientras que la CNN y la MSNBC "no hay quien las vea".Según ha publicado el New York Times, varios miembros de la campaña de Trump y otros sociosdurante el año previo a las elecciones del 8 de noviembre.Así se extrae de las grabaciones telefónicas y llamadas interceptadas por los servicios de Inteligencia estadounidenses en el marco de una investigación que se desarrolló al mismo tiempo que se descubrieron injerencias por parte de Moscú para influir en los comicios, según el diario.Si bien las autoridadesentre el equipo de campaña del mandatario y el Kremlin para influir en los resultados electorales, los repetidos contactos llamaron la atención de los servicios de Inteligencia, en particular porque coincidieron con los numerosos elogios intercambiados entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.Tal y como explica el diario, las comunicaciones interceptadas no están limitadas únicamente a miembros de la campaña del presidente, sino también a otros socios de Trump.Por la parte rusa,que no forman parte de los servicios de Inteligencia, según han confirmado fuentes gubernamentales bajo anonimato, ya que la investigación, clasificada, continúa abierta.Esta revelación se ha hecho pública un día después de que el asesor de Seguridad Nacional de Trump, el general Michael Flynn, anunciara su dimisión después de que saliera a la luz que había mentido al vicepresidente, Mike Pence, y a otros altos cargos de la Casa Blanca acerca de una conversación que había mantenido con el embajador ruso.