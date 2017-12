La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Festival Jazz Voyeur: Maceo Parker, el saxo que propaga el amor

Vengo a Mallorca a hablar de amor", anuncia Maceo Parker, la estrella, junto a Al Di Meola, del recuperado Festival Jazz Voyeur. El cantante y saxofonista de Carolina del Norte, de 74 años, es recordado por su trabajo con James Brown en los 60, con Parliament-Funkadelic, y también por sus colaboraciones con el desaparecido Prince. "Soy conocido por mi trabajo con ellos y muchas veces me piden que interprete alguno de sus temas, así que solo puedo estar agradecido por ello y por tener la oportunidad de ser yo ahora quien exprese mi palabra. Mi obligación ahora con el mundo es que la gente se olvide de todo aquello que no tenga que ver con el amor", avanzó a este diario en una entrevista publicada hace unos días. En solitario desde la década de los 90, Parker no ha cerrado a las colaboraciones en los últimos tiempos, que contemplan trabajos con grupos como Red Hot Chilli Peppers, Dave Matthews Band o Ani DiFranco. Y es que su sonido atemporal le ha dado una nueva y fresca base de aficionados. Mr. Funk, como le apodan, sigue en plena forma, con una media de 200 shows al año.



Concierto

Fecha: Día 3 de diciembre a las 21 h

Lugar: En el Trui Teatre.

Antonio Orozco: Profeta en su tierra

El idilio de Antonio Orozco con Mallorca es recíproco. El cantante barcelonés descubrió la isla hace más de dos décadas, cuando se desplazó hasta aquí para trabajar como informático. Ahí nació su pasión por los paraisos mallorquines, que conoce bien, tanto, que decidió adquirir una residencia en Alcúdia, abrir un negocio (el resturante 5 Océanos) y componer muchos de sus hits con el ruido de las olas de fondo. "A medida que pasan los años me doy cuenta que acerté instalándome aquí. Mallorca es una de mis musas", confesó el pasado mes de verano a este diario. Y si Orozco está enamorado de la isla, qué decir del público mallorquín: le adora. Después de vender en solo 48 horas las entradas para el concierto del 2 de diciembre, el autor de Diez y Destino, por citar dos de sus grandes trabajos, decidió programar una fecha más, con idéntico resultado, "localidades agotadas". El Auditòrium ya está listo para dos noches inolvidables, con una mimada puesta en escena.



Palma. concierto

Lugar: Sala Magna del Auditòrium de Palma. Fecha: Sábado 2 de diciembre, a las 21 h; y domingo 3, a las 19.30 h.

Precio: A partir de 28 euros y hasta 45 euros. Agotadas. Teléfono 971 734 735.

Festival Alternatilla: un concierto cada día

Semana grande, cargada de conciertos, con auténticas figuras, las que ofrece el Festival de Jazz Alternatilla. Tras el primer plato fuerte, el que sirvió Rebekka Bakken, este viernes llega el turno de un clásico, Llibert Fortuny, con una propuesta, la de su GasBand, que mezcla jazz, funk y rock, aliñado con cierta dosis de humor. Fortuny, conocedor de los escenarios mallorquines, volverá a actuar este domingo, en esta ocasión al frente de un grupo, bautizado como AJIM´17 Jazz Quartet, en el que estarán otros músicos programados en este edición del Alternatilla, como Mats Eilertsen, Pep Garau o Siv Oyunn. Precisamente esta última, baterista, compositora y cantante noruega, será la protagonista del episodio programado para el sábado. Otro concierto programado es el del martes, a cargo del contrabajista Mats Eilertsen.



Programa

Lugares: día 1, Llibert Fortuny GasBand, Casa des Poble de Esporles; Oyunn. Día 2, en Sa Societat de Calvià. Día 3, AJIM´17 Jazz Quartet, en el Auditori de Porreres. Día 4, Alternatilla Jazz Band, en Sa Congregació. Día 5, Mats Eilertsen Trio, en el Xesc Forteza. Día 6 Odd Steinar Albrigtsen, en el Espai 36 de Sant Llorenç. Todos a las 20.30 horas.

´Fuenteovejuna´: Un montaje lleno de verdad y profundidad

Emaceo parkerl teatro como redención. Las mujeres gitanas del poblado chabolista de El Vacíe, en Sevilla, vuelven a subirse a los escenarios con una versión adaptada del clásico de Lope de Vega, Fuenteovejuna, obra que representan tras el éxito que cosecharon en 2010 con La casa de Bernarda Alba, que también pudo verse en el Principal de Palma en 2012.

Aquella obra acabó siendo un fenómeno y muchas de las actrices le decían a Pepa Gamboa, la directora, que gracias a este trabajo se habían sentido por primera vez personas. Motivada por aquella experiencia, Gamboa buscó otro texto para llevarlo a escena y lo encontró en Fuenteovejuna, la primera obra de nuestro teatro donde la mujer toma las riendas de su destino y cuestiona el poder que las somete. "Vimos una obra de teatro, nos encantó y estuvimos dos meses ensayando Bernarda Alba, y cuando terminamos con Bernarda Alba quisimos hacer otra", explica Rocío Montero Alba, que recuerda que ninguna de las actrices, incluida ella, sabe leer ni escribir, por lo que tienen que aprenderse las obras de memoria y de forma oral. "Le damos las gracias a Pepa porque hemos disfrutado mucho y nos ha dado mucha libertad. Ha sido muy difícil dejar a los hijos en la chabola con los maridos", añade la actriz, encantada con un montaje, el de Fuenteovejuna, lleno de verdad y profundidad.



Teatro.

Fecha: 2 de diciembre a las 20 horas. Lugar: En el Teatre Principal.

precio: de 8 a 25 euros.

Música: Trompeta y órgano para un ciclo de fiesta



E l trompetista Luis Preus Antolí y el organista Miquel Bennàssar protagonizarán este sábado el concierto conmemorativo del undécimo aniversario de Els Matins de l´Orgue. La combinación de órgano y trompeta permitirá abordar un repertorio vistoso en el que se interpretarán obras de Henry Purcell, Giovanni Bounaventura Viviani, Jeremiah Clarke y Johann Sebastian Bach, entre otros. El solista invitado, Luis Preus, se ha formado en los conservatorios de Cullera (Valencia) y Alicante, terminando sus estudios con la calificación de excelente. A o largo de su carrera ha colaborado con diversas orquestas como la de Bilbao, la Simfònica de les Illes Balears, la Académica de Madrid y la de Alzira, entre otras. Miquel Bennàssar es el organista titular de Els Matins de l´orgue.



Concierto

Fecha: Este sábado, 11.30 horas

Lugar: En la iglesia de Alaró

Entrada gratuita.

La Granja, la movida continúa

L a Movida, la sala que toma su nombre del movimiento músico-cultural de finales de los 70 y los 80, recibe a La Granja, uno de esos grupos que nunca pasan de moda. Con más de tres décadas de trayectoria, siete discos en el mercado, un recopilatorio, cientos de conciertos y miles de fans repartidos por toda la geografía española, el espíritu de esta banda sigue intacto, con Guillermo Porcel (voz), Carlos Garau (bajo), Miquel Gibert (batería), Kiko Riera y Pablo Ochando (guitarras) en sus filas. Canciones de hoy y de ayer, frescas y brillantes.



Concierto

Fecha: Viernes 1 de diciembre a las 22 h.

Lugar: En la Calle Albo, s/n. Local 1. CC Centroparc.

Precio: 12 euros.



Eduardo Guerrero y sus pasiones

E l bailaor Eduardo Guerrero González (Cádiz, 1983) cierra el Ciclo de Danza Auditòrium - Air Europa con El callejón de los pecados. Un espectáculo que pone en escena con su compañía y que supone un homenaje a su ciudad natal, aunque con matices: "No quería que fuera el clásico homenaje, narro una historia y arriesgo", aclara el protagonista. Discípulo de figuras como Antonio Canales, Manolo Martín, Mario Maya o Chiqui de Jerez, Guerrero ha sido aplaudido ciudades como Nueva York, Buenos Aires o Moscú.



´El callejón de los pecados´

Fecha: Viernes a las 21 h.

Lugar:Auditòrium de Palma.

Passeig Marítim.