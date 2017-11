Los estrenos de la cartelera en Mallorca

La batalla de los sexos: Más que un partido de tenis

Estados Unidos, 2017 / 121 minutos. Género: Comedia. Director: Jonathan Dayton, Valerie Faris. Intérpretes: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Elisabeth Shue, Austin Stowell, Sarah Silverman, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Jessica McNamee, Mickey Sumner, James Mackay, Agnes Olech, Chet Grissom, Chip Chinery, John C. McGinley.

Cines: Ocimax, Augusta, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park, CineCiutat.



Después de ganar el Oscar como mejor actriz en 2016 con La la land, Emma Stone vuelve a la carga, esta vez junto al humorista Steve Carell, popular por su papel en la versión americana de The Office o en otras cintas como Virgen a los 40. En esta ocasión, la pareja de actores recrea la ´batalla´ real que se vivió en 1973, un partido que disputaron Bobby Riggs, un jugador muy bueno ya retirado del tenis, y Billie Jean King, la tenista número 1 del momento. Los responsables de la película son Jonathan Dayton yValerie Faris, quienes ya se encargaron de rodar Little Miss Sunshine.

Esta comedia feminista, en la que se reivindica el amor por encima de todas sus formas, rememora un partido que fue visto por millones de personas en televisión. En plena revolución sexual y progresión del movimiento feminista, este duelo fue anunciado como la batalla de los sexos y se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos de todos los tiempos. Pero mientras la rivalidad entre King y Riggs alcanzaba su máximo apogeo en la pista, cada uno de ellos libraba batallas más personales y complejas fuera de la cancha.



La gran enfermedad del amor: un Romance multicultural que no conoce barreras

Estados Unidos, 2017 / 119 minutos. Género: Romance - Drama - Comedia. Director: Michael Showalter. Intérpretes: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Linda Emond, Vella Lovell, Bo Burnham, Aidy Bryant, Matty Cardarople, Adeel Akhtar, Anupam Kher, Shenaz Treasury, Kurt Braunohler, Rebecca Naomi Jones, Celeste Arias, Myra Turley.

Cines: CineCiutat, Augusta.



Judd Apatow, productor de La boda de mi mejor amiga (2011) y Y de repente tú (2015), y Michael Showalter, director de Hello, my name is Doris (2015) son los responsables de esta comedia romántica que muestra las diferencias culturales y el amor entre personas de distintas sociedades.

Los guionistas de la película son los mismos personajes, Emily V. Gordon y Kumail Nanjiani, quienes cuenta su propia historia de amor. El argumento es el siguiente: Kumail y Emily, quienes se conocen en un espectáculo cómico. Cuando parecía que todo iba a quedarse en una aventura de una noche, su relación empieza a avanzar, a pesar de las evidentes diferencias culturales que les separan, como las expectativas que tenían los padres de Kumail, musulmanes estrictos. Todo empeora aún más cuando se descubre que ella padece una misteriosa enfermedad.

La crítica especializada ha aplaudido de manera unánime el film, como apuntan las palabras de Geoff Berkshire, de Variety: "Una película que es a ratos romántica, triste y hilarante (...) La gran enfermedad del amor se coloca entre las mejores obras del productor Judd Apatow y marca un significativo paso hacia la madurez y la firmeza para el director Michael Showalter".



Enganchados a la muerte: Los Efectos secundarios de jugar con la muerte

Estados Unidos, 2017 / 108 minutos. Género: Ciencia ficción - Thriller Director: Niels Arden Oplev. Intérpretes: Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, Kiersey Clemons, James Norton, Kiefer Sutherland, Daniela Barbosa.

Cines: Ocimax, Multicines Manacor, Multicines Porto Pi, Cinesa Festival Park, Artesiete Fan..



El director de la primera entrega de Millenium, Niels Arden Oplev, es el responsable de Enganchados a la muerte, un remake de la cinta rodada en los años noventa titulada Línea mortal. El argumento es el mismo: Cinco estudiantes de medicina, con la esperanza de desentrañar el misterio de lo que aguarda más allá de los confines de la vida, emprenden un atrevido y peligroso experimento. A base de detener su corazón durante un breve lapso de tiempo, cada uno de ellos sufre una experiencia cercana a la muerte. A medida que la investigación se va volviendo más peligrosa, se ven obligados a afrontar los pecados de su pasado, además de vérselas con las consecuencias paranormales de sus incursiones en el más allá.

American assassin: Michael keaton vuelve como veterano de la cia

Estados Unidos, 2017 / 111 minutos. Género: Acción. Director: Michael Cuesta. Intérpretes: Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan, Scott Adkins, Shiva Negar, Trevor White, Mohammad Bakri, Alaa Safi, Tolga Safer, Aso Sherabayani, Gioacchino Jim Cuffaro.

Cines: Ocimax, Rívoli, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park.



Michael Keaton, quien últimamente está muy activo (El fundador, 2016; Spotlight, 2015), y Dylan O'Brien (El corredor del laberinto, 2014) protagonizan esta cinta de suspense y acción basada en la novela de Vince Flynn. Vamos con el argumento: Mitch Rapp es un joven agente infiltrado de la CIA bajo la instrucción de Stan Hurley, un veterano de la Guerra Fría. Ambos son llamados por la directora adjunta de la CIA para investigar una ola de ataques aparentemente aleatorios a objetivos militares y civiles. Juntos descubren un patrón en la violencia que les lleva a unir fuerzas con un letal agente turco para detener a un misterioso operativo que intenta empezar una guerra mundial en Oriente Medio.

Otros estrenos

Asesino o encubridor

El tercer asesinato. Japón, 2017 / 124 minutos. Género: Thriller - Drama. Director: Hirokazu Koreeda. Intérpretes: Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose, Yuki Saito. Cines: CineCiutat.



El abogado Shigemori defiende a Misumi, acusado de robo con homicidio que cumplió pena de cárcel por otro asesinato hace 30 años. Las posibilidades de que Shigemori gane el caso son escasas. Pero a medida que desentraña el caso empieza a dudar de la culpabilidad de su cliente.

Un pulpo muy aventurero

Deep. España, 2017 / 92 minutos. Género: Animación. Director: Julio Soto Gurpide. Cines: Ocimax, Artesiete Fan, Augusta, Cinesa Festival Park, Multicines Manacor.



En 2100, la humanidad ha abandonado la Tierra, pero una colonia de criaturas extravagantes sigue reinando en el abismo más profundo del océano. Entre ellos, encontramos a Deep, un pulpo aventurero y el último de su especie vive allí con sus dos amigos.

Demonios y verdades

The Crucifixion. Reino Unido, 2017 / 90 minutos. Género: Terror - Thriller. Director: Xavier Gens. Intérpretes: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth, Matthew Zajac, Diana Vladu. Cines: Ocimax, Cinesa Festival Park..



Los productores de Annabelle y Expediente Warren presentan esta película basada en hechos reales, concretamente en 2005 cuando un cura es encarcelado en Rumanía por asesinar a una monja a la que estaba practicando un exorcismo.

El inicio de la amistad entre Ash y Pikachu

Pokémon ¡Te elijo a ti! Japón, 2017 / 110 minutos. Género: Animación. Director: Kunihiko Yuyama Cines: Ocimax.



Cuenta el origen de la amistad entre Ash y Pikachu y sus aventuras en la búsqueda del pokémon legendario Ho-oh. La pareja icónica se cruza en su camino con viejos conocidos, nuevos personajes, como los entrenadores Verity y Sorrel, e incluso con un misterioso pokémon mítico: Marshadow.