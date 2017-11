La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

´¡Oh Cuba!´: el viaje que cambió a lorca

El viaje que Federico García Lorca realizó a Cuba en 1930, tras su estancia en Nueva York, se aborda en ¡Oh Cuba!, un montaje lorquiano, flamenco y cubano que llega a Palma después de conquistar los Jardines del Generalife de Granada. Con 20 artistas en escena, este espectáculo, protagonizado por la actriz Loles León, se enfrenta a la relación de ida y vuelta entre el poeta y la isla caribeña, a través de la poesía, la música –compuesta por el ex de Ketama Antonio Carmona– y la danza. "En Cuba –explica el director teatral Francisco Ortuño–, Lorca encuentra una isla llena de raíces, españolas y africanas; un encuentro con su propio cuerpo y sexualidad, sus identidades explotan y se dejan en cierta libertad, que se vayan construyendo día a día". Los textos de Lorca, clásicos e inéditos, serán recitados, bailados y cantados por Loles León, que interpreta al duende del poeta universal en la isla, y lo hace "desde el amor y la entrega absoluta", según sus propias palabras. Un montaje más que recomendado.



Días 3, 4 y 5 de noviembre. Auditòrium de Palma. Passeig Marítim. Viernes a las 21.00, sábado a las 19.00 y 21.30; y domingo a las 19.00.

Precio: entre 40 y 55 euros.



Paula Bonet: Cita imprescindible

Paula Bonet es una figura imprescindible cuando se habla de ilustración y pintura en España. La escritora y artista valenciana participará el próximo miércoles en el ciclo de artes visuales Encuentros con..., en CaixaForum, donde también promocionará sus último libros: Quema la memoria, un cancionero ilustrado dedicado a los diez años de carrera del cantautor The New Raemon, y La sed, tan cruel como bello, y con el que ha reinventado su estética. Un volumen que se gestó a partir de la idea de que no existe la igualdad de género. "Las mujeres nos hacemos las mismas preguntas que se hicieron generaciones anteriores. Mi generación no verá la igualdad", señaló en una entrevista publicada ayer en este diario. Otros libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen son Escribe con Rosa Montero, Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End o 813. Siempre presente en redes sociales, actualmente trabaja en un proyecto editorial llamado Por el olvido junto al artista Aitor Saraiba.



Lugar: CaixaForum.

Miércoles 8 de noviembre, a las 19.00 horas.

Entrada: 4 euros.

Rata Market: arte, diseño y música en directo

D espués de la buena acogida del año pasado, vuelve una nueva edición del Rata Market: un fantástico mercadillo de arte, diseño y artesanía que ocupará el Claustre de Sant Domingo de Inca, este sábado y domingo. En total se instalarán 25 expositores cargados de creatividad, con productos producidos de manera artesanal, muchos de ellos difíciles de encontrar en tiendas y ferias convencionales. Los habrá de música, de libros, de arte, joyas, ropa de estilo mediterráneo, mermeladas, complementos, obra gráfica y textil, miel, artesanía, fotografía, ganchillo, camisetas... Imposible marcharse sin un objeto, único y original. Durante las dos jornada se sucederán las actividades, desde las 10 a las 20 horas. Long Time No Swing (sábado a las 12.00), cuentacuentos con La Fada Despistada (sábado, 16.30), Nyè DJset (sábado, 17.30), L´Equilibriste (domingo, 12.30) y Juanjo Monserrat (domingo, 17.30), que presentará en acústico su disco Es meus fantasmes, son algunas de las citas recomendadas.



Inca. Mercadillo

Lugar: días 4 y 5 de noviembre.

En el Claustre de Sant Domingo. Av. de les

Germenies s/n. Desde las 10 a las 20 horas.

Teatro: una comedia para calmar un duelo sentimental

U na semana después de alzarse con el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática, Alfredo Sanzol, uno de los dramaturgos más reconocidos de la escena española, trae al Principal precisamente la obra que le ha valido este galardón, La respiración.

Una obra distinguida "por la estructura de una trama tan abierta como compacta, con unos personajes sólidos que evolucionan dramáticamente y que se mueven en una renovada sentimentalidad", destacó el jurado

La respiración es una comedia que, no obstante, nació de un episodio triste, una ruptura, por lo que tiene la intención, según su autor, de "calmar un duelo sentimental". Escribir y dirigir esta obra fue una catarsis que le devolvió el aliento. Lejos de anegarnos con un drama lacrimógeno, Sanzol aprovecha esta situación para fortalecerse y trasladarnos un mensaje vivificante y optimista, aparte de ofrecernos un revelador retrato de las relaciones sentimentales en nuestra época.

La obra se estrenó en el Teatro de La Abadía en enero de 2016, con Gloria Muñoz, luego sustituida por Verónica Forqué, y Nuria Mencía como protagonistas. Además del Nacional de Literatura Dramática, Sanzol ha recibido el Premio Max de las Artes Escénicas en tres ocasiones.



Escena ´la respiración´ Días 4 de noviembre. Sábado, a las 20 horas. Duración 95 minutos. En castellano. Precio de 8 a 25 euros.



XXVIII Setmana del Llibre en Català: Presentaciones, cuentacuentos y conciertos

La Setmana del Llibre en Català abrió ayer sus puertas en el Parc de ses Estacions con un extenso y variado programa de actividades que podrán disfrutarse hasta este domingo. Durante la jornada de hoy tendrá lugar un taller de poesía para niños y jóvenes (de 10 a 14 horas), y tres presentaciones: del libro El conflicte lingüístic a les illes Balears durante la Segona República (18 horas), del poemario El guant de plàstic rosa (19.00) y de la novela Allò que el vent no s´endugué (20.00). El sábado se presenta cargado de actos, con cuentacuentos y varias presentaciones, al igual que el domingo, que se despedirá con un concierto de la Escola de Música Ireneu Segarra.



Hoy, mañana y el domingo, de 10.00 a las 21.00 horas. Parc de ses Estacions.



Festival del Humor de Palma: tres mujeres y un escenario

El FesJajá echa a andar, con un primer espectáculo, En femenino y sin filtro, que pondrá en escena a Maria Juan, Raquel Sastre y Eva Cabezas, con experiencia en Las noches de El club de la comedia, Comedy Central o Ilustres ignorantes. Una garantía de risas y diversión que incluye sketchs, música e improvisaciones con el público. Unos espectadores que en los próximos días podrán disfrutar con el humor de otros grandes de la comedia, como David Fernández & Juanra Bonet, Raúl Cimas o Miguel Noguera.



En el Teatre Catalina Valls. Passeig de Mallorca, 9. Hoy viernes 3 de noviembre. A las 21.00 horas. Precio: entre 12 y 15 euros.

Micah P. Hinson: una moderna ópera folk

Un viejo conocido del público mallorquín, el estadounidense Micah P. Hinson, regresa a la isla, donde ha tocado hasta en cinco ocasiones. Su sexta visita servirá para reabrir el Teatre de Muro tras unas obras de reforma y también para conocer su nuevo álbum, The Holy Strangers, un trabajo que su autor ha descrito como "una moderna ópera folk que recorre la vida de una familia, extendiéndose por todos los extraños y gloriosos lugares a los que te dirige la vida". Un disco al que ha dedicado dos años de elaboración y catorce canciones.



Música. Presenta ´The Holy Strangers´. Entradas agotadas. En el Teatre de Muro. Hoy viernes a las 20.30 euros. Desde 12 euros.