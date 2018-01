La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Viernes



Triplete en el Garito Café. El viernes con uno los residentes de lujo del local, Ángel Costa, productor de techno, que tras su trabajo publicado en Brood Audio de Los Angeles, titulado "Asylum EP", fue charteado por algunos de los mejores artistas de techno a nivel internacional. El Sábado toca "ON&ON" –Isaac Indart y Nacho Velasco–, dos enamorados de la música house que harán vibrar la sala. Y por último, pero no por ello menos eimportante Bassfort, el trío formado por los hermanos Garayalde, los Wagon Cookin, y Nacho Velasco, aka Gran Reserva

Finde en el Garito

Lugar: Garito Café

Hora: De 20:30 a 4:00 horas

Precio: Gratis

El escritor Joserra Rodrigo, un apasionado del rock, presenta este viernes en Espai Xocolat ´Pasión no es palabra cualquiera´, un libro de rock y soul con ilustraciones de Cayetana Álvarez que incluye 21 preciosos obituarios a doble página de varios de los músicos que han fallecido en los últimos años, desde David Bowie a Amy Winehouse.

Presentación de ´Pasión no es palabra cualquiera´, de Joserra Rodrigo

Lugar: Espai Xocolat

Hora: 20:30 horas

Precio: Gratis

Representación de ´L´hostelera´ a cargo de Pau Carrió, que versiona y dirige esta producción de La Perla- Biblioteca Nacional de Catalunya interpretada por Laura Aubert, Júlia Barceló, Javier Beltrán, Oriol Guinart, Alba Pujol, Ernest Villegas y Pau Vinyals. XXII Fira de Teatre de Manacor.

´L´hostelera´ en Manacor

Lugar: Auditori de Manacor

Hora: 20 horas de hoy viernes y mañana sábado / 19 horas de domingo / Precio: 24eu

Con guión y dirección de la mallorquina de origen chino Xiaomei Espiro Rosselló, ´El hilo rojo´, un documental que retrata a la comunidad china de Cataluña a través de las experiencias de cuatro jóvenes chinos de segunda generación, se proyectará en el Centre de Cultura Sa Nostra.

´El hilo rojo´

Lugar: Centre de Cultura Sa Nostra

Hora: 18 horas

Precio: Gratis

Sábado



Estudi Zero Teatre presenta un innovador espectáculo dirigido a los más pequeños y centrado en el mundo de los colores. Las artes visuales despiertan la curiosidad y la ilusión de los niños pero también les enseña. ´Colors´ es un espectáculo infantil que utiliza recursos del teatro de texto, de objetos, de marionetas, de cuentos, luces y sombras, canciones y movimiento. Un mundo ecléctico que cautiva a los más pequeños de casa y que evita su aburrimiento. También introducen la poesía en catalán, acompañada con sencillas melodías tradicionales que marcan el ritmo de un espectáculo que termina con la participación del público

´Colors´, teatro infantil

Hora: 19h de mañana sábado y domingo / Lugar: Teatre Sants de Palma / Precio: 10€

'Symphonic Rhapsody of Queen' es un homenaje a la mítica banda inglesa Queen, que irrumpió en la escena londinenses a comienzos de la década de los setenta con su mezcla de rock y música clásica. Symphonic Rhapsody of Queen recorre a lo largo de dos horas los grandes éxitos del grupo. Temas como I Want to Break Free, Somebody, We Are the Champions, The Show Must Go On o Bohemian Rhapsody, se han convertido en himnos emblemáticos en la historia del rock.

'Symphonic Rhapsody of Queen'

Lugar: Auditorium de Palma

Hora: 21:30 / Precio: 40eu

Domingo

Este domingo la ciudad de Palma se verá invadida por cientos de personas que, cámara en mano, recorrerán las calles y plazas buscando captar la mejor imagen. El motivo es el concurso Palma Fotogràfica, que llega a su 32 edición con su marcado carácter festivo y lúdico. Este maratón fotográfico forma parte del programa de las Festes de Sant Sebastià 2018 organizado por el Ayuntamiento de Palma.

Certamen Palma Fotogràfica

Lugar: Palma / Hora: a partir de las 9:30 / Precio: Gratis

Baile popular con el grupo Voramar, enmarcado en el Palma Folk, una iniciativa del Negociado de Música y Artes Escénicas del Ayuntamiento de Palma, que nace como un gran contenedor de las propuestas relacionadas con la cultura popular.

Palma Folk: Voramar

Hora: 12h / Lugar: Pl. Orson Welles (Son Gotleu)

Precio: Gratis

´He vist balenes´ en el Teatre Mar i Terra

´He vist balenes´ es un viaje narrativo a través de tres personajes marcados por el conflicto vasco, la lucha armada de ETA y los prejuicios sociales. Una coproducción con los ayuntamientos de Bunyola, Inca y Alcúdia. ´La Impaciència´ pone en escena esta historia original de Javier de Isusi, un autor de cómic vasco que con ´He visto ballenas´ ha sido nominado a la mejor obra en el Festival Internacional del Cómic de Angoulëme (Francia) y en la edición de 2015.

´He vist balenes´

Lugar: Teatre municipal Mar i Terra

Hora: 20:30 de hoy viernes, mañana sábado y domingo

Precio: 10 €

La Porteña Tango Trío en el Auditorium de Palma

La Porteña es un grupo popular argentino que aterriza en Mallorca para presentar su último disco: Que me van a hablar de amor (2016). Cuenta con los arreglos y la dirección del guitarrista Alejandro Picciano y las voces de Eugenia Giordano, Ana Sofía Stamponi. Litto Nebbia ha sido el encargado de producir el disco, que se materializa como un homenaje a Héctor ´Chupita´ Stamponi, uno de los compositores, pianistas y directores del Tango Argentino más importantes de la historia, en el momento idóneo: el centenario de su nacimiento. Argentina invade el Auditorium de Palma a ritmo de tango en una noche de sentimiento e historia.

La Porteña y su tango

Hora y día: Viernes a las 21 horas

Lugar: Auditorium de Palma

Precio: 25 €