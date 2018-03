Los estrenos de la cartelera en Mallorca

Tomb Raider: Los origenes de Lara Croft

Alicia Vikander protagoniza este ´reboot´ sobre uno de los personajes más famosos de los videojuegos

Estados Unidos, 2018 / 122 minutos. Género: Aventuras - Acción . Director: Roar Uthaug. Intérpretes: Alicia Vikander, Daniel Wu, Dominic West, Walton Goggins, Kristin Scott Thomas, Alexandre Willaume, Adrian Collins, Hannah John-Kamen, Nick Frost.

A licia Vikander coge el relevo a Angelina Jolie para ponerse en la piel de Lara Croft, en este reboot sobre los orígenes de uno de los personajes más famosos de los videojuegos, creado por Toby Gard.

La cinta, dirigida por el noruego Roar Uthaug (La ola, 2015), ha sido aplaudida por la mayoría de la crítica especializada, como apunta Leah Greenblatt, de Entertainment Weekly, "El último blockbuster basado en un videojuego no pasará a la historia, pero es en realidad muy divertido: una aventura de islas del tesoro de la vieja escuela (...) liderado por una actriz ganadora del Oscar con más talento de lo que la historia requiere (...)". Vamos con el argumento: Lara Croft es la hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era todavía adolescente. Ahora, con 21 años, trabaja como repartidora y, aunque está matriculada en la universidad, apenas va a clase. Rehúsa cumplir la última voluntad de su padre y decide desentrañar el enigma de su misteriosa muerte. Así pues, lo deja todo atrás para embarcarse en una frenética aventura.



El insulto: De disputa particular a conflicto nacional



Líbano, 2017 / 110 minutos. Género: Drama. Director: Ziad Doueiri. Intérpretes: Kamel El Basha, Christine Choueiri, Adel Karam, Camille Salameh, Rita Hayek, Talal Jurdi, Diamand Bou Abboud, Rifaat Torbey, Carlos Chahine, Julia Kassar

Estuvo cerca de ganar el Oscar a mejor película de habla no inglesa, pero pese a no hacerlo, las buenas palabras recibidas por la crítica especializada no decaen, sirvan de ejemplo las de Eric Kohn, de Indiewire, quien apunta que "ofrece una nueva perspectiva de la vida de los árabes en Oriente Medio (...) La película no trasciende la tensión principal generada al principio, pero Doueiri hace un trabajo competente". La cinta se ubica en Beirut, cuando un pequeño incidente entre un palestino musulmán y un libanés cristiano aumenta hasta convertirse en una disputa nacional que pone de relieve los conflictos históricos entre ambas comunidades.



La tribu: Al son cómico de Carmen Machi y Paco León



España, 2018 / 90 minutos. Género: Comedia. Director: Fernando Colomo. Intérpretes: Carmen Machi, Paco León, Luis Bermejo, Julián López, Bárbara Santa-Cruz, Manuel Huedo, Rebeca Sala, Manel Fuentes, Horacio Colomé, Jorge Asín, Marisol Aznar, Alfonso Lara, Julián Teurlais, Arlette Torres, María José Sarrate, Maite Sandoval, Artur Busquets, Maribel del Pino, Javier Perdiguero.

El veterano director Fernando Colomo presenta esta bailable comedia de la mano de Carmen Machi y Paco León. Una historia entretenida que presenta a Virginia, limpiadora de profesión y streetdancer vocacional, quien recupera al hijo que dio en adopción, Fidel, un ejecutivo que lo ha perdido todo, incluida la memoria. Madre e hijo, junto al grupo de baile que forman las compañeras de Virginia, Las Mamis, descubren que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ambos llevan el ritmo en la sangre.



OTROS ESTRENOS



Encontrar a su hijo cueste lo que cueste

Perdido. Francia, 2017 / 84 minutos. Género: Drama. Director: Christian Carion. Intérpretes: Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist, Marc Robert.

Christian Carion (El caso Farewell, 2009) dirige este thriller, también escrito por él, que ha supuesto todo un éxito en la taquilla francesa. Vamos con el argumento: Julien viaja constantemente por trabajo y esta ausencia ha hecho que su matrimonio se resquebraje. Un día recibe un mensaje de su exmujer, Mathys: su hijo de siete años, ha desaparecido. Un terrible sentimiento de culpa le invade y decide encontrarlo.



Sin miedo a amar y sin miedo a vivir

The Best Day of My Life. España 2018 / 110 minutos. Género: Documental. Director: Fernando González Molina.

Documental para todos los públicos sobre la homosexualidad y la identidad en el que seis personas originarias de España, Uganda, Rusia y Francia se enfrentan a circunstancias difíciles para poder vivir sus vidas con orgullo, alegría y compromiso. Todos se reunen en Madrid para una celebración inolvidable.



Un acosador arrepentido

A Silent Voice. Japón, 2017 / 130 minutos. Género: Animación - Drama. Director: Naoko Yamada.



Cuando Shoko, una niña con discapacidad auditiva, llega a la escuela a mitad de curso, Shoya ve en ella una nueva forma de pasarlo bien. Aunque al principio intenta mostrarse amigable, su dificultad para comunicarse le impulsan a hacer la vida imposible a la muchacha. Shoko abandona de repente el colegio y todos culpan a Shoya de la situación. Adaptación homónima del comic manga.



En busca de un nuevo camino

María Magdalena. Reino Unido, 2018 / 120 minutos. Género: Drama. Director: Garth Davis. Intérpretes: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim.



Los productores de El discurso del rey presentan esta visión feminista de la discípulo más distinguida de Jesucristo. María Magdalena es una joven que busca dar un nuevo sentido a su vida. A pesar de las jerarquías y reglas impuestas por su época, la joven se atreve a desafiar a su familia y unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret. Allí encuentra su sitio e inicia un nuevo camino hasta Jerusalén.



Reflexión y naturaleza

100 días de soledad. España, 2016 / 93 minutos. Género: Documenta. Director: Gerardo Olivares, José Díaz.

José Díaz se rueda a sí mismo recluido en su cabaña en el Parque Natural de Redes, Asturias, durante un largo periodo de 100 días, siendo autosuficiente y desconectándose absolutamente del mundo real y sus avances. No tendrá electricidad, ni móvil, ni televisión, ni ordenador, ni reloj... Solo el hombre, con la naturaleza. Una historia sobre el amor por la naturaleza que invita a la reflexión.



El amor de un gran deportista por la montaña

Killian Jornet: Path to Everest. España, 2017 / 80 minutos. Género: Documental. Director: Jaume Martí, Josep Serra.



Después de cinco años recorriendo cimas alrededor del mundo y de completar un histórico doble ascenso al Everest, el gran deportista catalán Killian Jornet sigue con la búsqueda de nuevos retos que le permitan seguir soñando. Siempre rodeado de montañas y de gente que le inspira, el atleta de montaña descubre su cara más íntima, con sus miedos, sus contradicciones y sus ilusiones.



Secretos sin enterrar

1945. Hungría, 2017 / 91 minutos. Género: Drama. Director: Ferenc Török. Intérpretes: Péter Rudolf, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Bence Tasnádi, Ági Szirtes.



Adaptación del relato de Gábor T. Szántó y de Ferenc Török, director de la cinta. Un sofocante día de agosto de 1945, los habitantes de un pueblo de Hungría se preparan para la boda del hijo del funcionario del ayuntamiento. Mientras, dos judíos ortodoxos llegan a la estación con unas misteriosas cajas.



Nueva aventura para los anfibios

El reino de las ranas. China, 2016 / 87 minutos. Género: Animación. Director: Guang Xi Chang.



La nueva aventura de estas intrépidas ranas les llevará a una misión en el Ártico. En esta segunda entrega, el Rey de las Ranas revela que el legendario protector del reino, la Rana de Cristal, está en peligro, por lo que muchos habitantes huyen de la ciudad. Una propuesta para disfrutrar del cine y de las palomitas en familia.