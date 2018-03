La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Precio: Entre 10 y 12 euros.

Los Rebeldes

Doblete en la movida



L os Rebeldes, la banda liderada por el curtido Carlos Segarra, genio y figura del rock patrio, se ha convertido en un clásico de La Movida, la sala dedicada a la música de los 80. Con más de 30 años de carrera, Los Rebeldes rozan el millón de discos vendidos y figuran en las enciclopedias de rock como la primera y más importante banda de rockabilly del panorama musical español. Con el tiempo, sus composiciones se han ido abriendo a otras influencias como el soul, el surf o el swing, configurando un estilo propio muy marcado por la inconfundible voz de Segarra. De todas formas, puestos a etiquetar, lo más exacto sería decir que su música es "sólo rock&roll", que dirían los Stones. El grupo sigue más vivo que nunca, con una gira programada para este 2018 que contempla hasta la fecha más de una veintena de bolos, desde Jaén a Lugo de Llaneras, en Asturias. Su extensa discografía incluye álbumes tan recordados y bailados como Cerveza, chicas y... Rockabilly!, Esto es Rocanrol, Rebeldes con causa, Más allá del bien y del mal, En cuerpo y alma o Más sabe el diablo.

Palma. música.

Fecha: viernes 2 a las 22 horas y sábado 3 a la misma hora.

Lugar: en La Movida. Carrer Albo, s/n.

Precio: 20 euros.

OTROS ACTOS

Café Quijano en Trui Teatro

"Loco de amor", "La Lola"... Los boleros de Café Quijano marcaron una época en la música de España. Son poco quines no han coreado alguna de sus canciones. Ahora vuelven. Lo hacen en Mallorca y con cerca de dos décadas de éxitos que los han impulsado a ser nominados diversas veces a los Latin Grammy Awards. Este nuevo espectáculo aterriza hoy en el Trui Teatre con el fin de conmover mediante sus canciones y rememorar a través de sus clàsicos boleros.

Desde los Hits "Nada de Nada", "Llaves de Raquel", "La Lola" y "Tequila" hasta su último éxito "Perdoname" pasando por los boleros " Me enamoras con todo" y "Róbale tiempo al tiempo"... el nuevo Show de Café Quijano expone cerca de dos horas de historia viva del pop latino junto con los éxitos del momento.

Café Quijano en el Trui Teatre

Día y hora: Viernes 2 de marzo a las 21h

Lugar: Trui Teatre / Precio: 25 a 35€

La nit de Catalina Homar en Teatre de Santanyí

El Teatre de Santanyí continúa con La nit de Catalina Homar, un monólogo de José Carlos Llop, interpretado por Catalina Solivellas y dirigido por Rafel Lladó que se estrenó los pasados días 7, 13 y 14 de octubre. Con este montaje, el Teatre de Santanyí prosigue con la primera de las producciones propias de la temporada del Principal que, al mismo tiempo, suponía el estreno como dramaturgo de Llop. En la obra, el personaje nos habla desde la muerte. El escenario parece el Purgatorio. Es el alma de Catalina Homar quien la que nos explica cómo fue su vida, y cómo un hombre, Lluís Salvador, le abrió un universo inimaginable para una campesina mallorquina de finales del siglo XIX.

La nit de Catalina Homar

Día: Viernes 2 de marzo

Hora: 20:30h

Lugar: Teatre de Santanyí

Viernes

Su actuación en el programa de televisión Got Talent le sirvió de trampolín para dedicarse a la música. En 2016 publicó un primer disco con el título Para respirar, en el que colaboraron artistas como Javier Álvarez y Andrés Suárez, y recientemente ha firmado un contrato de hasta cuatro discos con la multinacional Sonny, para la que prepara ya su primer trabajo. Un anticipo del próximo CD es el EP Acuarela. Ahora Bruno Sotos (voz y guitarra) presenta a su banda, formada por Miguel Forteza (violín), Sergio Ramis (teclados), Pedro Moyá (batería), Toni Morales (bajo) y Juanjo Monserrat (guitarra) en el Auditori de Peguera.

Bruno Sotos Band

Lugar: Auditori de Peguera

Hora: 21h

Precio: 10 a 15€

Agatha, Xisco, Soli, Gabi y Nacho son los integrantes del grupo Together. Se crearon como tal en 2013 tras la disolución de The Magnetic Band, una de las bandas más peculiares surgidas en Mallorca en las últimas décadas. Han grabado un disco, Future Cities (2016), que ahora presentan en el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma.

Together

Lugar: Teatre Municipal Xesc Forteza

Hora:20:30h

Precio: 10€

Sergio Baos adapta y dirige 'Un tramvia anomenat desig', la famosa obra del dramaturgo estadounidense Tennessee Williams (1911-1983), llevada al cine con gran éxito por Elia Kazan en 1951 con Vivien Leight, Kim Hunter y Marlon Brando, en una de sus actuaciones memorables. ´Un tramvia anomenat desig´ se ha llevado el premio al mejor director y Rodo Gener al mejor actor en los premios que concede la Asociación de Teatros y Auditorios Públicos de las Islas Baleares en la edición de 2017.

'Un tramvia anomenat desig'

Lugar: Teatre de Lloseta

Hora: 20:30 h

Precio: 10€

Esta propuesta del 23è Festival de Música Clàssica d'Hivern tiene como escenario dos molinos que forman parte del patrimonio de Mallorca: hoy en el Molí de Ca´n Nofre, en Montuïri, y mañana en el Molí de Ca´n Garleta en Palma. Dos conciertos con el tenor alemán Markus Schäfer, uno de los más reconocidos del panorama operístico actual, dedicados al clásico ciclo de Lieder de Franz Schubert La Bella Molinera.

'La Bella Molinera', de Franz Schubert

Lugar: Molí de Ca´n Nofre (Montuïri) / Molí de Ca´n Garleta (Palma)

Hora: 19h

Precio: 15€

Entre las novedades de la edición del Mallorca Saxophone Festival 2018 se encuentra el ciclo de conciertos de Saxofón y DJ que que se realizará en el Mercado Gastronómico de San Juan todos los viernes del mes, que cuenta con la presencia de los DJ´s Kiko Navarro y Pepe Link. Llama la atención también los talleres de yoga para músicos y respiración que tienen lugar en el Centro Ling Tai. El primer concierto del festival tuvo lugar en el auditorio de Miró Mallorca el pasado miércoles con un concierto de los prestigiosos saxofonistas David Brutti & Rodrigo Vila. Hoy es el turno de Kiko Navarro Dj y Roquesax en el Mercado Gastronómico San Juan

Mallorca Saxophone Festival

Lugar: Mercado gastronómico San Juan

Hora: 21h

Precio: Gratis

Primer concierto del año para Dinamo, donde se proyectara el flamante videoclip de Diamante dirigido por Joan Garau y co-protagonizado por Tony Moreno (Eskorzo) Como banda invitada, desde Ibiza llega Flordhiguera y sus cumbias llenas de calor y color! Amenizan la velada Cristian Jim & Bob Marius de Raíces Sonoras en el marco de celebración de su segundo aniversario como programa de radio referente en la isla.

Dinamo presenta ´Diamante´

Lugar: Sa Possessió

Hora: 22h

Precio: 10€

Martes

Ocho improvisadores sobre el escenario contando historias. Con actores de Trampa, alumnos de la escuela de Trampa, alumnos de otras compañías y actores invitados.

'Los sucios martes'

Lugar: Sala Trampa.

Hora: 20:20h / Precio: 5€