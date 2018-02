La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Rosalía & Raül Refree: vanguardia del flamenco

El flamenco suele dar cada cierto tiempo muestras de renovación, de experimentación, de regeneración. Rosalía & Raül Refree llevan un año en esa línea, deslumbrando con una propuesta que cautiva a todo tipo de público y que tiene en su debut discográfico, el iconoclasta álbum Los Ángeles (2017, Universal Music), su mejor tarjeta de presentación: cantes populares, energía primitiva, temas de muerte y de dolor ejecutados bien con un susurro bien desde el grito, y, lo más difícil, los aplausos de los puristas del género.

La cantante Rosalía, para muchos la artista revelación del nuevo flamenco, y el guitarrista, músico y productor Raúl Fernández, ´Refree´, impulsor de la carrera de ilustres como Sílvia Pérez Cruz o Cristina Rosenvinge, se conocieron allá por 2015, cuando el tocaor la descubrió en el Mercat de les Flors de Barcelona, durante un homenaje a la rumbera Maruja Garrido. La amistad surgió enseguida y el trasvase de conocimientos entre ambos ha sido constante desde entonces.

La catalana Rosalía conoce bien la tradición pero también es una estudiosa de la técnica, que controla con meticulosidad antes de dejar libre la fuerza, el ingenio y el duende que le sale por todos los poros de la piel. Devota de monstruos como Manolo Caracol o la Niña de los Peines, ha actuado en el Primavera Sound y ha colaborado con La Fura dels Baus, Chicuelo o Rocío Márquez. Qué mejor arranque en la carrera de una voz que ya es una de las más prometedoras y personales de este género en la actualidad.

Raül Refree, por su parte, es uno de los nombres de referencia en el panorama actual, tanto de la producción como de la guitarra. Ligado a la experimentación, entendida como una investigación permanente, su huella está detrás de artistas como La Mala Rodríguez o Kiko Veneno.

En Palma, en su primera actuación juntos, el dúo interpretará temas como Si tú supieras compañero, De plata, Nos quedamos solitos, Catalina, Día 14 de abril o Por mi puerta no lo pasen. Un conjunto de canciones que, según la crítica, brinda "un disco de flamenco decididamente trascendente para un mundo fugaz".

Música

Fechas: 10 de febrero a las 20 h.

Lugar: Teatre Principal de Palma. Sala Gran.

Entradas: de 8 a 20 euros.

Duración: 90 minutos.

Juan Atkins: Palma Techno City

Icono de la música electrónica, al músico estadounidense Juan Atkins (Detroit, 1962) se le atribuye la paternidad del techno. Un género que alumbró en la década de los 80, años en los que este rebelde de las cabinas sentó las bases de esta fórmula junto a los también productores Derrick May y Kevin Saunderson. En una de sus extrañas visitas a España, una de las últimas fue en el Sónar, hoy pincha en la Sala Luna del barrio de Santa Catalina. Poco se sabe de por dónde tirará en su set, pero Atkins nunca duda al pisar un club: "La idea es poner las manos sobre un teclado y hacer a la gente más feliz o el mundo un poco mejor". Formado en el Instituto Belleville de Detroit, el cruce entre el funk afroamericano con la electrónica europea y los sintetizadores de los 70 –así como su estética futurista y su gusto por la obra de Alvin Toffler– le han situado en las puertas de la leyenda. Primero con Cybotron, grupo que creó con el veterano de la guerra de Vietnam Rick Davis y que firmó el que se dice fue el primer tema techno de la historia (Alleys of Your Mind), y posteriormente bajo el pseudónimo Model 500, nombre con el que publicó algunos de sus clásicos como No UFO´s, The Chase o Future, Atkins siempre ha dado muestras de reinvención, creatividad desbordada, experimentación continua y placer por la vanguardia. Un pedazo de la historia de la música electrónica brillará esta madrugada en la Luna de Santa Catalina, barrio declarado zona techno.



Música

Fecha: viernes 9 de febrero.

Lugar: Sala Luna Palma. Plaza Vapor, 20, 07013. Santa Catalina.

Precio: a partir de 12 euros.

Lava Fizz: efervescencia indie

Lava Fizz y su pop lleno de luz, con el que han alumbrado desde la iglesia de Sant Antoni de Viana, en Ciutat, al campo de fútbol de Vilafranca –algo que hicieron durante el Mélon Fest del año pasado–, hace parada este fin de semana en la Sala Petita del Teatre Principal de Palma, donde estrenará dos trabajos que apuntan a una larga trayectoria: el videoclip Youth is dead, que se proyectará por primera vez en este concierto; y el single Distance. Todo ello es el adelanto del próximo elepé del quinteto, un trabajo al que dedicarán los próximos meses y que se podrá escuchar en su totalidad a finales de 2018.

El grupo está formado por cinco jóvenes aunque veteranos de la escena indie mallorquina, procedentes de bandas como My Dear Flotsam, Young Man Affraid o Indian Summer.

Con el cantante y guitarrista David Goodman al frente, Lava Fizz debutó en el mercado con el EP Spark of Hope, en 2016. Su repertorio, marcado por la autenticidad de sus canciones, ruidosas y emocionantes, con letras de corte autobiográfico, incluye títulos como El refugiado, el lobo y el cordero, We´ll Never Fight Again o Holey.



Música

Fecha: martes 13 de febrero, a las 20 horas.

Lugar: Teatre Principal. 15 €.

Duración: 90 minutos.

La reina de las nieves: una aventura cargada de amor

E l Auditorium de Palma se convierte este fin de semana en territorio Frozen, del que emergerá el castillo de las hermanas Elsa y Anna, dispuestas a recibir a todas las familias que quieran vivir una aventura pasada por nieve. Una versión de esta historia conocida por muchos niños, una representación que pone el acento en el amor, la felicidad y el cariño, y en la que no faltarán las risas. La reina de las nieves, que así se llama el espectáculo, apto para grandes y pequeños espectadores, es una apuesta de Nooma Producciones, la misma que ha escenificado otros montajes como La Bella y la Bestia o Vaya Santa Claus, el musical sobre la Navidad que también se representó en el Auditorium. Gestado en Málaga, La reina de las nieves está protagonizado por actores y actrices surgidos de la Escuela de Arte Dramático de esta ciudad andaluza.



Musical

Fecha: sábado, a las 19 h, y domingo, a las 17 h.

Lugar: Auditòrium de Palma. Passeig Marítim.

Precio: Platea 32 y 25 €, anfiteatro 20 y 18 €.

Encuentros: homenaje a todo lo que nos mueve

E l Ballet Jove Mallorca invita al espectador que se acerque hasta la Fàbrica Ramis de Inca a viajar y a encontrarse con sus emociones a través de la coreografía y la música que interpretan sus bailarines. Dirigido por Mª Antònia Mas y con coreografía de Alejandro Haro, Cristina Juaneda y Esther Martínez, el espectáculo es abierto y da lugar a diversas interpretaciones. Se trata de un homenaje a la vida y a todo lo que nos mueve y nos une, todo a partir de distintos géneros que pertenecen a un mismo universo: la danza. En escena participan hasta 13 bailarines.



Danza

Fecha: viernes 9 de febrero a las 20 h.

Lugar: Fàbrica Ramis. Inca.

Avda. Colón, 28.

Precio: Entradas anticipadas (web) por 14 euros; en taquilla 15 (anticipada) y 18 (el mismo día).

La zanja: raíces culturales

Un hombre de una multinacional minera que llega a Sudamérica para negociar la instalación de una explotación de oro, modificando así las relaciones de las gentes del pueblo. Esta trama, que se mezcla con la llegada de Francisco Pizarro al Perú en 1532 y su encuentro con el último rey Inca Atahualpa, la pondrá en escena la compañía Titzina, con más de 16 años de trayectoria y obras como Folie à deux. Sueños de psiquiátrico, Entrañas o Distancia siete minutos, este viernes en el Teatre del Mar. Una obra, La zanja, resultado de un trabajo de investigación y periodismo antropológico, que habla de raíces culturales y antepasados, de la relación entre América y Europa. Un montaje cargado de humor y emoción, ironía y tragedia que representan los dos miembros fundadores de Titzina, Pako Merino y Diego Lorca, autores y productores formados en la Ecole International de Theatre Jacques Lecoq de París entre 1999 y 2001. La zanja inició su gira por la geografía española el pasado mes de enero en Castelló y llega al Teatre del Mar tras un mes cargado de celebraciones con motivo del 25 aniversario del espacio del Molinar.



Palma. Teatro.

Lugar: Teatre del Mar. Carrer de Llucmajor, 90. Palma. Es Molinar.

Fecha: del 15 (jueves)

al 25 de febrero.

Precio: de 13 a 17 euros.

'Peccatum', de Toni Gomila, en Santanyí

Espectáculo de Produccions de Ferro, una creación colectiva de Toni Gomila, Catalina Florit y Joan Miquel Artigues a partir de las rondalles de Antoni M. Alcover. Una reproducción teatral de la mano de uno de los actores más vitoreados en los últimos años por obras como "Acorar". Peccatum propone una relectura atrevida y un tanto irreverente del "Aplech" que escribió Mossen Alcover. Así, las rondallas se convierten en pornorondalles, rondalles pecadoras, sucias... en clave de humor a veces sutil y otras veces grosero que interpretan Toni Gomila y Catalina Florit. Una manera traviesa de vivir las rondalles mallorquinas con una dosis de humor asegurada.

'Peccatum'

Día: Viernes 9 de febrero

Hora: 21 horas

Lugar: Teatre Principal de Santanyí

Precio: 3€



Clásica en el Conservatori de Música

La Banda Municipal de Música de Palma, dirigida por Juan Miguel Romero Llopis, que ha sido director invitado en bandas profesionales como la Banda Municipal de Barcelona, las temporadas 2015-2016 y 2016-2017; de la Banda Municipal de Música de La Coruña de febrero a junio de 2015 y de la Banda de Música de Pontevedra en diciembre de 2014, celebra su temporada de conciertos en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Tras un ambicioso ciclo de conciertos en 2017, la banda empezó 2018 con "Aniversario de Leonard Bernstein", un concierto de clarinete que iniciaba la temporada, y sigue este viernes con "Sinfonismo italiano" con Javier Bonet Guerrero al saxofón solista y Andrea Loss como directora invitada.

Sinfonismo italiano

Hora y día: Viernes 9 a las a las 19:30 horas

Lugar: Conservatori Superior de Música de les Illes Balears / Precio: Gratis



Especial rúas y ruetas



Una de las fechas más señaladas del mes de febrero en Mallorca son las rúas que se organizan en las distintas localidades y que llenan las calles de disfraces, felicidad y júbilo. Con sus versiones para los más pequeños, las ruetas, estos desfiles hacen gala de la originalidad y del compañerismo más desenfadado. Las rúas se celebran en más de una veintena de ciudades y pueblos de Mallorca.

Las más destacadas de este fin de semana son:

Palma

Una de las más grandes y que más participantes acoge. Destaca por la cantidad de niños que inundan las calles de Ciutat en Sa Rueta, a través de una infinidad de actividades organizadas en las distintas plazas céntricas que conforman un recorrido mágico y entretenido para los superhéroes y superheroínas más pequeños de la ciudad. Sa Rueta de Palma de este año transcurrirá entre las 10:30 y las 13:30 horas del domingo en las plazas Weyler, Rei Joan Carles I, Mercat y el Passeig del Born, La Rambla, Av. De Jaume III y el Carrer de la Riera. Talleres, maquillaje, cuentacuentos y actividades varias para hacer de la mañana del domingo una jornada para recordar. Su hermana mayor,

Sa Rua, empezará a las 17 horas del mismo domingo y transcurrirá por la Rambla, c. de la Riera, c. de la Unió, pl. del Rei Joan Carles I y av. de Jaume III. Al terminar Sa Rua, se realizará un concierto y la entrega de premios en la pl. del Rei Joan Carles I.

Lloseta

La fiesta para los más pequeños se celebrará el jueves a las 16:00 horas. Sa Rueta tendrá lugar en la Plaça Espanya del municipio donde actuarán Sandungueros junior y TRENCACLOSQUES. La fiesta para los mayores será el domingo, también a las 16:00 horas. El recorrido será por la Avinguda del Cocó, Reis Cotòlics, Francesc de Goya, Joan Carles I, Guillem Santandreu y terminará en Plaça Espanya. Después de realizarán ´foguerons´ con merienda, torrada y bebidas, y la entrega de premios por las mejores carrozas y comparsas.

Manacor

Los más pequeños podrán disfrutar de un gran día de actividades que se celebrarán junto a Sa Rueta el jueves. A las 17:00 horas, se concentrarán en la Plaça Rector Rubí, acompañados de la batucada Manafoc. A partir de ese momento empezarán los diferentes actos. A las 17:15, actuará Doctor bombolla en la Plaça de la Rectoria. A las 17:30 horas, Trabucats entretendrá a los niños y niñas de todas las edades en el Carrer de Mercada. A la misma hora, Neorural realizará un espectáculo en la Plaça de sa Bassa. Un cuarto de hora después, a las 17:45, el grupo musical Mel i Sucre tocará en la Plaça del Rector Rubí y a las 18:00 horas, grup1A lo hará en Carrer Bosch. Para Sa Rua la Plaça Rector Rubí también será el punto de partida donde se recorrerán Cós, Antoni Gamés folklorista y la Plaça de Ramón Llull. A partir de las 20:00 horas arrancará una gran fiesta de Carnaval con música de diferentes décadas.

Inca

A las 15:30 horas del jueves, las carrozas y comparsas de los más pequeños se reúnen en la Plaça de la Llibertat. Media hora después, empezará la ruta donde se pasará por c. Del Bisbe Llompart, c. Del Comerç, c. Major, c. De La Sirena y terminará en Plaça de Mallorca. A las 18 horas se entregarán los premios y actuará el grupo infantil Petits Pirats. Sa Rua tendrá lugar el domingo a las 17.00 horas en c. Del Gra Juníper Serra. El recorrido será por la Gran Vía de Colón, c. Del General Luque, c. De Ramon Llull, c. Del Comerç, c. Major, c. De la Sirena y la Plaça de Mallorca. A las 23:00 se entregarán los premios.

Muro

El viernes será un día para que los más jóvenes se diviertan gracias a los talleres que se harán. A las 16:30 horas se realizará un taller de maquillaje de carnaval con Carme Martínez. A las 18:00, los participantes del taller de maquillaje demostrarán lo que han aprendido en el curso. A las 17:00 horas arrancará el cuentacuentos ´El monstre de colors´. El domingo será el turno de los más mayores donde Sa Rua se concentrará a las 15:30 en la Plaça Comte d´Empúries. A las 16:00 arrancará el desfile de disfraces, carrozas y comparses acompañado de la banda de cornetas de Muro. A las 20:00 horas tendrá lugar el 15º concierto Festival de Música Miquel Tortell.