Los estrenos de la cartelera en Mallorca

El gran showman: Rarezas y excentricidades como negocio visionario

Estados Unidos, 2017 / 105 minutos.

Género: Drama - Musical.

Director: Michael Gracey.

Intérpretes: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson, Diahann Carroll, Fredric Lehne, Yahya Abdul-Mateen II, Isaac Eshete, Katrina E. Perkins, John Druzba, Shawn Contois, Ethan Coskay, Jamie Jackson.

Cines: Ocimax, Rívoli (VOSE), Augusta, Multicines Manacor, Artesiete Fan, Cinesa Festival Park.



El debutante en la dirección Michael Gracey presenta esta gran producción cinematográfica que narra la visión de Phineas Taylor Barnum, un empresario visionario que supo avanzarse a su tiempo convirtiendo las rarezas y excentricidades en un espectáculo y negocio.

Fruto de ello, creó Barnum & Bailey Circus, que llegó a convertirse en el mayor espectáculo del mundo. Años más tarde se fusionó con la compañía Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus que estuvo funcionando des de 1871 hasta el 21 de mayo de este 2017.

Hugh Jackman da vida a Barnum en un musical que muestra cómo de sus orígenes humildes decidió cumplir los sueños de sus hijas y crear un circo, que supuso el nacimiento de la industria del entretenimiento. Un hombre no exempto de polémica y, también sin escrúpulos, cuya vida se ve ahora trasladada en el cine con canciones de los ganadores del Óscar Benj Pasek y Justin Paul (La La Land).

Dando la nota 3: Las Bellas vuelven a hacer música

Estados Unidos, 2017 / 93 minutos.

Género: Comedia.

Director: Trish Sie.

Intérpretes: Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson, Brittany Snow, Elizabeth Banks, Alexis Knapp, Ruby Rose, Anna Camp, Matt Lanter, John Lithgow, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Guy Burnet, Ester Dean, Shelley Regner.

Cines: Ocimax, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park, Artesiete Fan.



Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow y Hailee Steinfeld repiten sus papeles de Beca, Amy 'La Gorda', Chloe y Emily en esta tercera parte de la franquicia musical Dando la nota. Tras ganar el Campeonato del Mundo, las Bellas se separan para seguir con sus vidas hasta que se dan cuenta de que la música a capella no tiene muchas salidas laborales. Pero cuando surge la oportunidad de organizar una gira por el extranjero, el destino reúne por última vez a estas peculiares y únicas estrellas para componer y plantearse una serie de decisiones que no podrán tomar a la ligera. La crítica especializada no acaba de estar convencida con el resultado, pese a ser una comedia musical que entretendrá al respetable. Tim Grierson, de Screendaily dice del film: "Esta débil secuela muestra los problemas de estirar una premisa agradable hasta la extenuación (...) Como si supiera que la novedad se ha perdido, intenta compensar aumentando la inverosimilitud y el sentimentalismo".

The Disaster Artist: La peor película de la historia como cine de culto

Estados Unidos, 2017 / 98 minutos. Género: Comedia.

Director: James Franco. Intérpretes: James Franco, Dave Franco, Alison Brie, Josh Hutcherson, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone, Bryan Cranston, Kate Upton, Hannibal Buress, Jacki Weaver, Nathan Fielder, Jerrod Carmichael, Zoey Deutch, Kristen Bell, Lizzy Caplan, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Adam Scott, Eliza Coupe, J.J. Abrams.

Cines: Ocimax, Augusta

Parece mentira pero es verdad: la peor película de la historia es un film de culto para muchos ya que pese a su pobre calidad artística, ha logrado convertirse en todo un fenómeno de culto en los Estados Unidos.. Se trata de The Room, una historia rodada en 2003 por Tommy Wiseau. Los hermanos Franco son los encargados de llevar a la gran pantalla cómo se rodó un auténtico esperpento del cine, con historias inconexas, cambios de actores inesperados haciendo el mismo papel y un director desastroso también como actor. El resultado protagonizado y dirigido por James Franco ha sido aplaudido casi unánimemente por la crítica, como ilustran las palabras de Michael Rechtshaffen, de The Hollywood Reporter: "James Franco lo borda a ambos lados de la cámara en esta oda salvajemente divertida a lo Ed Wood dedicada al cine mal hecho".

El arte de la amistad: La búsqueda por la perfección nunca se acaba

Reino Unido, 2017 / 90 minutos. Género: Drama. Director: Stanley Tucci. Intérpretes: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner, Sylvie Testud, Martyn Mayger, Takatsuna Mukai, Dolly Ballea, Begoña Fernández Martín. Cines: Augusta.



E n 1964, en un viaje a París, el reconocido artista Alberto Giacometti le propone a su amigo y escritor James Lord hacerle un retrato. Lord, halagado e intrigado, acepta. Lo que tenía que ser un proyecto de unos días llegó a ser un trabajo de varias semanas. Así comienza no solo la historia de una amistad conmovedora y poco convencional, sino una visión única y reveladora de la belleza, la frustración, la profundidad y el caos del proceso artístico.

Una bolsa de canicas: Dos hermanos en el parís ocupado por los nazis

Francia, 2017 / 110 minutos. Género: Drama. Director: Christian Duguay. Intérpretes: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Kev Adams, Lucas Prisor, .

Cines: CineCiutat.

Basada en la historia real de Joseph Joffo, en el París ocupado por los nazis. Los hermanos judíos Maurice y Joseph juegan a las canicas antes de volver al hogar. La ocupación alemana es una amenaza muy seria para toda la familia. Por este motivo sus padres deciden que los chicos escapen hacia la casa de su hermano mayor en la zona libre. Para sobrevivir, necesitarán armarse de todo su ingenio y coraje.