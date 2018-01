La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

L.A. & Friends: un concierto irrepetible

L uis Alberto Segura arranca 2018 rodeado de amigos. El líder de L.A. ha preparado para la noche del Día de Reyes, la del próximo domingo, una fiesta musical que bajo el nombre de L.A. & Friends seducirá no solo a los devotos de esta primera espada del rock independiente, también a buena parte de los seguidores de grupos como Lori Meyers o La Habitación Roja.

Y es que Luis Alberto Segura ha invitado para la ocasión a un póker de músicos como son Adela Peraita de los recordados Sunflowers, Noni López de Lori Meyers, Jorge Martí de La Habitación Roja y Jordi Herrera de los Satellites.

Con ellos revisará y reconvertirá algunos de sus clásicos, en una velada que intentará, como mínimo, repetir el éxito que L.A. ya logró en diciembre de 2016, cuando cosechó uno de los mejores directos de rock vividos en la historia de la Sala Gran del Teatre Principal.

El concierto entre amigos de L.A. coincide con su gira europea para presentar su disco King of Beasts. Un álbum que combina temas de puro rock crudo y alternativo con otros más melódicos y suaves, dejando claro que domina todos los registros ya sean más íntimos, cercanos y hasta oscuros, como las composiciones más directas y potentes.

"King of Beasts es un álbum largo, de 17 canciones, lo cual me da un amplio abanico de posibilidades para trabajar un repertorio sin fisuras, de hora y media en festivales, y de dos horas en salas, con versión acústica, de trío, de banda, sentado a la batería... en definitiva, un set de non stop", ha señalado Segura.

La gira europea llevará a L.A. por Países Bajos (14 de enero, Apeldoorn; 15 de enero en la sala Melkweg de Amsterdam; y 18 de enero en el Eurosonic de Groninga), Alemania (17 de enero en Magdeburg; 19 de enero en Bremen y 20 de enero en Berlín); y Hungría (22 de enero en Budapest).

También tiene programadas actuaciones en Reino Unido (25 de enero en el Hoxton Bar & Square de Londres y 26 en el Patterns de Brighton) y una en Francia (27 de enero en la sala Les Étoiles de París).

El pasado mes de diciembre L.A. ya ofreció conciertos en Zaragoza, Murcia, Málaga, Elche, Granada y Madrid.

Este King of Beast hace el disco número cinco en su discografía y es el segundo con Sony Music. Apto para los oídos más diversos, su autor confiesa: "Pienso en comercial y eso no le resta un ápice de amor a lo que hago".

Música

Fechas: día 6 de enero, a las 20.00 h. Lugar: Sala Gran del Teatre Principal de Palma

Precio: de 8 a 35 euros.

Duración: 95 minutos

Una divertida experiencia: teatral Adoració dels Reis d´Orient

La Adoració dels tres Reis d´Orient, de Llorenç Moyà, es un clásico del calendario cultural de las navidades. El grupo de Bernat Pujol, Taula Rodona, suma 33 años representando una obra en la que la sonoridad de su lenguaje dota de vibración a todos los versos. El montaje está protagonizado por rostros populares de la sociedad mallorquina, una tradición que le otorga un atractivo a su escenificación, en la que nuncan faltan las morcillas y las risas entre el público. Este año se podrá escuchar, entre otros, al historiador Joan Contestí en el papel del Rei Herodes, al librero Miquel Ferrer como Majordom, al glosador Mateu Xurí encarnando al Mestre de cerimònies, al conseller Joan Rotger como el General, a la regidora Aurora Jhardi en la piel del Criat del Rei Gaspar o al artista plástico José Luis Romartínez como Criat del Rei Baltasar. Prometen los papeles del alcalde Antoni Noguera, como Sant Josep; y el del regidor de Cultura, Llorenç Carrió, convertido en Doctor de la Llei 2. Tampoco faltarán los periodistas, en esta ocasión dos: Nacho Jiménez y Jordi Julià. El tema de la primera parte de la obra está dedicado al poder humano y el temor de perderlo, mientras que en la segunda se aborda el amor divino como único poder.



Teatro

Fecha: día 6 de enero, sábado, a partir de las 12.30 horas,

Lugar: en Ses Voltes. En caso de lluvia se representará en el Teatre Xesc Forteza, a las 13 horas

(plaça de Miquel Maura, 1).

Precio: Entrada gratuita.



Música: dos horas con Supertramp

S upertramp dejó huella y sus canciones, lejos de caer en el olvido, continúan resonando en las cabezas de varias generaciones. Prueba de su vigencia fue el concierto que ofreció hace poco en Port Adriano Roger Hodgson (ver imagen adjunta), uno de los fundadores de este grupo británico nacido en 1969. Casi 50 años después, Logicaltramp rinde homenaje al legado de los británicos con un espectáculo que podrá degustarse este domingo en el Auditòrium.

"Logicaltramp nos muestra su interpretación única de las canciones más vendidas de este legendario grupo, como Dreamer, Give a Little Bit, The Logical Song y Breakfast in America, con un concierto tan completo que trae estos mundialmente famosos clásicos de rock de nuevo a la luz", anuncian los organizadores.

El tributo, una fórmula que no deja de ganar adeptos, tendrá una duración de dos horas e incluye los grandes éxitos de Supertramp, canciones épicas de sus discos y también algunas rarezas musicales para los muy fans, en un homenaje apasionado a las composiciones de Rick Davies y Roger Hodgson, cuyos temas llegarían al número 1 en países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia o España.

Respaldados y animados por los miembros del grupo Supertramp, estos talentosos músicos han tocado para miles de espectadores por todo Reino Unido y Europa y han sido muy bien valorados por los críticos internacionales. "Es una oportunidad para disfrutar de esta emocionante recreación del sonido clásico de Supertramp –no hacerlo sería el "crimen del siglo" (Crime of the Century)–", prometen desde el Auditòrium.



Tributo

Fecha: domingo 7 de enero

a las 19.00 horas.

Lugar: Sala Magna del Auditòrium. Passeig Marítim.

Precio: 42 euros.



Fee Reega: alemana con voz propia en España

N ació en Balingen (Alemania), se formó en las escenas musicales de Berlín y Madrid y reside actualmente en Gijón. Es Fee Reega, una de las últimas sensaciones de la escena indie, con discos publicados en alemán, inglés y castellano, el último, Sonambulancia, que presenta hoy mismo en el Lisboa. Sus canciones pueden enmarcarse dentro de un folk intimista cargado de letras surrealistas, con una voz muy personal. Temas llenos de detalles inquietantes y escabrosos, imágenes líricas, oníricas, y ritmos dulces y oscuros, con su acento germánico. Una de las canciones de su último álbum, el calentito Tequila, se ha convertido en uno de los videos más comentados del 2017 gracias al trabajo realizado por David Ferrando Giraut.



Concierto

Lugar: en el Novo Café Lisboa. Fecha: 5 de enero, a las 21.30 h.

Precio: 8 euros. Completan el cartel de la noche Capitan Groovy y Retroman.

Film Symphony Orchestra: bandas sonoras de Oscar

L a música de grandes del cine como John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, John Barry, Michael Giacchino o Ernest Gold, entre otros, se podrá escuchar este sábado y domingo en el Trui Teatre. Un concierto que correrá a cargo de la Film Symphony Orchestra (FSO), formación que, dirigida por Constantino Martínez-Orts, batuta forjada en el mundo de la música clásica, agotó en 2017 todas las entradas en prácticamente todas las ciudades en las que se presentó. El pertorio que la FSO interpretará en Palma incluye agunas de las piezas más aclamadas por el público, como son las bandas sonoras de La La Land, Titanic, Tiburón, Bailando con lobos, La Misión, Rocky, Casablanca y Hook. Un programa de lujo que promete emocionar, hacer bailar y hasta cantar al público.



Concierto

Lugar: en el Trui Teatre.

Camí de Son Rapinya.

Fecha: Día 6, a las 19.30;

y día 7 de enero, a las 19 h.

Precio: entre 35 y 55 euros.

Carla Pires: dulce y profunda

El fado será protagonista este sábado en Palma, en la voz de Carla Pires, una cantante que basa su repertorio en la tradición aunque incorpora conceptos audaces y novedosos que le otorgan a este lenguaje musical, venerado en Portugal y también admirado en un sinfín de ciudades del mundo, un toque contemporáneo. Aquí es su último trabajo, una mezcla de fado con otros estilos cercanos y hermanos, como el tango o la samba. "El fado me descubrió a mí, desde que tengo memoria escuchaba fados en casa de mis padres. Es parte de mí, siempre he pensado que ha nacido conmigo", ha confesado Pires, quien concibe este género como "la canción del alma". Cantante y también actriz –interpretar en el teatro el papel de Amália Rodrígues fue para ella una gran escuela–, Pires irrumpió en los escenarios en 1993, con la versión portuguesa de Lluvia de estrellas, imitando a Beverley Craven. En sus inicios en la profesión grabó canciones para varias telenovelas de su país y representó a Portugal en distintos festivales musicales, como el de Salónica, en el que ganó el primer premio. Con el tiempo llegaron los discos, primero con el Quinteto Amália, y posteriormente en solitario. Hoy gira por el mundo, de Europa a Japón.



Palma. música.

Lugar: Auditorium. Passeig Marítim.

Fecha: sábado 6 de enero, desde las 21.00.

Precio: general 30 euros.