Trump aprobará hoy la construcción del muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que tomará sus primeras medidas en materia de seguridad nacional este miércoles, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México.



"Mañana será un gran día para la seguridad nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!", afirmó el magnate a través de su cuenta de Twitter, una vez que los medios locales habían desvelado ya sus planes.









Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!