La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Jazz Voyeur: Al Di Meola, el mago de las seis cuerdas

El Jazz Voyeur Festival ha resurgido de sus cenizas, cinco años después de su última edición, la de 2012. Este viernes arranca su décima convocatoria, que presenta a uno de los grandes en su cartel, Al Di Meola. El jazzista estadounidense, el genio que marcó a Paco de Lucía, con quien publicó, en 1980, una obra maestra titulada Friday Night in San Francisco, y en la que también participó John McLaughlin, es uno de los mejores guitarristas de la historia, con un lenguaje que transita por los terrenos del jazz, el rock, la música latina o el flamenco. En Palma presentará su trabajo Music of Al Di Meola, Piazzolla & Lennon-McCartney, el miércoles. Antes, hoy mismo, el festival despegará con Andrea Motis, uno de los últimos fenómenos que ha dado el jazz europeo. La cantante y trompetista barcelonesa, de 21 años, interpretará los temas de su álbum de debut en solitario, Emotional Dance –publicado por el mítico sello Impulse!–, arropada por el cuarteto del bajista Joan Chamorro.

Conciertos

Días 10 y 15 de noviembre.

Hoy viernes, Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet; y el miércoles día 15, Al Di Meola. Ambos en el Trui Teatre a las 21.00 horas.

The Furrow Collective: El folk toma la isla

El minifestival Folk You! 2017 echa a andar y lo hace con el debut en tierras españolas del mejor grupo del momento de la escena folk anglosajona: The Furrow Collective. Un cuarteto escocés formado por Alasdair Roberts (voz, guitarras), Lucy Farrell (voz, viola), Emily Portman (voz, banjo) y Rachel Newton, que ya participó con su proyecto personal en la segunda edición del Folk You! (voz, arpa). Esta formación ha ganado el premio al Mejor Grupo 2017 en los prestigiosos BBC Radio 2 Folk Awards. Un premio que recibieron de mano de Ray Davies en la gala celebrada el pasado mes de abril en el Royal Albert Hall de Londres. The Furrow Collective cuentan con dos álbumes publicados y visita España por primera vez en su brillante y aplaudida carrera.

Palma y sa Pobla

conciertos. Lugar: viernes 10

de noviembre, a las 20 horas, en el Auditori de Sa Nostra, en el número 12 de la calle Concepció; y el sábado 11, a las 20 horas,

en Sa Congregació, en el núm. 25 de la calle Rosari. Anticipada 12 euros en web Entradium, Mais Vinilo y Literanta.

En taquilla, 15 euros.

'Mármol': comedia amarga con Pepe Viyuela

El auditòrium sa Màniga sube a escena la obra de teatro Mármol, una propuesta de Pepe Viyuela, su compañía El Vodevil y el Centro Dramático Nacional. Se trata de una comedia amarga, una tragedia contemporánea en la que sus cuatro héroes se encuentran abocados a un destino del que escapar es imposible y en el que un sueño puede convertir la vida en pesadilla. En la obra, Art y Ben, dos de los protagonistas, encarnan el arquetipo del triunfador actual: profesionales de éxito, los dos casados, con hijos, una sólida posición económica, en definitiva, una vida plena y satisfactoria. Hasta que un sueño lo cambiará todo. Dirigida por Antonio C. Guijosa, Mármol está protagonizada por Pepe Viyuela, Susana Hernández, Elena González y José Luis Alcobendas. La obra gira por toda España con una cita de Julio Cortázar sobre la realidad y la imaginación: "Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí".

Cala millor. teatro

Lugar: auditòrium sa Màniga.

Viernes 10 de noviembre.

Dúo Dinámico: Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, la leyenda continúa

El 28 de diciembre de 1958, en Barcelona, se estrenó el grupo más longevo y bailado en la historia del pop español. Debutaron en un programa de radio, La comarca nos visita, de Radio Barcelona, y no lo hicieron con el nombre que les daría la gloria, sino como The Dynamic Boys, pero el presentador del programa, Enrique Fernández, al no saber inglés, los presentó como Dúo Dinámico. Los dos músicos, Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, aceptaron y así quedó para la historia. Iniciaba su andadura un grupo que con el tiempo no dejó de ascender y alcanzar el estrellato gracias a canciones como Bailando el twist, Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor de verano, Como ayer, Esos ojitos negros o Resistiré.

Este sábado, con motivo de su penúltima gira, desembarcan en el Auditòrium de Palma para reencontrarse con todos sus éxitos y también con sus fans mallorquines, en un concierto en el que estarán acompañados por sus músicos habituales.

Su triunfo en festivales modernos como el Sonorama, de Aranda de Duero, les ha permitido conectar con nuevos públicos y ha ayudado a cambiar su percepción como grupo nostálgico y elevarlo a patrimonio colectivo del pop, del pop de hoy y de ayer, de todos los tiempos.

Música

concierto

Día 11 de noviembre. Sábado, a

las 21.00 h. Entre 35 y 50 euros. Auditòrium de Palma. Sala Magna. Passeig Marítim.

´Les dones sàvies´: un ´Molière´ a todo correr

L a inquietud de los actores Ricard Farré y Enric Cambray por trabajar en profundidad una comedia de corte clásico después de haber representado una serie de espectáculos de otros géneros está detrás de Les dones sàvies, obra de Molière que la compañía El Maldà sube al escenario del Teatre del Mar.

Una obra, con dramaturgia del propio Farré y Lluís Hansen, que se estrena en la isla tras recibir el Premio BBVA de Teatro 2017 al Mejor actor ex aequo para Cambray y Ferré. Dos actores que se desdoblan en escena ya que, con el fin de condensar este gran clásico, logran encarnar a todos los personajes del montaje, tanto femeninos como masculinos.

La interpretación y el fregolismo, o lo que es lo mismo, la velocidad a la hora de actuar, son dos pilares en los que se apoya Les dones sàvies. La obra presenta el conflicto de un padre y una madre que quieren casar a su hija, Enriqueta. Una trama que a su vez tiene otra paralela, la de las mujeres savias –la madre, cuñada y su hija mayor– que se encuentran para educarse en el refinamiento, la filosofía o la poesía. En su adaptación, El Maldà ha reducido a 30 páginas el texto de Molière y de trece a ocho el número de personajes, y se ha apostado por llevar al extremo el fregolismo de Cambray y Farré: cambios rapidísimos, rozando la esquizofrenia, con maquillaje, pelucas y otros objetos que servirán para identificar a los personajes (Enriqueta; Belisa, su tía; Crisal, el padre de la familia; el Sr. Cunill; Amanda, la hija mayor; Clitandre, enamorado de Enriqueta; Martina, la criada; y Filaminta, la madre).

"Nos hemos quedado con la esencia. Respetamos la trama y están todos los actos y escenas de la que obra que acercamos a nuestros días", han dicho sus responsables.

Teatro

En el Teatre del Mar.

Del 10 al 12 de noviembre.

Viernes y sábado a las 21 h;

y domingo a las 19.00 h.

Companyia El Maldà. 60 minutos.

Daniel Higiénico: dos conciertos explosivos

Daniel Higiénico, el cantautor rock-teatral que alcanzó la fama hace ya dos décadas con su personaje El Hombre Cucaracha, al frente de la Quartet de Baño Band, presenta su nueva aventura discográfica, un proyecto inspirado en los clásicos del blues de todos los estilos y épocas, un álbum fresco y directo que, en directo, se transforma en un concierto exploviso desde el primer segundo.

Daniel ´Higiénico´ Soler (Barcelona, ????) llevaba seis años sin editar un disco, lo que no significa que haya estado dormido, desconectado o de vacaciones, como aclaró hace unos meses a este diario: "He seguido ofreciendo conciertos con diversos formatos, he escrito una novela (El Paseo Infinito) y un libro de micro-relatos (Club Columbia) y he estrenado varios espectáculos teatrales, entre ellos un montaje de performance-cabaret basado en este último libro".

Daniel Higiénico Blues Experience, que así se llama su nuevo disco, es un disco de género con sus letras, sus historias y su forma de cantar acompañadas de una gran banda de músicos con mucho blues, encabezada por el pianista David Sam, y con Roberto Olori a la batería, Jordi Cobre al bajo y Albert Arnau ´Neirak´ a la guitarra. Un álbum que ha supuesto para su autor "una liberación". El músico catalán ligado a Mallorca desde hace años quería alejarse del "cualquier estilo vale" que caracteriza a sus anteriores trabajos y abordar un disco centrado en un estilo de música concreto, en este caso el blues.

Por partida doble

En el Espai Xocolat y La Movida.

El viernes, a las 20.30 h,

en Xocolat; y el sábado, a las 22.00 h, en La Movida café-concierto.

Carrer Albo s/n.