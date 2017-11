Los eventos que no te puedes perder este fin de semana

Música

Viernes 3

Al concierto de Joana Serrat, porque decir que hace folk se le queda corto, porque decir que hace pop se le queda corto, porque decir que hace americana es decir caso nada de su amplio universo, y porque la actuación será en el bendito Lisboa estrenando nuevo ciclo junto con la emisora BN Mallorca.

BN Mallorca presenta: Ciclo Acords íntims (de tardor). Joana Serrat (concierto, 22 h., 12 €). BN Mallorca DJs: Carles Bona + Biel Ferriol (de 23:30 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).

Al fiestón Tropical Bum Bum, porque pinchará gran parte de la primera fila isleña en sonidacos bass, jungle, twerkeros y favelones, porque es una propuesta de las sabrosas juergas Ritme! y porque será en la imbatible Sa Possessió.

Ritme! Presenta: Tropical Bum Bum. KLS Keys + Amoniako + Lleig aka Mad Matt. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23:30 a 5 h., 7 € con cerveza.



Al concierto de Fito Mansilla, porque es un cantautor de buenas hechuras clásicas, porque es sensible sin epatar y ello le ha servido para telonear a gente de primer nivel como Carmen París y a otros no tanto pero por tanto de mayor tirón comercial como Leiva o Jarabe de palo, porque su telonero será el gran Tom Trovador, y porque si minigira de cuatro fechas se incluye en una nueva iniciativa, Malditos cantautores, que busca dar mayor visibilidad a los artistas locales y traer a buenas figuras desde la península.

Malditos cantautores presenta: Fito Mansilla + Tom Trovador. Café Central (Esglèsia 1, Bunyola), 21:30 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).

Al concierto de John Tirado, porque el norteamericano es uno de los escritores de canciones foráneos más distinguidos que hemos tenido residiendo en la isla, porque después de varios años de ausencia ha vuelto para seguir regalando buenas canciones y buenas interpretaciones.

John Tirado & The Dark Sparks. La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h., 10 €.

Kaelum: ambientazo perenne merced a house, indie accesible u ochenterismo. Avinguda Argentina 1, de 23:30 a 5 h.

Brooklyn: sala de bienvenida con luz suficiente e inferior con poca luz suficiente para ofrecer buen y moderno putrum hasta las tantas. Music Hall: IAAM + Pepe Arcade. Dameto 6 (Santa Catalina), de 23 a 5 h.

R33: electrónica contemporánea merced al puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona. Audiofly + Kiko Melis b2b Rafa González. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Fiesta LeClub. Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero, de 0 a 5 h., 10 € c.c.

Sábado 4

Al concierto de los madrileños Disciplina Atlántico, porque trazan un muy interesante recorrido desde el pop oscuro hasta el post-punk, porque telonean los igualmente sugestivos Midnight Walkers, y porque los conciertos serán en el bendito Lisboa.

Disciplina Atlántico + Midnight Walkers (conciertos, 21:30 h., 6 €). Cat González + Albert Petit (DJs, de 0 a 4 h.). Novo Café Lisboa (Sant Magí 33).



A la Festa llunàtica, porque aprovechando que hay luna llena es una especie de segunda parte de Halloween en lo que a disfraces atañe, porque hay grupazos y DJs de traca y espasmo, porque tocan los muy genuinos Hombre Lobo Internacional y Sweet Poo Smell, y porque cierran la fiesta los tremendamente efectivos para el bailoteo globalizado Como Bulla.

Festa llunàtica: Hombre Lobo Internacional + Sweet Poo Smell + Combo Bulla. Factoria de so (polígono Son Llaüt, Santa Maria), de 23 a 5 h., 6 € (con cerveza si vas disfrazado).



Al estreno de las fiestas Limbo, porque se anuncian como meca desde dancehall hasta limbo, porque la cultura jamaicana en general será su espina dorsal, y porque para su arranque programan grupos y DJs de picardía y nivelazo contrastados.

Limbo Party vol. 1: Madda Herbs + Fuaka + Kaparoots + Toni Seco. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23:30 a 5 h., 7 € c.c.

A la fiesta Pureta, porque se anuncia sin complejos, porque tal vez suceda como cuando comercial y pachanga eran términos peyorativos para pasar a utilizarse hoy día como si no fuera así, porque hay que comprobar si tiene estilo o solo pretensiones, y porque anuncian tardeo desde esta semana.

Pura tarde: de 16 a 23 h. Pureta: de 23 a 6 h., 10 € c.c. hasta las 3 h., después 15 € c.c. Social Club (Avinguda Gabriel Roca 33).

Al concierto de Fito Mansilla (ver viernes).

Malditos cantautores presenta: Fito Mansilla + Luis Cadenas. La Gata Art Café (Jaume Vidal Alcover 13A), 21 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).



Al concierto de Pop Swingers, porque es un nuevo proyecto de Jordi Maranges, porque es uno de los cantantes, compositores y artistas más genuinos que tenemos, porque cada nueva encarnación es una nueva demostración de lo personal y hasta fascinante de su talento, porque en esta ocasión consiste en versiones swingeras de clásicos modernos y vanguardistas del pop.

Pop Swingers. Lupe Café Bistró (La Rambla 10), 21:30 h.



A los felizmente retornados conciertos acústicos de BN Mallorca en el bar España, porque dinamizan los mediodías del sábado con buena música local en pequeño formato, porque la mezcla de música en directo y posibilidad de caña-tapa es la idea del siglo hasta que alguna minoría de vecinos intransigentes se ponga a lloriquear porque todo les molesta y el pacato ayuntamiento les haga más caso a ellos que al sentido común, y porque colaboran en este maravilloso evento los benditos de La Vermutera.

Los acústicos de BN Mallorca: Hombrespajaro. Bar España (Can Escursac 12), 12:30 h.

Kaelum: populismo con tu diversión como único objetivo. Arrancan con el siempre abarrotado Tardeo, teniendo para la noche dos salas de las que decir diversas y heterodoxas es decir poco. Tardeo. DJ invitado: Jure. DJ residente: Ángel Oliveros (de 16 a 22 h.). Noche: 23:30 a 5 h., 9 € c.c. Avinguda Argentina 1.

Brooklyn: sala de bienvenida con luz suficiente e inferior con poca luz suficiente para ofrecer buen y moderno putrum hasta las tantas. Fernando Cerviño. Dameto 6 (Santa Catalina), de 23 a 5 h.

Warehouse: electrónica necesariamente underground para alargarse lo que a uno le venga en gana. Fabricio + Bruno Di Paolo + Carlos Candela. Quatre de noviembre 2C, (polígono Can Valero), de 0 a 5 h., 10 € c.c.

Al concierto de Fito Mansilla (ver viernes).

Malditos cantautores presenta: Fito Mansilla + Tom Trovador. Bar Underground (Marquès de Vivot 10A,Valldemossa), 17:30 h., taquilla inversa (se paga lo que uno considere).

A la nueva edición en Inca de la Fira del disc, porque es un lujo impagable tener una cita dedicada al coleccionismo y la memorabilia, porque si ya era un tesoro disfrutar de la convocatoria anual en Palma ahora se puede aprovechar el estreno de una nueva ubicación en la part forana.

I Fira del disc a Inca. Sab y dom en plaça Santa Maria la Major, de 11 a 21 h. Conciertos sab: John Tirado + Monxos. Dom: Hombre Lobo Internacional + Goodness.

Al concierto de Daniel Higiénico, porque siempre es una ocasión excepcional poder disfrutar del talento de Daniel Soler, porque fuera con su ya histórica y muy añorada Quartet del Banyo Band o en solitario, el talento que transmiten su música y sus letras siempre ha sido un faro muy luminoso, y porque en esta ocasión se presenta en formato de primerísimo primer plano con sus canciones, monólogos y enorme categoría comunicativa en el escenario.

Daniel Higiénico: En su salsa. Jueves en La Movida (Albó s/n, C.C. Centro Parc, Son Rapinya), 22 h., 8 € / 15 € con pamboli y bebida.

Teatro y cine



A ver You say tomato, porque es un texto del cada vez más reputado dramaturgo y director catalán Joan Yago, porque es una comedia dramática de dos perdedores, porque dicen que es un prodigio de ingenio y talento al por mayor, porque la señalan como un certero análisis del conflicto de pareja.

You say tomato, de Joan Yago. Con Anna Moliner y Joan Negrié, dirigida por Joan Maria Segura Bernadas. Sábado en Auditori d´Alcúdia (Plaça Porta de Mallorca s/n), 20 h., 12 €), domingo en Teatre Sa Societat (Major 2, Calvià), 19 h., 12 €.

A ver Fairfly, porque es el otro texto del muy notable Joan Yago que se podrá ver este fin de semana, porque es una creación más reciente que You say tomato y que se sumerge como es costumbre en el autor en la actualidad más candente, porque es un análisis certero, cómico y también dramático de toda la tonterida buenista que se vende alrededor de los ahora llamados emprendedores y antes simplemente empresarios, y porque es una propuesta más de la extraordinaria Fira de teatre de Manacor, y ya van 22 años.

XXII Fira de teatre de Manacor presenta: Fairfly, de Joan Yago. Con Queralt Casasayas, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher y Vanessa Segura. Dirigida por Israel Solà. Sábado en la Sala d´enmig del Teatre de Manacor (Avinguda del parc s/n), 18 y 20:30 h., 15 €.

A ver Solos, porque es un montaje que mira a través del ojo de la cerradura para contar la cotidianidad de los ancianos invisibles, porque es una propuesta de la compañía jienense Ymedio, y porque se representará en el bendito Teatre Sans, heroico resistente en la propuesta teatral de calidad, riesgo, ambición y contemporaneidad.

Solos, de Ymedio Teatro (Andalucía). Con Santos Sánchez, Meri Fernández y Álex Ramos. Teatre Sans (Ca´n Sanç 5), vie y sab 20:30 h., dom 19 h., 12 €.



A ver la última función de Who is me. Pasolini, porque en ella el enorme director de escena Àlex Rigola nos permite conocer de primera mano e incluso interactuar con la vida y memoria del cineasta y escritor italiano, porque un genio reflexionando sobre otro genio no puede más que deparar maravilla.

Who is me. Pasolini, de Pier Paolo Pasolini. Con Gonzalo Cunill. Idea, dramaturgia y dirección Àlex Rigola, Viernes en la Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 21:30 h., 15 €.

A cualquiera de las jornadas del Evolution, porque es el festival de cine que tenemos en Mallorca, porque es la cita de mayor dimensiones y contenidos que se celebra en todo el año, porque es ingente su oferta de películas, cortometrajes, documentales y producciones audiovisuales de todo el mundo, incluyendo la producción mallorquina, y es un gran regocijo sumergirse en ella.

Evolution. Mallorca International Film Festival. Hasta el sábado. Programación y venta de entradas en evolutionfilmfestival.com.

A la onceava edición del Teatre de barra, porque ocupan espacios tan atractivos como los bares para ofrecer un producto cultural tan carismático como es el teatro, porque junta obras cortas de la excelente cantera local con la posibilidad de jalar tapas y cañas y te queda un lujazo, y porque todo ello tendrá lugar en el encantador barrio de sa Gerreria.

11º Teatre de barra. Cinco obras originales de teatro breve en Molta Barra, Ca La Seu, Gaudí, Brick y Vi.Xet. Pases de 20 a 23 h., todos los sábados de octubre y noviembre, venta anticipada en La tortillería (plaça Quartera 1) y Drac Màgic (Jeroni Antich 1).

A la visita nocturna Al cementiri de nit, porque es un paseo nocturno dramatizado por un escenario muy particular, porque es un espectáculo desarrollado por el periodista, arqueólogo y músico Carlos Garrido en el que a través de intérpretes y una iluminación especial se narran episodios históricos de la ciudad, con paradas incluidas ante esculturas y mausoleos destacados.

Al cementiri de nit. Con Laura Dalmau y Aina Zuazaga. Música de Mariona Forteza. Iluminación de Miquel Marquès y Adrià Ferrà. Viernes a las 20 h. (català) y 22:30 h. (castellano), 20 €. Reservas en carlosgarridoescenic@gmail.com (próximas funciones viernes 10 y sábado 11).

A ver Coses que no t´he contat, porque es la reposición de una de las creaciones de teatro breve que más han gustado en los últimos tiempos, porque son cuatro relatos cortos de Rafel Gallego y uno de Pere Fullana alrededor del erotismo, de sus búsquedas y evocaciones, porque hay solvencia local en la autoría y en la interpretación.

Coses que no t´he contat. Cuatro relatos de Rafel Gallego y uno de Pere Fullana interpretados por Aina Zuazaga, digiridos por Ferran Bex, con acompañamiento de percusión de Vicka Duran. Domingo en la Carpa Diem del Teatre del Mar (Llucmajor 90, El Molinar), 20 h., reservas en cosesquenothecontat@gmail.com.

A ver Manda huevos, porque es una obra audiovisual del gigante Diego Galán, porque es guionista y director de cine, porque ha sido durante años director del prestigioso festival de cine de San Sebastián, porque también es escritor, periodista y divulgador, y porque es la continuación lógica de Con la pata quebrada, montaje en el que a partir de fragmentos de películas sintetizaba cómo el cine español había representado el papel de la mujer, para evidenciar que ha sido mayormente de manera peyorativa, porque la proyección contará con el lujazo de la presencia de su autor para un coloquio posterior, y porque e sun nuevo lujo de la Fira de teatre de Manacor.

XXII Fira de teatre de Manacor presenta: Proyección de Manda huevos de Diego Galán + coloquio posterior con el autor. Jueves en la Sala Major del Teatre de Manacor (Avinguda del parc s/n), 19 h., 2 €.

A ver La classe, porque es una reflexión del viaje de la vida de dos compañeros de pupitre en la escuela, porque es una creación de Sergi Baos, porque es uno de nuestros actores, directores y dramaturgos más ricos y sólidos.

La classe, de Sergio Baos. Con Rodo Gener y Òscar Muñoz. Dirigida por Joan M. Albinyana. Jueves en la Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

Es variat

Al arranque de temporada del Burger meets Gin, porque es un maridaje de gastronomía, coctelería y música, porque se sirve en el marco de encantadora contemporaneidad del hotel OD Portals, y porque ya en la temporada pasada fue uno de los aciertos en cuanto a organización y carácter.

Opening Season Burger meets Gin. Con Carlos Simón + David Cop (Café del Mar, Ibiza) + Exposición de Pedro Pascual Perelló. Viernes en el hotel OD Portals (Avinguda Tomàs Blanes Tolosa 4, Calvià), de 20 a 0 h.,

Al vermut de La Office, porque pocas propuestas hay mejor que arrancar el sábado con cañas, tapas y temazos de fondo, y porque basan su menú sonoro en el brit pop.

Brit Vermut. La Office (Comte de Barcelona 3), de 11 a 15 h.

A la nueva edición de la Feria Outlet, porque son más de cien empresas ofreciendo ropa, mobiliario y decoración, joyería, cosmética, calzado, deporte, menaje, hogar€

Feria Outlet. Hasta el domingo en el Pueblo Español (Poble espanyol 61), vie y sab 10-20 h., dom 10-18 h., 2 €.

A La nit de les ànimes, porque se presenta como alternativa festiva local a la celebración de Halloween llegada desde Estados Unidos, porque no importa una u otra si la cuestión es la fiesta y el entretenimiento, porque sus actividades parecen diseñadas por un club de la tercera edad y tiene un carácter más familiar y folclórico que de despiporre, y porque puede ser igualmente divertido.

La nit de les ànimes. Pintacaras, talleres de chucherías y farolillos, juegos infantiles, pasacalles, batucada, visitas al cementerio. Sábado en el parc de Sa Riera, de 17 a 22 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 € (niños gratis).

Passejades gastronòmiques: Mercats: com es proveeix la ciutat. Sábado, 10:30 h., 15 €. Cuina conventual II: El convent de la Puresa. Jueves, 11 h., 15 €. Inscripciones e info completa en passejadesgastronomiques.com.

A la charla sobre la muy mítica película Gremlins, porque puede ser muy divertido escuchar a una panda de freaks y weirdos que se las saben todas sobre un icono ochentero tan entrañable.

Weird Sci-Fi Show presenta: Una charla de Gremlins. Miércoles en Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 21 h.

Fires

19 Fira de Tardor de Marratxí: Artesanía, gastronomía, producto local y ecológico, conciertos. Domingo en la plaça de Sant Marçal, de 9 a 17 h., programa completo en marratxi.es.

Tercera Fira d´Inca (Fira de l´Art): Mercado medioeval, gastronomía, etc. Hasta el viernes 10, programa completo en incaciutat.com.

Te volvemos a invitar

Ya puedes participar en los sorteos de entradas, invitaciones, pases, etc. que sortearemos en próximas ediciones del FND: todas las funciones del Festival Fesjajá, The Golfus Cabaret...



Ya los tienes todos a tu disposición en

Comunidad > Concursos en nuestra web diariodemallorca.es