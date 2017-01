Cuatro detenidos en EEUU por vejar a un discapacitado y emitirlo en Facebook

Cuatro afroamericanos han sido detenidos en Chicago por su presunta implicación en un vídeo difundido en directo por la red social Facebook en el que un discapacitado psíquico es torturado, según informó la policía de esa ciudad de EEUU.



En la grabación, la víctima aparece atada y amordazada y es golpeada por varios individuos mientras insultan al presidente electo de EEUU, Donald Trump, y a la población blanca.



Según la policía, que no identificó a la víctima, aunque sí dijo que tiene "necesidades especiales", las imágenes del vídeo pueden considerarse un delito de odio.



"Te hace preguntarte qué hace que las personas traten a alguien así", dijo el superintendente de la policía de Chicago Eddie Johnson en una conferencia de prensa transmitida anoche en directo por Twitter.







Regarding the disturbing video that surfaced on social media of a battery: Incident is under investigation/suspects are being questioned pic.twitter.com/GGi3qs9rGv