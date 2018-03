La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

La reinvención es una de las señas de identidad de Pastora Soler (Coria del Río, Sevilla, 1978), cantante de fuerza, apasionada, que ha transitado por distintas sendas, desde el flamenco al pop, y que está de vuelta con La tormenta. Un trabajo con el que rompe algunos años de retiro profesional y en los que ha cumplido un sueño, el de ser madre.

Recuperada del incontrolable miedo escénico que se apoderó de ella y que le llevó hasta el colapso en dos ocasiones, en Sevilla y Málaga, Pastora Soler ha recuperado La Calma, precisamente el título de uno de sus nuevos trabajos. La andaluza confiesa que se ha quitado toda la presión y que vuelve a estar tranquila y relajada.

El pasado mes de noviembre, con motivo de su participación en el programa Mi casa es la tuya de Bertín Osborne, Pastora confesó el duro momento que vivió al desmayarse durante un concierto. "No podía seguir cantando", reconoció sin poder contener las lágrimas. "Tenía la voz como un tiro y no podía seguir cantando pero de la misma tensión", agregó.

Pastora Soler llegará a Palma tras triunfar en su regreso oficial, el pasado 19 de noviembre en el Teatro Real, y hacer lo mismo en el Teatro Cervantes de Málaga. En su actuación podrán escucharse temas como Vuelves a la vida, La tormenta, Ni una más, Perdóname, Contigo o Invencible, en la que canta: "Que diferente me siento hoy, vuelvo a saber hacia donde voy, un ser humano de tantos que, cayó y se levanto".

La copla y el flamenco, en clave de versiones, la forjaron en su infancia, donde ya dio muestras de su talento, con actuaciones en la Feria de Sevilla y, más tarde, con una compañía dirigida por Lauren Postigo. Su primer disco, cinco sevillanas bajo el título Gracias Madre, llegó en 1986, con el nombre de Pilar Sánchez. Ocho años después adoptaría su actual nombre artístico, debutando con Nuestras coplas, con diez temas de León Quintero y Quiroga. Desde entonces ha publicado diez discos, con colaboraciones de artistas consolidados como Alejandro Sanz, Raphael, Mónica Naranjo o Sergio Dalma, y conciertos en Estados Unidos, Italia, Turquía o Bakú, en Azerbaiyán, cuando representó a España en el Festival de Eurovisión de 2012, certamen en el que finalizó en décima posición tras interpretar Quédate conmigo.

"Pastora canta a la búsqueda de la reconciliación, al reencuentro con un amor que a veces no queda claro si se trata de una persona, la vida o la propia música, esa que abandonó por decisión propia el 1 de diciembre de 2014. Lo hace diciendo que aún podemos reinventarnos sin darnos ni cuenta, y pide que la abracen, tan fuerte que duela, tanto que llueva", anuncian desde el Auditòrium, para añadir: "La tormenta, el regreso más esperado del pop femenino nacional, está compuesta por Tony Sánchez Olshonn, creador del que ya es uno de los temas fundamentales de su carrera, Quédate conmigo, y producido por Pablo Cebrián, por cuyas manos han pasado algunos de los mayores éxitos de David Bisbal, Manuel Carrasco, Sergio Dalma o India Martínez, entre otros".

Trance: salvajes y aguerridos



V ivir mata es el título del nuevo disco de Trance, un trabajo editado recientemente en formato vinilo 12 pulgadas por el sello local Cero en Conducta Records que se presenta este viernes en el Maraca Club de Palma, en una noche de acción en la que también actuarán las bandas catalanas Leonor SS y Enamorados, y en la que pincharán los DJ Retroman y TNT.

Lo de Trance es punk rock en la línea de los Ramones. Música rebelde y salvaje, cargada de amargura y de rabia, con Rafa Murillo al frente, en el micrófono y a las letras. Esta nueva entrega se grabó y mezcló entre Palma y Buenos Aires, y contiene cortes como Quieres saber demasiado, Psicópata de la jet set, Prefiero remar, Trepanación o Cucarachas muertas devoradas por hormigas. "Letras amargas, batería contundente, bajo enérgico y guitarra directa", advierten desde su bandcamp.

Con Trance estarán Leonor SS y su punk irreverente, para escandalizar y provocar, en la línea de la primera etapa de Siniestro Total o de los madrileños Larsen, con canciones que no superan el minuto y títulos como Bárbara es parapléjica, Hay un alien en mi clase, Hoy me siento subnormal o Alaska está muy gorda. Completan el cartel Enamorados, mezcla de punk y power pop afilado que le canta la oscuridad, las heridas, el fuego y el destino, con influencias dispares, entre los Dead Boys, Los Hermanos Dalton, The Jam y Brighton 64.



Txetxu Altube: animal de escenario

T ras el huracán es el segundo disco de Txetxu Altube, el cantante de Los Madison, que continúa con su proyecto en solitario y regresa con un disco grabado prácticamente en directo, sin complejos, de sonido folk y letras contundentes.

Txetxu Altube es un artista con más de veinte años de escenarios y canciones a sus espaldas. Tras cuatro discos con su banda anterior, Los Madison, el artista publicó su primer disco en solitario, Cuestión de intensidad. Ahora, dos años después, "tras un huracán personal e intransferible", vuelve con una nueva propuesta inspirada en las calles de Dublín y Madrid que se concreta en 12 temas creados entre junio de 2015 y principios de 2017.

Tras el huracán se grabó en los estudios Black Betty y ha sido producido por José Nortes (Miguel Ríos, Ariel Rot, Coque Malla). El álbum ha visto la luz gracias a una campaña de crowdfunding.

Respaldado por una banda o en solitario, Txetxu Altube es un animal de escenario, territorio donde despliega todo su carisma y desde el que empatiza y conecta eficazmente con el público. Estas ganas de escenario, como él define su apetito insaciable por el directo, le llevan a subirse a los escenarios de multitud de pequeñas salas de todo el país, en solitario y en formato acústico. En esos conciertos íntimos, con las canciones desnudas y reducidas a la única expresión de la guitarra y la voz, el músico madrileño muestra sin trampa ni cartón el gran artista que es y confirma que la calidad de sus composiciones brilla por encima del contexto en que se interpreten.



Modelo de Respuesta Polar: en constante movimiento

E l grupo de Valencia Modelo de Respuesta Polar, integrado por Borja Mompó (cantante y guitarra), Fran Mollá (guitarra), Jorge Mollá (bajo) y Matías Entraigues (batería), en primera línea desde 2010, cuando llamaron la atención de festivales como el Low Cost y el Arenal Sound con su sonido indie-rock noventero, viaja hasta Mallorca para presentar en Es Gremi su último trabajo, Más movimientos. Un disco que respira ese espíritu de cambio constante que siempre ha caracterizado a la banda, también marcada por la sinceridad, la emoción, la energía y la reflexión; y que habla de viajes, de conciertos, de planificar a medio plazo y de disfrutar del presente, con cortes como Sábados, Revivir, Mucho para ti, Siempre o Tu canción. Si te gusta Nacha Pop o Los Secretos, déjate caer por Es Gremi.



B. Sargent / Bachrroc Ensemble: tócala otra vez, Bach

M allorca es tierra de Bach. El genio de Eisenach vuelve a protagonizar dos recitales este fin de semana. En el Arxiu del Regne de Mallorca, en Palma, el violinista y director americano Barry Sargent se enfrenta de nuevo este sábado a la integral de sonatas y partitas de Bach, tras hacerlo hace ahora precisamente una semana. Y en la parroquia Santa Tereseta Son Armadans, hoy tendrá lugar el Concert de Quaresma BachCycle Illes Balears. Intervendrán el Bachrroc Ensemble y los solistas Irene Mas (soprano) y Florian Hille (barítono), que ejecutarán las arias de las pasiones según San Mateo y San Juan.



Millán Salcedo: sigue en sus trece

El recordado y siempre aplaudido Millán Salcedo "sigue en sus trece, en su línea", según sus propias palabras. El próximo sábado trae nuevo show a Palma, al Trui, tras una larga gira por diversas ciudades de España. El que fuera la mitad de Martes y Trece dirige y protagoniza En mis Trece 2.0, montaje que nos lleva a un viaje a través de su carrera, desde el popular dúo (primero trío) que le dio la fama hasta la actualidad. En Mis Trece 2.0 es un espectáculo renovado, la versión 3.0 de su ya famoso Yo me subí a un piano verde. Se trata de una pieza de una hora y pico de humor, como no podía ser de otra manera en el que también veremos a Millán Salcedo cantar, bailar y hacer lo que haga falta para divertir y entretener a su fiel público. Una obra que, en definitiva, es risa y sonrisa. Es la sal, la pimienta y el aceite de reír. Es biografía, humor, homenajes, complicidad, canciones... Millán invita a su público a un piano-bar en el escenario de Trui Teatre. La última ronda la pagará él, lo jura por Encarna.



Es finde, hay que ir a...

Música

Viernes 23

Al concierto de El último vecino, porque son un grupazo de pop oscurecido y querencia ochentera con una intensidad emotiva en directo muy valorable.

Ciclo Girando por salas: El último vecino (BCN) (21:30 h., 8 €) + Asesina Ilustrada & DJ Gautxos (0-4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al Que te quiten lo bailao, porque anuncian música sanamente hortera, petardeo vivificante, pachangueo energético, clásicos de ayer y hoy y hasta cumbia, y porque es en la imbatible Sa Possessió.

Que te quiten lo bailao: Combo Bulla + Rancho Cumbiancha + Willows + Pachamama Percussió + Concurso de disfraces. Claustro 2 de Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 6 € c.c.

Al estreno en la isla de las fiestas Roots Conference, porque vienen desde Barcelona para ofrecer reggae y roots clásicos a través de u reputado figura del género, y porque es en la imbatible Sa Possessió.

Roots Conference Island Edition: Jah Life Internation Sound System & Broda Nelson. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 22-5 h., 8 € cerveza/refresco hasta las 0 h., después 10 €.

Al concierto de El Pèsol Feréstec y Salvatge Cor, porque en los primeros, barceloneses, hay personalidad en su pop folk y sus letras, y en los segundos, locales, hay estilazo en su poprock indie.

El Pèsol Feréstec + Salvatge Cor. Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20 h.

Al Kaelum, porque siempre hay ambientazo democrático, porque arrancan la noche con concierto de buenas versiones funk y disco, y porque hasta el cierre ofrecen populismo desprejuiciado multigénero.

Le Kiff (23 h., 8 € c.c. o 2 cervezas) + Kaelum DJs (0-5 h.). Kaelum Club (Avinguda Argentina 1).

Sábado 24

Al tercer aniversario de la web de información musical y cultural Notodoesindie, porque traen a dos grupazos sin paliativos como los madrileños Los Punsetes y los locales Escorpio, porque el indiepop a menudo cafre de los primeros combinará a la perfección con el poprock nebloso de los segundos.

Tercer aniversario Notodoesindie: Los Punsetes + Escorpio + Notodoesindie DJs. Espai Focal de Casa Planas (Avinguda Sant Ferran 21), 20-23:30 h., 10 €.

A la fiesta Radigal, porque busca visibilidad y relevancia a la obra de mujeres DJs, performers, diseñadoras, fotógrafas y artistas de la escena alternativa, y porque se celebrará a beneficio de la ONG Estrellas y duendes.

Radigal: Hollie Anthwax (ING) + Ussuru Sound (Córdoba) + Teknoklik (Madrid/MCA) + Sistah Natacha + Rastafairy + Nebulosa Frenesí VJ + Totem Soundsystem + Mercadillo, exposiciones & comida. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 16-5 h., gratis hasta las 20 h.

Al concierto de los barceloneses El pèsol feréstec y los manacorins Jorra i Gomorra, porque sonará muy estiloso pop&rock&folk?die de buena huella en las escenas tanto allá como acá, porque ambos cuidan mimosamente tanto músicas como textos, y porque será en perfecto horario vermutero de mediodía.

El pèsol feréstec + Jorra i Gomorra. Can Lliro (Joan Lliteras 42, Manacor), 12 h.

A la nueva edición de White Noize, porque ofrecen electrónica sin piedad de la mano de reputados ejecutantes locales, porque en este caso se centran en el tecno, y porque es en la inmejorable Sa Posssessió.

White Noize Techno Edition: Ángel Costa + Pepe Arcade + Treze + Francesco Marano. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), 23-5 h., 10 € c.c.

Al concierto de Antonio José, porque es el enésimo ñoño que surge de los detestables talent show televisivos, y porque eso significa que tiene tirón popular entre la gran masa.

Antonio José. Auditòrium (Passeig marítim 18), 21 h., 28/30/33/36 €.

Al concierto de Reservoir Tones, porque son un grupazo de surf y rock&roll instrumental que no cansan si no que te hacen pedir ¡más!

Rservoir Tones. Attic Club (Passeig des Born 1, Binissalem), 23 h.

¡Más música!

Al tributo a Glenn Miller por la Pasadena Roof Orchestra, porque su extraordinario repertorio es perpetuo y estará ejecutado por más que eficientes profesionales.

Glenn Miller Tribute Pasadena Roof Orchestra + The Irresistibles Andrew Sisters + Swing Time Jivers. Domingo en el Auditórium (Passeig marítim 18), 19 h., 42 €.

Al concierto de Riki López, porque es un cinturón negro del humor, porque es un primera fila por puro talento, y porque va a ser un lujazo que actúe en Palma todos los domingos hasta mayo.

Riki López. Todos los domingos de marzo, abril y mayo en La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 19 h., 10 €.

Al concierto de The Wheels, porque son una de las joyas locales de pop sentido y rock emotivo, porque transitan entre clasicismo y sonido moderno con codiciable propiedad.

The Wheels. Martes en la Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

Escena

A ver Compadres para siempre, porque es una comedia de dos sólidos secundarios del cine español y las tablas como los Albertos, Sánchez y López.

Compadres para siempre. Con Alberto Sánchez y Alberto López. Viernes en Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 27'5 €.

A ver MiraMiró, porque es un espectáculo de danza y tecnología interactiva para los más pequeños y cualquier tipo de público creado alrededor del universo de Joan Miró, y porque es una creación de la siempre sugestiva compañía Baal.

Cía Baal: MiraMiró. Con Aina Pascual, Catalina Carrasco y Gaspar Morey. Dirigido por C. Carrasco. Música de Kiko Barrenengoa. Teatre Xesc Forteza (Plaça Miquel Maura 1), sábado 18 h., domingo 12 h., 0-3 años 1 € / 4-13 años 5 € / 13+ 8'5 €.

A la sesión abierta con la compañía Efecto R, porque consiste en el lujazo de poder ver y hasta participar en el proceso creativo de una compañía teatral, que en este caso mezcla circo, danza y texto, porque es un nuevo regalo del CINE.

Sessió oberta procès creatiu Efecto R. Viernes en CINE (Centre d'Investigació Escénica, Son Torrens 9, Sineu), 19:30 h.

A ver Encuentros 2, porque es una fusión de danza a cargo de la compañía Ballet Jove Mallorca junto al bailaor Eduardo Guerrero unido a un desfile de Custo Dalmau.

Encuentros 2. Martes en Auditòrium (Passeig marítim 18), 21 h., 28 €.

Comer y beber

Al estreno de las jornadas gastronómicas Inca a taula, porque 16 restaurantes y cellers posibilitarán descubrir la muy buena cocina de la ciudad, y porque el evento incluirá una demostración de cocina y coctelería con el palo como elemento principal.

Inca a taula. Hasta el domingo, programa y participantes en incaciutat.com

A la nueva edición de la Calçotada POPular, porque se podrá jalar y bailar, porque el menú gastronómico es el anunciado y el musical lo ponen sabios en pop e indie.

Calçotada POPular: Dinamo Teatre + BritVermut con Sodapop DJ + RedBellion DJs. Sábado en plaça Madrid, 12-19 h.

Al Vermut and panades!, porque inician la jornada con un taller básico para aprender a hacer panades y lo complementan con vermuts mallorquines en los bares de la zona de Galerías Els Geranis incluyendo picada.

Vermut and panades! Sábado en Galería Els Geranis, 11:30-13:30 h.

A la nueva edición de los Burger meets Gin, porque consiste en beber, comer y escuchar música con sustancia, porque hay cuidado y apuesta en lo gastronómico y complemento competente en los sonidos.

Burger meets Gin con Alma Mater. Viernes en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), 20-0 h.

A la cata de vinos con maridaje en La Tortillería, porque se probarán a ciegas cuatro caldos mallorquines con el objetivo de adquirir más conocimiento sobre el mundo del vino, y porque La Torti y sus gentes son tan majetes que merecen que la cola de participantes llegue a Marratxí.

Cata de vinos con maridaje. Sábado en La Tortillería (Plaça Quartera 1), 18-20 h., 20 €, reservas en lauramarianisommelier@gmail.com / 678 163 012.

Es variat

A la presentación de la novela gráfica Cuerda de presas, porque son relatos que recrean la vida de las presas políticas españolas durante los primeros años de la dictadura franquista.

Presentación de Cuerda de presas con sus autores Jorge García y Fidel Martínez. Viernes en Los Oficios Terrestres (Joan Miró 62), 10 h.

Al evento Visibilitats Trans, porque habrá una charla sobre la ley LGBTI balear aprobada en 2016 a cargo de un especialista y la proyección de un conocido documental sobre los años 80 en Nueva York y sus sectores sociales emergentes.

Ben Amics y Acció Feminista presentan: Visibilitat Trans. Charla Guía Diversidad por derecho a cargo de Jan Gómez (técnico de Ben Amics) + Proyección de Paris is burning. Viernes en el Casal de joves de Llevant (Pere d'Alcantara Penya 10), 17:30-20:30 h.

A la presentación de los nuevos poemarios de Laia Martínez i López y Tomàs Arias, porque van desde el corazón abierto hasta las diosas, los mitos y el helenismo.

Presentación de Venus Volta de Laia Martinez i Lopez + La via Àpia de Tomàs Arias. Llibreria Drac Màgic (Jeroni Antich 1), 19:30 h.

A las jornadas Remoblar, porque en ellas un grupo de trabajo que arrancó en Barcelona compaten sus reflexiones y sus prácticas en el rediseño de los espacios educativos, porque repiensan los espacios de la escuelas para adaptarlos a las nuevas formas de pedagogía y aprendizaje.

Jornadas Remoblar: Transformant els espais educatius. Con Makea Tu Vida, Equal Saree, las arquitectas Elena Climent y Cristina Florit, y Forniture. Casal Solleric (Passeig del Born 27), viernes 16-20 h., sábado 10-14 h., inscripciones en remoblar@gmail.com / 971 71 87 86.

A la exposición fotográfica sobre el Teatre de Barra, porque son instantáneas tomadas durante los ensayos de su última y una vez más exitosa edición dedicada al cabaret, porque las bambalinas y entretelas siempre muestran verdades o como mínimo divertimentos.

Exposición fotográfica de Jaume Salom sobre el Teatre de Barra. De viernes a martes en Teatre Mar i Terra (Sant Magí 89), 9:30-13:30 h. / 16:30-21:30 h.

A la manifestación en apoyo a Valtonyc y en contra de lo carpetovetónico que es que te manden a la cárcel por cantar, porque si no te comprometes y te posicionas para qué vives.

Grup de suport llibertat Valtonyc: Manifestació per la llibertat d'expressió. 18 h. plaça Espanya – 19:30 h. Passeig del Born.

A la nueva edición del ArtPalma Brunch, porque consiste en mañanear y llegar hasta el mediodía disfrutando de una oferta artística diversa y hasta ambiciosa, porque aunque nunca ha llegado a petarlo es una oferta de suficiente distinción.

ArtPalma Brunch. Sábado 11-14 h. en las galerías Pelaires. ABA ART LAB, Addaya, Fran Reus, Maior, Horrach Moyà, La Caja Blanca, Xavier Fiol y Kewenig.

A la grabación en directo del programa Mediterráneo de Radio 3, porque es un espacio que investiga la diversidad natural y cultural de dicha zona y los aspectos políticos, ecológicos, sociales y económicos que plantea.

Grabación en directo del programa Mediterráneo de Radio 3. Música en directo de Amar Amarni (Croacia) y Jasmina Petrovic (Argelia) + Vermuts por La Vermutera. Sábado a las 12 h. en el patio central de Es Baluard (Plaça de la Porta de Santa Catalina 10).

A la segunda y última jornada de la ruta de arte urbano en clave femenina, porque se incluye en los actos por el pasado día internacional de la mujer, y porque posibilitará conocer el trabajo de excelentes artistas locales.

Art Urbà: ruta en femení. Grafitis de Soma y Zon. Sábado en el barrio de Santa Pagesa desde las 11 h.

Al seminario Arquetips femenins en la imatge cinematográfica, porque dos potentes investigadores y divulgadores compartirán su visión sobre los estereotipos de género en el cine.

Seminario Arquetips femenins en la imatge cinematográfica. Con Mireia Iniesta y Javier Urrutia. Sábado en el conservatorio de Manacor (Fàbrica 2), 11-19 h., inscripciones en cinemaclub@39escalons.org / 662 35 06 33.

A la inauguración de la nueva sede de la conselleria de Cultura, Participació i Esports en Ca n'Oleo, porque con la excusa de la presentación de una nueva jornada del plan Viu la cultura se podrá visitar el carismático espacio.

Viu la cultura a Ca n'Oleo: Orquestra Simfònica de les Illes Balears (11 h.) + Gloses con Mateu Matas 'Xurí' & Miquel Àngel Adrover (12 h.) + Centiments Teatre: Vola Valentina (12:30 h.) + Lectura de poemas Josep Maria de Llompart con Miquel Àngel Torrens, Joan Manel Vadell y Marta Cuesta (16 h.) + Recital de poemas con Marta Elka & Toni Pastor. Sábdo en Ca n'Oleo (Almudaina 4).

Al sexto aniversario de la Assemblea Antipatriarcal, porque a los colectivos despiertos y con voluntad de implicarse en la sociedad que ha tocado vivir hay que apoyarlos y hasta jalearlos, y porque habrá charlas, vermut, slam de poesía, comida vegana, rifa y hasta música feminista.

VIè aniversario Assemblea Antipatriarcal. Domingo en casal Ca n'Alonso (Castellarnau 4), 11-20 h.

Al nuevo capítulo del ciclo Ni ellas musas ni ellos genios, porque evidencia que demasiado a menudo la historia del arte, pensamiento o ciencia ha sido contada desde óptica exclusivamente masculina, porque conferenciantes de excelente nivel recuerdan a creadoras de rango extraordinario, desmontando tópicos y revelando tesoros.

Ciclo Ni ellas musas ni ellos genios (coordinado por Laura Freixas y Pilar V. de Foronda): Alma Reville y Alfred Hitchcock. El marido de Mme. Reville. Martes en CaixaForum (Plaça Weyler 3), 19 h., 4 €.

Al encuentro con arquitectas, porque es un coletazo del pasado Día internacional de la Mujer, porque diversas profesionales expondrán en base a su experiencia la situación de la mujer en el gremio, y porque es un episodio más de los encuentros mensuales organizados por JAM (Joves Arquitectes de Mallorca).

Encuentro mensual JAM (Joves Arquitectes de Mallorca): Amb A d'arquitecta. Mesa redonda con Irene Pérez (TEd'A., Marta Vall-Llossera (COAIB), Catalina Salvà (Salvà Ortín Arquitectes), Joana Roca (JR Arquitectes) y Cristina Llorente (Arquitectives). Miércoles en La Tertúlia Cafè Teatre (Ausiàs March 19), 19:30 h.