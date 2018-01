Los estrenos de la cartelera en Mallorca

Tres anuncios en las afueras: Una incansable madre coraje

Estados Unidos, 2017 / 112 minutos. Género: Thriller - Drama - Comedia. Director: Martin McDonagh. Intérpretes: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones, Samara Weaving, kerry Condon, Nick Searcy, Lucas Hedges, Michael Aaron Milligan, Lawrence Turner, Amanda Warren, William J. Harrison, Sandy Martin, Christopher Berry, Zeljko Ivanek.

Frances McDormand encarna a una incansable madre coraje en la película triunfadora de la última edición de los Globos de Oro, un trabajo que le valió el premio a mejor actriz protagonista en drama, un reconocimiento que se suma al Globo de Oro a la mejor película dramática, al mejor guión, y al mejor actor secundario, otorgado a Sam Rockwell.

Ahora bien, el también triunfador de esta gala fue Martin McDonagh (Escondidos en Brujas, 2008), encargado de dirigir el film y de escribir el guión. Se trata de una historia cruda, un drama que destaca por sus toques cómicos, y que tiene a una madre de 50 años como personaje clave.

El argumento es el siguiente: Después de meses sin que aparezca el culpable de la muerte de su hija, Mildred Hayes da un paso valiente al pintar tres señales que conducen a su pueblo con un polémico mensaje dirigido a William Willoughby, el venerado jefe de policía del pueblo, a quien da vida Woody Harrelson. Cuando su segundo al mando, Dixon, un inmaduro niño de mamá aficionado a la violencia, entra en acción, la guerra entre Mildred y las fuerzas policiales de Ebbing no hace más que empeorar.

La crítica especializada aplaude sin tapujos el trabajo realizado: "Sientes que has estado en un viaje y que McDonagh nos ha llevado a través de los ritmos y placeres de una historia en tres actos estilizada y posmoderna (...) Te engancha, es congruente y es algo que hay que ver.", afirma Owen Gleiberman, de Variety.



El instante más oscuro: un político brillante para un momento crucial

Reino Unido, 2017 / 125 minutos. Género: Bélico - Drama. Director: Joe Wright. Intérpretes: Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Richard Lumsden, Philip Martin Brown, Brian Pettifer, Tom Ashley, Jordan Waller, David Olawale Ayinde, Michael Bott, Danny Stewart, John Locke.

Gary Oldman hace, muy seguramente, el mejor papel de su carrera en esta historia que narra el nombramiento del primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, un hecho que tiene lugar en los días previos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo le ha valido el Globo de Oro como mejor actor dramático por su encarnación del carismático político, un galardon que no desmerece para nada su larga trayectoria en el mundo del celuloide. En esta recreación histórica, el espéctador se encontrará con que Churchill debe hacer frente a una de las decisiones más difíciles y decisivas de su carrera política: negociar un tratado de paz con la Alemania nazi o mantenerse fiel a sus ideales y a la libertad de una nación. Con las imparables fuerzas nazis adentrándose en Europa Occidental, la amenaza de una invasión inminente, un pueblo que no está preparado, un rey escéptico y su propio partido conspirando en su contra, Churchill, a pesar de vivir el instante más oscuro, guiará a una nación e intentará cambiar el curso de la historia mundial. La crítica ha aplaudido la cinta, como bien muestran las palabras de Sasha Stone, de The Wrap: "Gary Oldman está brillante (...) Cada plano es indispensable para que el director Joe Wright haga que la historia de la 2ª Guerra Mundial resulte fresca y viva (...) Un thriller bélico vigorosamente dirigido y con buen ritmo".



El extranjero: Venganza y justicia con Chan y Brosnan

Reino Unido, 2017 / 114 minutos. Género: Acción - Thriller. Director: Martin Campbell. Intérpretes: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie Murphy, Katie Leung, Rory Fleck Byrne, Dermot Crowley, Shina Shihoko Nagai, Simon Kunz, Jorge Leon Martinez, Lasco Atkins, Dilyana Bouklieva, Roberta Taylor, Dino Fazzani, Lee Nicholas Harris, Branwell Donaghey, Stephen Hogan.

Martin Campbell, director de La leyenda del Zorro (2005) y Casino Royal (2006) presenta esta historia de justicia y venganza, basada en la novela de Stephen Leather. Jacke Chan se pone en la piel de Quan, dueño de un restaurante en Londres. Sin embargo, su pasado enterrado emerge cargado de venganza cuando pierda a su hija en un acto terrorista con motivaciones políticas. Mientras busca a los responsables, recurre a la ayuda del viceministro irlandés, Liam Hennessy (Pierce Brosnan), que en el pasado estuvo vinculado con el grupo terrorista IRA.

Thi Mai, rumbo a Vietnam: Un viaje de emociones

España, 2018 / 90 minutos. Género: Comedia. Director: Patricia Ferreira. Intérpretes: Carmen Machi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón, Dani Rovira, Luis Bermejo.

Después de 6 años sin filmar un largometraje, la directora Patricia Ferreira (Els nens salvatges, 2012) estrena esta historia de amor de una madre que no quiere renunciar a su derecho de ser abuela y de cómo la esperanza, la amistad y las buenas personas que se encuentran por el camino, en cualquier lugar del mundo, siempre pueden con las desgracias. Para ello, se vale de las actrices Carmen Machi, Adriana Ozores y Aitana Sánchez-Gijón. Ferreira ha señalado que tenía el sueño de trabajar con "mujeres maduras en la plenitud de su carrera" y con una guionista (Marta Sánchez), un deseo que tardó "varios años en llegar" porque a pesar de que esta historia era atractiva para los productores, rodar en un país como Vietnam era "complicado". Vamos con el argumento: Carmen pierde a su hija en un accidente de tráfico y poco después recibe la noticia de que a su hija le han concedido en adopción a una niña vietnamita. Junto a sus dos mejores amigas, Elvira y Rosa, que nunca han salido de España, decide viajar a Vietnam para completar el proceso de adopción.



La primera película del mundo pintada

Loving Vincent. Polonia, 2017 / 95 minutos. Género: Animación. Director: Dorota Kobiela, Hugh Welchman.



Nominada a Mejor film de animación en los Globos de Oro de 2017, ha sido calificada como "asombrosa" ya que está hecha con 56.800 fotogramas que han sido pintados, uno a uno, por una gran cantidad de excelentes pintores, inspirándose en el estilo Van Gogh. La historia se sitúa en Francia, en el verano de 1891, cuando el joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Roulin, para entregarla en mano en París al hermano de su amigo Vincent Van Gogh. Pero allí no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió.

Amigos salvajes en la jungla

La panda de la selva. Francia, 2017 / 97 minutos. Género: Animación. Director: David Alaux.



La serie de televisión francesa de dibujos animados Les As de la Jungle, protagonizada por unos singulares animales de la selva, se estrena en la gran pantalla. Los más pequeños de la casa podrán entretenerse con las aventuras de Maurice, un pingüino criado como tigre, y sus amigos, quienes se proponen mantener el orden en la selva, como antes hizo su madre. Pero Igor, un malvado koala, se lo va a poner difícil.