Los mejores eventos del fin de semana en Mallorca

Viernes

La banda mallorquina Satellites presentará su nuevo álbum homónimo "The Cicely Satellites 7". No hay que olvidar que también están de celebración con motivo del 20 Aniversario de su primer disco: "The Blue Box". Esta esperada cita está enmarcada en la fiesta presentación de Bombo Club en Es Gremi, donde también actuarán RTO, Zulu Zulu, Dj Amable, The Southnormales y Ben Pearce Satellites en Es Gremi

Hora: 00:00 h

Lugar: Sala Es Gremi

Precio: 11/13 € (Precio festival)

Live Music en Shamrock. Concierto de Old Noise. Con más de diez años de trayectoria musical, el quinteto mallorquín es una de las bandas-tributo al rock&roll más emblemáticas de la escena musical en las islas.

Hora: 00:00 h

Lugar: Shamrock

Precio: Gratis

Los Dark Necessities no traen ni carbón ni regalos a la sala Tunel. Traen el mejor punk-rock de la mano de un tributo a los americanos Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más significativas de las dos últimas décadas.

Hora: 23:00 h

Lugar: Tunnel rock club

Precio: 6 €

Pepe Miralles presenta "Aunque aquí" en el Casal Solleric de Palma. Esta exposición propone un recorrido por la obra del artista valenciano, realizada alrededor de varias problemáticas del VIH y el sida.

Hora: 11 a 14 h

/ 15:30 a 20:30 h

Lugar: Casal Solleric de Palma

Precio: Gratis

Belén Solidario de Playmobil en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares. Se expondrá su tradicional Belén del artesano Pere Costa, que estas Navidades complementará con la exposición del Belén Solidario Playmobil a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Hora: 11 a 13:30 h

/ 17:30 a 20 h

Lugar: Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares

Precio: Gratis

Sábado

La compañía Teatre de la Sargantana (Iguana Teatre) representará el espectáculo infantil "Una historia vertadera", que es a la vez un cuento de aventuras y un viaje hacia la superación de los abusos. Una historia real contada en clave de fábula.

Hora y días: Sábado 6 a las 18 h / Domingo 7 a las 12 h

Lugar: Teatre del Mar

Precio: 9,50 €

Live Music en Shamrock. Concierto de Hayley Bob and The Blue Valentines. Versiones de Soul y Rockn´Roll con Mariyana Dimovashion (violín y coros), Hayley Brennan (voz), Johnny Edwardes (guitarra), Fabián Ivachich (batería) y Diego Spósito (bajo).

Hora: 00:00 h

Lugar: Shamrock

Precio: Gratis

"Experimento 2100". ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? ¿Cuántos seremos? ¿Como viviremos? ¿De qué viviremos? ¿Como podremos hacer frente a los grandes retos que se nos presentan?

Hora: 10 a 20 h

Lugar: CaixaForum Palma.

Precio: Gratis



Domingo

Ciclo RETROCKSPECTIVA: Proyección de Pink Floyd: The story of "Wish you were here".

Hora: 18 h

Lugar: Teatre Municipal

Catalina Valls.

Precio: Gratis

"Norai", de Cerdà Salas. El Museu de Pollença dedica esta exposición retrospectiva al pintor y escultor Miquel Cerdà Salas, nacido en esta villa en 1949. Formado en la Escuela de Artes y Oficios de Palma y en la Escuela Massana de Barcelona, Cerdà Salas irrumpió en la escena artística en la década de los sesenta.

Hora: 10 a 13 horas

Lugar: Museu de Pollença

Precio: Gratis



Alabama Gospel Choir Auditorium de Palma

Las grandes voces de la música negra regresan por novena vez a nuestra isla con una renovada propuesta para hacer vibrar de nuevo al público con su mezcla de vitalidad y espiritualidad aderezada con los ritmos del funk y blues. El Alabama Gospel Choir está formado por 20 artistas que consiguen plasmar la historia del Gospel en un recorrido único por las raíces de esta música. Con celebres canciones transmiten un mensaje de paz i solidaridad más allá de todas las fronteras, creando auténticos himnos que contagian de entusiasmo al público. Una manera enérgica de comenzar este año, con uno de los espectáculos que más transmiten, en la capital palmesana.

Hora y día: 5 de enero a las 22 horas

Lugar: Auditorium de Palma

Precio: 36 €

Nit de Reis en Sa Possessió

Por segundo año consecutivo, los Reyes Magos aterrizan en Sa Possessió y nos ofrecen una noche llena de música y diversión. Se encargan de la pista, los "funky-psicotrónicos" Dr. Zhaska y La Banda Misterio, la familia del Clan Zibar, que despliegan su esencia balcánica por primera vez en Palma, y el trio del vinilo Eclectic Sound System formado por Mad Matt, Wateq y Bongo, que cierran la noche seleccionando las mejores canciones para una noche mágica e inolvidable.

Hora y día: 5 de enero a las 23 horas

Lugar: Sa Possessió

Precio: 8€ con cerveza