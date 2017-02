La Policía malasia divulga imágenes de las sospechosas de matar al hermano de Kim Jong-un

La Policía malasia divulgó este miércoles una imagen de una de las dos mujeres sospechosas de asesinar en Kuala Lumpur al norcoreano identificado como Kim Chol, pero que según fuentes gubernamentales de Corea del Sur podría tratarse de Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un.



La grabación de las cámaras de seguridad de la Terminal 2 del aeropuerto de la ciudad malasia muestra a una mujer con rasgos asiáticos, tez blanca y media melena que viste una camiseta de color blanco y una falda azul antes de subir a un taxi.



Según las autoridades, la mujer pertenece al dúo que presuntamente atacó a la víctima en el recinto de salidas del aeropuerto rociándole la cara con un producto químico, aunque algunos medios indican que le inyectaron un veneno.



La Policía señaló que ha iniciado una operación de búsqueda de las dos sospechosas.





Exclusive pictures of one of the two North Korean poison needle-wielding female operatives who killed Kim jong-nam https://t.co/UzSJkjSw50 pic.twitter.com/dqIpAJ8w7R