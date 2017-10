La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Luna, de Dylan a la Velvet

Presenta nuevo disco tras diez años de silencio

Luna, el grupo fundado en 1991 por Dean Wareham, referente del rock alternativo, llevaba una década de silencio, hasta que en 2017, dos años después de su regreso a los escenarios, ha vuelto a ser noticia con A Sentimental Education, un álbum que presentará en Palma con motivo de una gira que también les lleva por otras seis ciudades españolas. Un trabajo que reúne diez versiones de grandes de la música, como Bob Dylan, The Cure, Rolling Stones, David Bowie, The Velvet Underground o Willy DeVille, entre otros. La relación de Wareham, de origen neozenlandés, con Mallorca, viene de lejos. A lo largo de su carrera ha actuado en la isla tanto con Luna como con Galaxie 500 y Dean&Britta. Y es que hablamos de un músico que siempre da una vuelta de tuerca. Lejos de aburrirse y aburrir, no deja de sorprender con cada paso, siempre hacia adelante. Personaje de peso dentro del pop y el rock, su música ha dejado una fuerte huella, en su ciudad Nueva York, y también en Mallorca, donde cuenta con numerosos fans.

palma. concierto. Lugar: Teatre Xesc Forteza. Plaça de Miquel Maura, 1. Domingo, día 15. A las 20.30. Precio: 20 euros.

Rufus T. Firefly, psicodelia y experimentación

La promotora RedBellion cumple tres años y ha organizado una gran fiesta para la ocasión en la Sala La Red del Polígono Can Valero (Carrer Poima, 24) con los madrileños Rufus T. Firefly. Un grupo marcado por la psicodelia y la experimentación que presentará en Palma su último trabajo, Magnolia, donde reflejan su pasión por el cine con temas como Pulp Fiction, El cisne negro o El halcón milenario. "El cine es una influencia muy grande que tenemos presente a la hora de hacer canciones. Somos muy cinéfilos y nos gusta mucho pensar en imágenes de películas que tenemos grabadas y de repente intentar ponerle música a esas imágenes", han confesado a este diario. Su música se nutre de sonidos y conceptos surgidos desde los años 60 hasta nuestros días, con guiños a Pink Floyd, Led Zeppelin o Apparat, por citar algunas huellas. La de hoy será su primera actuación en la isla, donde han realizado la masterización de Magnolia, con Hay Zeelen. "Hemos ido en ocasiones para estar en el proceso y es una tierra que nos flipa. Teníamos muchas ganas de ir a tocar a la isla", comentan.

palma. concierto. Lugar: hoy viernes, a las 23.00. Sala La Red.

´Les darreres paraules´, el estreno teatral de Carme Riera

T ras el exitoso estreno de La nit de Catalina Homar, obra que permanece en cartel en el Principal, el Arxiduc Lluís Salvador vuelve a ser protagonista en este teatro con otro estreno, en este caso el de Les darreres paraules, obra de Carme Riera que antes que novela fue monólogo dramático. La escritora y académica debuta con esta pieza que permitirá acercar la figura del Arxiduc al público. "Los mallorquines tenemos una imagen del Arxiduc que es muy folclórica y el Arxiduc da mucho más de lo que a la gente de Mallorca le interesa de él. La mayoría no ha leído ningún libro suyo, y tiene hasta 80 escritos. Es una figura absolutamente inalcanzable (...) El Arxiduc da para mucho. Aquí solo conocemos el mito de Mallorca y no sabemos cómo le ven en otros lugares donde vivió", señala el director de la obra, Rafel Duran. El montaje presenta al ilustre personaje, encarnado por el actor Andreu Benito, dictando a su último secretario (interpretado por Josep Orfila) unas confesiones personales.

teatro

Días 13, 19 y 20 de octubre.

Sala Petita del Teatre Principal. Viernes a las 21.30 y jueves y viernes, a las 20. Hoy se podrá ver La nit de Catalina Homar y Les darreres paraules en funciones consecutivas por 25 euros.

Mallorca Lindy Festival

Llega a la isla una de las citas más esperadas para los amantes del baile, el Mallorca Lindy Festival. Durante cuatro días Mallorca se llenará del mejor swing, de la mano de destacados bailarines y bandas internacionales. De la programación del certamen destacan tres bloques: el de sus fiestas, en total cuatro, todas acompañadas de música en directo, y con una competición, Jack&Jill; el de sus clases, donde se podrá aprender, reforzar y practicar no solo swing, también shag; y la oportunidad de recorrer las calles de Ciutat a ritmo de swing.

La lista de profesores que participarán incluye a figuras del swing como Jo Hoffberg, Kevin St Laurent, Pavlina Grombirikova, Peter Kepic, Pontus Persson o Isabella Gregorio, entre muchas otras. Dos serán los grupos musicales que demuestren su capacidad para incitar al baile: Hot Sugar Band y los Monkey Doo. Y, por supuesto, no faltarán los DJ´s, con sesiones a cargo de Oh My Swing, DJ Sep y DJ Martí Segalàs.

El festival se puso en movimiento ayer. De entre los distintos actos programados para el día hoy destaca una visita guiada por el centro de Palma (10.30 horas); de la jornada de mañana cabe resaltar una comida con cata de vinos (de 15 a 17 horas, en Inca); y de la del domingo, el cierre del certamen (a las 19.00 horas, en Port Blanc, en Palma).

festival baile Días 13, 14 y 15 de octubre. Diversos lugares, como la Fàbrica Ramis de Inca y Port Blanc, en Palma.

´Chicago´, el exitoso musical de los años 20

Más de 25 actores en escena y doce músicos son los encargados de levantar Chicago, un musical que, dirigido por Celia Dolci, llega directamente de Málaga, donde ha triunfado en el Teatro Cervantes.

Proyecto de final de carrera de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, ha despegado gracias al enorme éxito que tuvo, dando el salto a nivel profesional. Después de Palma, espera aterrizar en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Bilbao. El espectáculo presenta a Velma y Roxie, dos asesinas inmersas en una sociedad corrompida por el dinero y el poder.

musical

auditòrium

Del 13 al 15 de octubre. Platea 45 euros, anfiteatro 40 y 30.

Attic Lights

Pegadizos himnos de corte pop

A ttic Lights es un grupo escocés formado por cuatro músicos: Noel O´Donnell (batería y voces), Jaime Houston (guitarra y voces), Colin McArdle (voz y bajo) y Kevin Sherry (guitarra y voz). Una formación que, desde su nacimiento, mantiene un idilio con la isla, pues el mismo año en que debutaban ya actuaron en Mallorca. En su regreso interpretarán sus pegadizos himnos pop.

Con Attic Lights también estarán No Room, en función de teloneros. Los mallorquines actuaron recientemente en la Fira B! y en el Wood Festival de Inglaterra.

concierto.

En Casa Planas (Av. San Fernando de Palma). Hoy, a las 21.00 horas.

El novo lisboa sopla velas

El Novo Café Lisboa cumple cinco años, aunque su historia alcanza los tres lustros. Desde su renovación, este local de ocio nocturno de la Calle Sant Magí (número 33) se ha abierto al indie, el rock, el pop o el electropop, acogiendo a todo tipo de clientes. Para la noche de mañana se ha diseñado una fiesta musical que contará con destacadas actuaciones musicales, como las de Doctor Martín Clavo (en la foto) y Come Animal! Los más exigentes podrán someterse a las sesiones de Kate Donovan y Ahoratelapongo DJ, este último procedente de Barcelona.

V Aniversario del novo café lisboa. conciertos. Día 14, sábado, desde las 21.00 horas.