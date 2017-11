La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Drexler / Iniesta: Canciones para la concordia y el final de los tiempos

El héroe, Jorge Drexler, músico y médico de formación, ganador de un Óscar a la mejor canción original por Al otro lado del río, de la película Diarios de motocicleta, un artista que toma partido por la empatía y la concordia; y el antihéroe, Robe Iniesta, poeta de lo extremo, un rockero que ha llorado "tanto, tanto" que ha apagado hasta el infierno, como dice en La canción más triste, coinciden en Palma este fin de semana aunque en escenarios distintos. El uruguayo, afincado en España, presenta el viernes en el Trui Teatre Salvavidas de hielo, su último trabajo discográfico, en el que todo se mueve alrededor de un solo instrumento: su guitarra. Hijo de la décima, la milonga y el candombe beat, las canciones de Drexler mantienen a salvo al oyente. Las del líder de Extremoduro, en cambio, son una descenso a los infiernos, un disparo de versos tristes reunidos bajo títulos tan directos como Por ser un pervertido, Nana cruel, Guerrero o Puta humanidad. Entre uno y otro, se recomienda asistir a los dos.

Conciertos

Jorge Drexler.

Fecha: hoy viernes 17 a las 21.30 h

Lugar: Trui Teatre

Robe Iniesta.

Fecha mañana sábado 18, a las 21.30 h. Lugar: Auditòrium de Palma.



Mateo & Cimas & Vaquero: Un trío para partirse

El FesJaJá llega a su ecuador con un trío tan talentoso como mediático. Dani Mateo (El intermedio, Yu no te pierdas nada), Raúl Cimas (Muchachada Nui, LateMotiv) y J.J. Vaquero (El hormiguero) aterrizan en Palma como cabezas de cartel de un festival que podrían protagonizar ellos tres solitos. Tres monologuistas de referencia que, cada uno con su estilo, no dejan de acumular seguidores y carcajadas con cada actuación. Tanto Mateo como Cimas y Vaquero están detrás del éxito de algunos de los programas más divertidos de la radio y televisión actuales, toda una garantía para una velada, la de este sábado, desternillante. Que nadie espere freno y límites en sus ejercicios satíricos, sanos para la audiencia, aunque a la justicia le parezca otra cosa. "Son malos tiempos para el humor en este país", se escucha en el gremio. Dani Mateo sabe de lo que hablamos, después de que la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos presentara una demanda por un chiste sobre este monumento erigido por el régimen franquista.

Palma. humor.

Fecha: Sábado 18 de noviembre a las 21 h

Lugar: En Trui Teatre. Camí de Son Rapinya. Precio: Anticipada 20 euros; en taquilla 25.



Mongolia / Noguera: Un bofetón humorístico

Tres años después, la versión teatro-musical de la revista Mongolia vuelve a visitar el Festival FesJaJá. Un bofetón humorístico tan fuerte como saludable que sigue ganando adeptos a una causa donde la transgresión y la pulverización de límites son marca de la casa. Aunque no todos lo encajan con una sonrisa. Tres responsables de la publicación comparecieron el pasado miércoles ante el juez por una demanda interpuesta por el diestro José Ortega Cano por presunta vulneración de su derecho de honor –el torero aparecía en un cartel del espectáculo– y anunciaron que no le pedirán "perdón" porque estarían negando su "propia identidad: el humor y la sátira". Otro que no podía faltar en el FesJaJá es Miguel Noguera. Actuará el domingo, en el Xesc Forteza, con su infalible Ultrashow, un viaje por el universo único y personal de este artista nacido en Las Palmas, formado en Barcelona y criado en nuestra isla.

Palma. humor.

´Mongolia, el musical 2.0´. Fecha: hoy a las 21 h.

Lugar: Trui Teatre. Camí de Son Rapinya.

Precio: Anticipada 12 euros; en taquilla 15.

Miguel Noguera. Fecha: domingo 19. Lugar: en el Xesc Forteza, a las 19 h. Precio: 12/15 euros.

Martin Simpson, prodigio del folk británico

Segundo y último episodio del minifestival Folk You! Y plato fuerte del mismo, a cargo del artista más destacado del circuito británico de música folk en lo que llevamos de siglo: Martin Simpson.

El cantante y guitarrista afincado en Sheffield ha recibido hasta 27 nominaciones en 15 ediciones de los prestigiosos premios BBC Radio 2 Folk Awards. Para el concierto que ofrecerá el próximo miércoles en el Teatre Principal, la organización del Folk You! le ha solicitado la interpretación completa de su obra maestra, Prodigal Son. El motivo es el décimo aniversario de la publicación de este disco dentro del sello especializado (y pionero en música folk del Reino Unido) Topic Records. Para este trabajo, que bien puede tratarse del mejor disco de música folk anglosajona publicado en las dos últimas décadas, Martin Simpson recibió los premios a Mejor álbum del año y Mejor canción original (por Never Any Good) en la gala de los BBC2 FOLK AWARDS 2008.

En la grabación de Prodigal Son, el artista nacido en Yorkshire contó con colaboraciones estelares como la de Jackson Browne, quien en una entrevista citó a Martin Simpson como uno de sus tres guitarristas preferidos de todos los tiempos.

Concierto

Festival ´Folk you!´

Fecha: Miércoles 22 de noviembre a las 20 h. Lugar: Sala Petita del Teatre Principal. Precio: 15 euros.

Como telonero actuará el grupo

Folk Souvenir.

Xavi Sarrià: El líder de Obrint Pas, con nuevos temas

El cantante y guitarrista de Obrint Pas, Xavi Sarrià, presentará este sábado en Palma Amb l´esperança entre les dents, su nuevo trabajo. Xavi Sarrià actuará en Es Gremi al frente de una potente banda eléctrica de nueve músicos, en el que será su único show este año en Mallorca. Su tour también incluye paradas en Barcelona, Valencia, Manresa, Santiago de Compostela, Atarrabia, Berlín y Hamburgo. En sus nuevas canciones, el líder de Obrint Pas, uno de los grupos con más pegada de la escena catalana y valenciana, mantiene intacta su capacidad para combinar emotividad, compromiso y personalidad.

Música

En concierto

Fecha: Este sábado, a las 21 h.

Lugar: Es Gremi. Polígono Son Castelló.



Pablo und Destruktion: erudito del rock en castellano

Pablo und Destruktion es un músico asturiano que está en boca de todos los seguidores de la escena independiente. Ya ha actuado en otras ocasiones en la isla y en esta ocasión llega con su cuarto disco bajo el brazo, Predación. Un trabajo producido por Paco Loco que ha sido portada del Mondo Sonoro y ha recibido los elogios de la crítica. Y qué mejor termómetro que el Lisboa para tomarle el pulso a este fenómeno, porque ya se sabe que es en las distancias cortas donde se palpa la autenticidad. El mismo sábado, a las 12.00, le entrevistan en Rata Corner.

Música.

Fecha: Este sábado a las 21.30 horas. Lugar: Novo Café Lisboa. Carrer de Sant Magí. Precio: 12 euros.



Inc´omodo Festival: más allá del convencionalismo

Inc´omodo no es, dicen sus responsables, más que las ganas de crear, de aportar algo, de ver qué pasa más allá de los aburridos convencionalismos. La séptima edición de este encuentro se celebra este sábado en Santa Maria, con un cartel que incluye a los siguientes nombres: Manu Sánchez, Monxos, Frontman & The Managers, Forces Elèctriques d´Andorra, Christian Nícola, B2B, Accused of Madness, Introl y Scratch´n´sniff, entre otros. La entrada anticipada cuesta 8 euros y se puede conseguir en Pasatiempos (Palma) y Beer Room (Inca). También a través de la web www.entradium.com.

Música.

Fecha: Este sábado desde las 19 h

Lugar: Factoria de So de Santa Maria