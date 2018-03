La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Cruel sociedad injusta: ´Autorretrato de un joven capitalista español´

El actor madrileño firma este monólogo con el que reflexiona sobre la historia reciente de nuestro país

A lberto San Juan (Madrid, 1968), grande de la interpretación, en cualquier medio, ya sea teatro (fundador de la brillante compañía Animalario junto a Willy Toledo y Ernesto Alterio), cine (Goya en 2007 por Bajo las estrellas) o televisión (desde Más que amigos a Carlos, rey emperador), no tiene los problemas de otros a la hora de mojarse en política. Vamos, que no le tiembla la voz, ni sobre el escenario, faltaría, ni fuera de él. En constante movimiento entre el drama y la comedia, el hijo de Máximo, el dibujante, desembarca en el Teatre del Mar con Autorretrato de un joven capitalista español, un monólogo de unos 70 minutos de duración con el que brinda sus conclusiones tras reflexionar sobre su vida y la situación en la que nuestro país se encuentra, desde una perspectiva crítica y con grandes dosis de humor.

"Soy capitalista. Tengo cuenta en un banco que especula con alimentos. Tengo un seguro médico privado. Tengo la luz contratada con una empresa que roba a sus clientes porque su objetivo es el máximo beneficio. Cuando trabajo cobro el sueldo más alto que pueda conseguir, sin preocuparme de cuál es el sueldo y el resto de las condiciones laborales de mis compañeros. Puedo ayudar económicamente a un amigo, pero nunca a costa de rebajar mi nivel de vida. Quiero preservar mi fama, mi cotización comercial, mis propiedades. La sociedad en la que vivo es injusta hasta la crueldad. Me gustaría que cambiase, pero no estoy dispuesto a perder en el intento aquello que he logrado acumular. Estoy hablando muy en serio".

Humor negro para una propuesta novedosa, valiente y sincera, con la que Alberto San Juan pone sobre la mesa la sensación del hombre español frustrado, en una sociedad tan cruel como injusta. Un intérprete de raza que domina como pocos la palabra, la expresión física, el auditorio.

Un formato, el monólogo, en el que se siente totalmente libre, y en el que vuelca todas sus inquietudes: "Soy un ciudadano que se hace preguntas. Y como soy actor, lo hago sobre un escenario". Interrogantes que a unos les dolerán, o les molestarán, pero que son necesarios para la higiente colectiva.

A Autorretrato de un joven capitalista español ya le ha salido un hermano, Masacre. Una breve historia del capitalismo español, producción de Teatro de Barrio, la cooperativa madrileña que también firma Ruz Bárcenas, y que está recibiendo los elogios de la crítica por estos trabajos con los que repasa la historia reciente de nuestro país.

Teatro

Fechas: del 30 de marzo al 1 de abril. Viernes y sábado a las 21 horas y domingo, a las 19.00 horas

Lugar: Teatre del Mar.

Entradas: de 14 a 17 euros.



Juan Makandé: Canciones de amor y libertad

El músico gaditano intepretará nuevas composiciones, las de su disco, ´El habitante de la tarde roja´, y lo más aplaudido de su repertorio, canciones como ´Kamikaze´ o ´Niña voladora´

Juan Medina Herranz, conocido en el mundo musical como Juanito Makandé, gira por media España Entre mi casa y la luna, que es como se llama su aplaudido trabajo, una de las joyas de lo último de su cosecha: El habitante de la tarde roja. Una serie de conciertos en los que repasa sus temas más emblemáticos, como Kamikaze o Niña voladora, y en los que interpreta nuevas canciones, con renovadas ilusiones.

"La tarde roja se acerca y traigo mi kalashnikov de madera cargado con canciones de amor y libertad. Ojalá vengáis todos a compartirlas conmigo", señaló el gaditano al inicio de su tour.

Grabado en los estudios Abbey Road de Londres, donde los Beatles registraron la casi totalidad de sus discos, El habitante de la tarde roja supone la culminación de una carrera salpicada por grandes composiciones como Arañando el aire o Tocar las nubes, en la que Makandé canta: "Yo quiero sentir tocar las nubes, yo quiero bailar hasta el amanecer, yo quiero escuchar cantes que duelan, por ejemplo a Camarón, para que traspase mi corazón".

Juanito Makandé nació en La Línea de la Concepción en febrero de 1982. Cantante, percusionista, compositor y productor, fusiona el flamenco tradicional con el funk o el jazz, y ha sido etiquetado como artista flamenco-underground. .

Música

Fecha: viernes 30 de marzo, a las 21.30 horas.

Lugar: Trui Teatre. Camí de Son Rapinya.

Precio: 22 euros.



Lord Rochester: Primitivo rock and roll

Proceden de Escocia y beben de grandes monstruos del género, desde Bo Diddley a Chuck Berry pasando por Lonnie Mack. Llegan a la isla de la mano de la promotora Rudy Sessions

La promotora Rudy Sessions vuelve a la carga un par de años después de su última actividad (Dan Stuart de los Green on Red), y con el prestigio de haber impulsado las actuaciones en Mallorca de artistas de la talla de Graham Parker (2014) o Mick Harvey & The Bad Seeds (2007). En esta ocasión, esta cooperativa formada ya por once melómanos nos acerca al mejor combo escocés de rock and roll primitivo: Lord Rochester.

El percusionista Tim Matthew visitó Mallorca el verano pasado, y a base de buena gastronomía y algunas cervezas, se ofreció a regresar como miembro de Lord Rochester junto al matrimonio formado por Russ Willkins (guitarra eléctrica y voz) y Saskia Holling (bajo y voz), con el fin de inyectar al público mallorquín ese necesario chute de clasicismo que bebe de los grandes monstruos del género: Bo Diddley, Chuck Berry, Jimmy Reed, Lonnie Mack y demás.

Las canciones de Lord Rochester se han podido escuchar en salas y clubes de Japón, Estados Unidos y media Europa. Ya sea en grandes festivales o salas pequeñas, el efecto es siempre el mismo: el trío, entretenido y elegante, conquista al auditorio. Pasión y buen sonido para una banda que desde su formación, hace ya una década, está capitaneada por el citado Russ Wilkins, pionero de la escena Medway inglesa, con más de 30 años de trayectoria al frente de otras formaciones, como Thee Milkshakes o Pop Rivets.



Concierto

Fecha: viernes 30 de marzo, a las 21.30 horas

Lugar: Casa Planas. Av. Sant Ferran, 21. Palma.

Precio: entre 10 (anticipadas en web Entradium y la tienda Mais Vinilo) y 12,50 euros en taquilla.



´Via Crucis´: Un clásico de semana santa



Q ue el Via Crucis de Llorenç Moyà sume 33 ediciones indica varias cosas: calidad, tradición bien encajada por el público y vigencia de una obra que su autor escribió en la primavera de 1953. Durante siete años aquel escrito en forma de sonetos permaneció inédito hasta que, en 1960, Moyà decidió presentarlo con el título Les flors de la Passió al premio de poesía Mossèn Alcover de Manacor, que acabó por ganar. El año siguiente fue publicado con el título definitivo de Vía Crucis por Ganímedes, la editorial fundada por Rafael Ferrer y Miguel Ángel Riera, con un prólogo de Josep Maria Llompart. Este año la obra volverá a representarse en las escaleras de la Seu, con dirección de Bernat Pujol. En caso de lluvia, el espectáculo, llevado a escena por la compañía Taula Rodona, se hará en la iglesia de Sant Felip Neri a las 12.30 horas.



Escena

Fecha: viernes 30 de marzo,

a las 12.00 horas.

Lugar: en las escaleras

de la Catedral.

Precio: gratuito.



Adrenalized: En el frente del hardcore



Irrumpieron en el año 2007, con su primer disco, titulado Vote For the Fake, y ya entonces se situaron en primera línea del hardcore melódico. Proceden de San Sebastián y acumulan cinco álbumes editados, a cada cual mejor. Durante estos once años han compartido escenario con grupos ilustres como Pennywise, Atlas Loging Grip, No Use For A Name, Forus y No Fun At All, entre otros, y han girado por países de Europa y Sudamérica. En su visita al Tunnel de Palma se codearán con otros cracks, Main Line 10. Tras las bandas pincharán los residentes, hasta que el cuerpo aguante.



Música

Fecha: sábado 31 de marzo a las 23.00 horas.

Lugar: Tunnel Rock de la plaça Gomila.

Precio: 6 euros, incluye consumición.



Aladín, un musical genial

Un montaje con canciones en directo y muchos bailes

A ladín, un musical genial es la combinación perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del musical con el encanto de las aventuras de Las mil y una noches, con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares. Todo impregnado e invadido por ese aroma oriental de cuento. Un espectáculo con el más puro lenguaje musical que sorprenderá al público con números inesperados. Con texto y letras de Josep Mollà, y dirigido por Jose Tomàs Chàfer, el montaje está interpretado por Jose Gasent (Aladín), Anthoyn Senén (príncipe Azim, mercader, guardia real, traje elegante y corte gran Aladín), Rubén Felis (genio, Abdul, Vasijas y guardia real), David Pérez (Jafar, telas, jefe de la guardia, Geniofan y corte real), Pau Vercher (Sultán, alfombras y Geniofan), Héctor González (Yago, frutera, Geniofan, traje guerrero y corte gran Aladín) y Fátima Gregorio (Aya, Geniofan, traje exótico y corte gran Aladín). Un musical que llega al Auditorium tras recibir importantes galardones, como el premio al Mejor Musical y Mejor actriz protagonista en los Premios del Teatro Musical 2015 y cinco distinciones en los Premios Broadway World Spain.



Teatro.

Fecha: sábado 31 de marzo, a las 18.00 horas.

Lugar: Auditòrium. Passeig Marítim.

Precio: entre 25 y 28,25 euros.





Es finde, hay que ir a... Por Víctor M. Conejo



Música

Viernes 30

A la nueva edición de las fiestas El Flow! se siente, porque sueltan clasicazos de hip hop tanto de la vieja como de la nueva escuela.

El Flow! VIII se siente: Bsoul Ramos + Andrew ´B Flat´ Vega. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), de 23 a 6 h.

Al Kaelum, porque abren la jornada con un Extra-Tardeo, porque si el habitual de los sábados lo peta tanto por qué no hacer uno en viernes si es festivo, porque habrá temarracos indie y pop del infalible Lucc y los locales Miravete y Oliveros, y porque para la noche posterior tienen el habitual menú de populismo democrático mejor entendido que nadie y además repartido en dos salas, includida la recién remodelada PopNorama y ahora estéticamente espectacular en el piso superior.

Extra-Tardeo: Lucc (Cultura Club, invitado) + Ángel Oliveros (residente). 16:30-22 h. Noche: Sala principal + Sala PopNorama 0-5 h. Kaelum Club (Avinguda Argentina 2).

Al sarao Chikle with Samantha Hudson, porque además de los habituales temazos 80s y 90s del local de ambiente The2, disfrutables por cualquiera que se deje los prejuicios casposetes en casa, se podrá gozar con la presencia y habilidades de Iván/Samantha Hudson, quien llamó la atención salerosamente en 2015 con su videoclip Maricón.

Chikle with Samantha Hudson. The2 (Pablo Iglesias 12), 23-3:30 h.

Al Pre Rock´n´Rostoll, porque si una de las fiestas paradigmáticas del verano organiza una juerga electrónica previa hay que peregrinar.

Pre Rock´n´Rostoll: Álex Losa + DJ Riu + Lliteras + Vives + DJ invitado. Pub Es Fixo (Carrer a 5C, Maria de la Salut), 17-1 h.

Al Ponderosa, porque es uno de los locales, restaurantes y pistas de baile en primera línea del mar más carismáticos de la isla, porque además de comer bien puedes bailarlo mejor, y porque arrancan temporada programando electrónica asequible al mediodía todos los días de la Semana Santa.

Viernes: Fernando Gullón. Sábado: Lou Rider. Domingo: MI.RO. Lunes: Acid Hero. Todos los días 14-17 h. Ponderosa (Casetes des capellans, playa de Muro).

Sábado 31

A ver The Other Side, porque es una banda tributo a Pink Floyd formada por trece músicos menorquines.

The Other Side. Pink Floyd Live Experince. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 30 €.

A la Bad Taste Party, porque se anuncia como una simpática competición de los peores trapos, y porque se traen a pinchar nada más ni nada menos que a Colin Peters, jugón de las sesiones indie rock hiperdivertidas.

Bad Taste Party con Colin Peters. Bar 11 (Paseo Mallorca 32), 22-3 h.

Al concierto de Hombre Lobo Internacional, porque es blues&trash&roll necesariamente primitivo y acertadamente asalvajado, y porque será en horario vermutero en una taberna con encanto.

Hombre Lobo Internacional. Sa Bodega (Nou de Sant Pere 4, Esporles), 12 h.

A bailar con el italiano Tuccillo, porque es un habitual de Eivissa y pinchará su house efectivo y con cintura en la espectacular sala Social Club.

0ES3 presenta: Tuccillo + Carlos Simón + David Cop + Javi Cannus + Khaddy Samateh. Social Club (Passeig marítim 33), 23-6 h., entradas solo en puerta.

Al Kaelum, porque arrancan la jornada con el Tardeo, porque lo peta y lo sabes, porque las colas son perennes toda la tarde, porque ofrecen populismo democrático con chicha mejor que casi nadie, y porque el fiestote continuará bajo hasta casi la madrugada las mismas premisas de diversión por encima de todo en sus dos salas.

Tardeo (16:30-22 h.) con Miravete (invitado) + Ángel Oliveros (residente). Sala principal + sala PopNorama 0-5 h. Kaelum Club (Avinguda Argentina 2).

Al Ponderosa (ver viernes).

¡Más música!

A la nueva edición de la Xiscas Party, porque ofrecen fiestote dominguero desprejuiciado, moderno y clasicista, contemporáneo y naif, rompedor y decimonónico, porque traen invitadas de lujo desde tierras vascas, y porque es en el Kaelum, cada vez más referente de las juergas diferenciadas por su estilazo.

Xiscas Party: Las Fellini + Un Marino DJ + Tardeo Palma DJs (Will DC & Ángel Oliveros) + Blacky Villas + Lolita Khaos + Lupita Desperfectos. Domingo en Kaelum Club (Avinguda Argentina 2), 23-5 h.

Al concierto de Júlia Colom, porque defiende su pop elegantón ribeteado de jazz con una voz cada vez más personal y hasta extraordinaria, y porque para la ocasión especial que supone actuar en el sacrosanto Lisboa lo hará en formato cuarteto.

Júlia Colom con Omar Lanuti (guitarra), Marko Lohikari (contrabajo) y Pep Lluís García (batería). Domingo en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21 h., 8 €.

Al concierto de la Glissando Big Band, porque son un muy efectivo combo de swing bailón y jazz accesible, porque presentan nuevo repertorio, y porque tienen invitado especial dirigiendo a la banda.

Glissando Big Band con Toni Vaquer. Domingo en Sala Trampa (Caro 19), 20:30 h., 10 €.

Al séptimo aniversario de Cannibal Show, porque son promotora de referencia en los saraos electrónicos democráticos a pistón, porque proponen más de doce horas de pim-pam-pum.

7º aniversario Cannibal Show: Javi Bora + Mili Takeshi + Cacio Fernández + Mateo Vitale + Álex Rasta + Óscar Mula + Gerard García + Danny Miniño + The Rogues + TJ Cabot + Alfonso Navarro. Domingo en Lunita (Camí de Can Pastilla 39), 17-6 h., 12 € dos copas hasta las 22 h.

Al cuarto aniversario de los despiporres Domingos al soul, porque son las juergas domingueras por excelencia, porque ofrecen electrónica efervescente y accesible, y porque arrancan temporada y lo hacen con invitados especiales.

4º aniversario Domingos al soul: Chelina Manuhutu + Yousef + Ralfus + Nacho Almagro + Vik-T. Social Club (Passeig marítim 33), 23-6 h., 15 € dos copas hasta la 1 h.

Al Domingo Santo en el Honky, porque pinchará Chitowsky y eso significa buenos ritmos desde electrónicos hasta orgánicos, y porque la lindeza el local lo realza.

Domingo Santo con Chitowsky. Domingo en Honky Tonk (Sant Llorenç 9), 20-2 h.

Al concierto de Riki López, porque es un cinturón negro del humor, porque es un primera fila por puro talento, y porque va a ser un lujazo que actúe en Palma todos los domingos hasta mayo.

Riki López. Todos los domingos de abril y mayo en La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 19 h., 10 €.

Al Ponderosa (ver viernes).

Escena

A la presentación del largometraje Desierto en tu mente de Marta Grimalt, porque hablan maravillas de esta road movie surrealista rodada en Súper8 entre California, Mallorca y Barcelona, y porque habrá coloquio posterior con la directora y el autor de la banda sonora más concierto posterior de sano noise y distorsión.

Proyección de Desierto en tu mente + Coloquio con Marta Grimalt & Primo Gabbiano + Concierto de P. Gabbiano. Viernes en TACA (Sant Feliu 17, local 12), 19:30 h.

A ver al humorista El Gili, porque con él arrancan los sábados de monólogos en la muy carismática Sa Fonda, y porque para acabar el día habrá temazos universalistas desde la cabina.

El Gili + DJ Equis & RTO. Sa Fonda (Arxiduc Lluís Salvador 5, Deià), 19-23 h.

A la proyección de Mi vida entre las hormigas, porque es un documental sobre la vida y carrera musical de Jorge Martínez, líder de Ilegales, y porque es en CineCiutat, iniciativa que merece visita, mimo y jaleo.

Mi vida entre las hormigas. Jueves en CineCiutat (Emperadriu Eugènia 6), 20 h.

Comer y beber

A la nueva edición de la Calçotada POPular, porque se podrá jalar y bailar, porque el menú gastronómico es el anunciado y el musical lo ponen sabios en pop e indie.

Calçotada POPular: Dinamo Teatre + BritVermut con Sodapop DJ + RedBellion DJs. Sábado en plaça Madrid, 12-19 h.

A la nueva edición del Street Food Festival de Port Adriano, porque habrá variedad de food trucks con voluntad de estilo y música en directo.

XI Street Food Festival Port Adriano. De viernes a domingo 11-0 h., con The Old Fashioned Caravan, Corazón Natural, Smoke Box, Anita Cakes & Salado, Frapa´s, Love Croquet, La hoja de lata, Le Petite Caravan, Corazón de Agave, Wanderlab, Nomad, Cosmopolita, Cerveza Forastera + Animación infantil (Mar Pirata, cada día 19-22 h.) + Marino e Marini (vie 21 h.) + Pirates Pirats (sab 21 h.).

Al Palma´s Secret Experience, porque está organizado por el Puro Hotel, porque es un paseo guiado por rincones y mercados de la ciudad en el que se comprarán productos para cocinarlos posteriormente por los participantes, además de disfrutar de aperitivo de tapas y cata de vinos.

Palma´s Secret Experience. Salida sábado 10 h. en Puro Hotel (Montenegro 10), 10-17 h., 85 €, reservas en purohotel.com.

Al Vermut and panades!, porque inician la jornada con un taller básico para aprender a hacer panades y lo complementan con vermuts mallorquines en los bares de la zona de Galerías Els Geranis incluyendo picada.

Vermut and panades! Sábado en Galería Els Geranis, 11:30-13:30 h.

Es variat

A ver La mort amb prebes torrats, porque no es un desfile de moda ni una nueva colección, porque no se ha explicado exactamente qué es pero basta con saber que es el nuevo proyecto del diseñador de moda Miguel Adrover de cuyo genio hace demasiado que no se sabía nada.

Miguel Adrover: La mort amb prebes torrats. Sábado en plaça Canal 16 (Santanyí), 19 h. Hasta el 15 de abril 10-13 h. / 16-21 h.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano Tira´m els trastos, porque la oferta de ropa, complementos, decoración, artesanía, muebles y etcétera es cada vez más amplia y rica, y porque el evento siempre se ameniza con música en directo.

Mercadet Tira´m els trastos. Sábado en la glorieta Pau Casals (Santa Catalina), de 10:30-14:30 h. + concierto de Wa Koul Diop.

Al mercadillo vintage del Miama, porque es uno de los clubs de playa de mayor carisma de la isla, porque acaba de renovar su excelente carta de comida y coctelería, porque propone un amplio mercadillo y porque lo rebozará con musicones tanto rock como indietrónicos desde la cabina.

Miama Marketplace ¡No es viejo, es vintage! Con Voltor Record Store, In Progress, Sol Vintage, Humble13Clothing, ArmariVintage y Vintage Flea Market. Sábado y domingo en Miama Beach Club (Avinguda del mar 8C, playa de Muro), 17-23:45 h., sábado One Man Rocks y domingo Sideways, ambos a las 18 h.

A la inauguración conjunta de Nuria Fuster y Radamés ´Juni´ Figueroa, porque son jóvenes artistas con buen discurso contemporáneo multisoporte, y porque es en la galería L21, garantía de criterio y ambición.

Nuria Fuster: Not me! + Radamés ´Juni´ Figueroa: Meditation in an ugly hotel room. L21 (Ferrers 25, polígono Son Castelló), sábado 12-16 h.