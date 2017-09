La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

¡Te invitamos! ¡Tenemos diez invitaciones! Entra en la pestaña "Ofertas" del Facebook de Diario de Mallorca

El fiestón Fin de temporada Sa Posessió

Porque un año más han reinado en la oferta musical y cultural de la isla, porque programan con variedad y criterio, porque se pierde el número de fiestonacos que allí se han podido disfrutar, porque da igual si prefieres la música en directo o desde una cabina porque aquí siempre hallarás satisfacción, y porque para la ocasión habrá de todo ello, con grupazos de garaje soul como los zaragozanos Los Bengala, tesoros locales como Hombre Lobo Internacional y hábiles sueltapepinos como Lucc, Nyè, RTO, Javi Colors o Kiko Melis.

Gran fiesta fin de temporada: Los Bengala + Hombre Lobo Internacional + Bay City Killers + Javi Colors b2b Óscar Mula + Kiko Melis + Enric Ricone + Lucc + Nyè + RTO + Niño Caracol. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 23 a 5 h., 15 € con cerveza.

Música

Viernes 29

Al cierre de temporada de las fiestas Summer Dreams, porque han ofrecido buenas juergas house, porque los versátiles espacios de Es Gremi han surtido de unos saraos en los que moverse cómodamente y hasta cenar antes del descuajaringue, y porque para la ocasión tienen invitado ilustre vía Ibiza-Inglaterra.

Summer Dreams Closing Party: Justin Harris + Hurlee + Nacho Almagro b2b Ralfus + Toni Rado. Terraza Café Club y Sala 2 de Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Rossinyol), de 18 a 4 h., 2x1 en cócteles de 18 a 20 h.

A ver a las Hot Hit, porque este dúo es un prodigio, porque hacen tan suyas canciones inmortales de rock, blues, soul y copla que se convierten en únicas, y porque su concierto se enmarca en una velada que añade tapas y baile en línea.

Hot Hit a les Tapes de Son Carrió (Sant Llorenç des Cardassar), 22 h.

Al arranque de la temporada de las fiestas Fly me to the moon, porque son referencia del despiporre en la part forana, porque se hacen en Sa Lluna, local paradigmático de la isla, y porque como es norma de la casa programan un muy buen grupo junto a un DJ lanza-temazos.

Opening Fly me to the moon: The Prussians + DJ Ferri. Sa Lluna (Born 14, Inca), de 23 a 6 h.

A la fiesta cubana en el Lupe, porque además de poder cenar ricamente es posible disfrutar de sonidos caribeños y cubanos, porque tomar algo con rica música de fondo no es un placer tan habitual como pueda parecer.

Fiesta cubana con Gonzalo y su trío. La Lupe Café Bistró (La Rambla 10), 21:30 h.

Sábado 30

Al fiestón Reggae hits the Town, porque las juergas alrededor de reggae, dub, roots y ritmos hermanos hace tiempo que lo petan en la isla hasta nivel fuegos artificiales, porque saben que la cantera local surte de grupazos y DJs de traca, porque al mismo tiempo se preocupan de redondear el cartel de solventes figuras nacionales y hasta europeas, y porque el sarao ocupará dos espacios en Factoria de So.

Reggae hits the Town. Chazbo (Reino Unido) + Kaparoots + Maddaherbs + Tudor Lion (Reino Unido) + Dub Kontaktua + Fuaka. Factoria de So (polígon Son Llaüt, Santa Maria), de 20 a 5 h., 8 € con cerveza hasta las 0 h., después 10 € con cerveza.

Al vermut del Moai, porque durante todo el verano ha sido uno de los epicentros de la buena farra en el norte de la isla, porque tiene uno de los clubs de playa mejor montados en primerísima línea, y porque proponen fiesta bailonga con poco prejuicio.

Commercial vermut Party: Toni Comas b2b Emuaj + Ramon Perelló b2b Joan Bestard. Moai (playa de Son bauló, Can Picafort), de 16 a 0 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque lo que fomentan es dejarse llevar incluso espiritualmente y tanto que para hablar hay que salir fuera del recinto, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sábado en Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 €.

Al cierre de temporada del Nikki Beach, porque insisten en su concepto exclusivista de los saraos y eso hay a quien le gusta, porque la exclusividad la da el estilo comprobable y no solo las pretensiones, porque apuestan por la idea algo periclitada de fiesta temática alrededor de un color, y porque por encima de todo el local merece visita por lo bien puesta que está.

Season Closing Red Party. Nikki Beach (Avinguda Notari Alemany 1, Calvià), de 13 a 20 h., 60 €.

A la presentación del EP In the Darkest Night, porque es la primera referencia del grupo de heavy metal y hard rock Hellfire Club, porque son un grupazo con conocidos músicos de la isla que se las saben todas, porque tienen la actitud, las pintas, el directo y sobre todo los temas, y porque es en el Tunnel, tempo de la música en directo en la isla.

Hellfire Club: presentación del EP In the Darkest Night. Tunnel Rock Club (Plaça Gomila 2), 0 h., 5 €.

¡Más música!

A la décima edición de Territori Verdesca, porque ya son diez años complementando la Fira dolça d´Esporles con el necesario despiporre, porque se puede pasear por el pueblo disfrutando de la oferta gastronómica y las vistas pero es igualmente imprescindible encontrar buena fiesta, porque durante todo el día habrá música desde el escenario y desde la cabina.

10 Territori Verdesca: Tardeo DJs (Kaelum) + Pirates Pirats + Aphònics + DJ Panjah Indi vs. Terreta + Dinar d´hamburgueses i "perritos" + 4ª competició de motoserristes. De 11 a 0 h. en Canonge J. Garau s/n (Esporles).

A la última Soul Splash de la temporada, porque han sido unas fiestas ejemplares de 60s, soul, garage, power pop y etcétera, porque ha pinchado la primera plana de dicha escena en la isla y eso no es poco sino mucho y muy sabio, porque para el cierre tienen el lujazo de albergar un concierto de los zaragozanos Los Bengala, porque son un tornado de rock&roll&soul&garage muy sudado, porque como es habitual se redondeará la fiesta con barbacoa por solo 15 €, mercadillo y exposición de Lambrettas vintage, y porque todo tendrá lugar en el muy cuco y cómo hotel La Concha Soul.

Soul Splash (Capitán Groovy + Retroman) + Concierto de Los Bengala. Domingo en el hotel La Concha Soul (La romana 3, Paguera), de 16 a 23:30 h.

A ver a Riki López y El Gili, porque para ser más exactos: a descojonarse con ellos, porque son dos portentos del humor, porque es un espectáculo de monólogos y canciones que se sale de la norma aburrida del humor blanco televisivo, porque el primero lleva años demostrando que es un huracán de la creatividad tronchante en varios formatos, porque son tan fiables que han actuado todos los domingos de septiembre y seguirán todos los de octubre, agotando entradas con bastante anticipación.

Riki López y El Gili. Domingo en La Movida (C.C. Centroparc, Albó s/n local 1, Son Rapinya), 19 h., 10 € c.c., reservas en 627 961 687.

Es variat

A ver Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke de la compañía El Conde de Torrefiel, porque hablan maravillas de este montaje que mezcla literatura, danza y artes plásticas, porque hablan de esta compañía como un hito en la vanguardia escénica española, porque trabajos como el suyo recuerdan que en teatro todo es verdad.

El Conde de Torrefiel: Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke. Viernes en la Sala Petita del Teatre Principal (Riera 2A), 20 h., 15 €.

Al quinto aniversario de Cine Ciutat, porque su empeño en ofrecer un producto cultural de altura es encomiable, porque se merecen acudir no solo a su fiesta de cumpleaños sino todo el año, y porque para tal magna ocasión han preparado un completísimo menú de música en directo, proyecciones y fiesta.

5º aniversario de Cine Ciutat. Viernes en C.C. S´Escorxador (Emperadriu Eugènia 6), de 19 a 0 h.

A ver Smiley. Una historia d´amor, porque es la nueva producción de El Somni, porque se anuncia como una comedia divertida y emotiva a partes iguales, porque sumándose a las últimas tendencias apuesta por salirse del teatro convencional representándose en un bar de mediano aforo para asegurar la comodidad y con lo que participar mínimamente del montaje.

Smiley. Una história d´amor. De Guillem Clua, dirigida por Joan M. Albinyana, con Héctor Seoane y Joan Toni Sunyer. Sábado y domingo en pub The One Paradise (C.C. Escorxador, Emperadriu Eugènia 6), 20 h., 15 € c.c.

Al curso de ilustración con Max y Flavia Gargiulo, porque es un lujazo impagable que te den clase un premio Nacional de Cómic y una de las más reputadas ilustradoras de la isla, porque son cuatro jornadas en las que descubrir técnicas y habilidades de la mano de dos primerísimas espadas.

Curso de ilustración con Max y Flavia Gargiulo. Viernes (16:15-19:15 h.) y sábado (10:15-13:15 h. / 15:15-18:15 h.) en Casa Inundada (Gran 7, Sineu), 250 €, segunda parte del curso el 6/7 de octubre, reservas en info@casainundada.com / 971 520 195.

Al último fin de semana del festival independiente de artes escénicas S´Illo, porque durante todo septiembre ha surtido de una programación ecléctica, ambiciosa y arriesgada, porque ha programado música, teatro, performance, monólogos y etcétera con lo que un año más se ha situado como una cita de altura, envidiable en su concepción y ejemplar en su selección.

Festival S´Illo. Viernes y sábado: The Ding Dong Show (comedia cabaret, Castilla y León), 21 h., 7 €. Domingo: La teta premium + Premis S´Illo 2017 + Concierto de Pep Burguera, a partir de las 20:30 h. Can Timoner (Aljub 24, Santanyí).

A la quinta edición del festival de videodanza, porque ofrecen más de veinte cortometrajes y obras audiovisuales alrededor del baile contemporáneo, porque es un lujo bastante exuberante poder disfrutar de multitud de visiones sobre la danza llegadas de todo el planeta.

V festival de videodanza. Viernes y sábado en la Fundació Pilar i Joan Miró (Joan de Saridakis 29), programa completo en miro.palmademallorca.es.

A la charla científica ochentera Tiburón vs. Arquímedes, porque juntan anecdotario de películas míticas ochenteras con sorprendentes revelaciones y trucos que la ciencia da de sí, porque como ellos mismos anuncian puedes aprender ciencia mezclándolo con cultura pop.

Tiburón vs. Arquímedes. Ciencia ochentera. Palma 80s Café (Femenies 2), 22:30 h.

Al inicio de la temporada de las Passejades gastronòmiques, porque descubren historia y gastronomía, porque proponen citas semanales hasta diciembre, porque la variedad y lo quasi fascinante de sus contenidos de raíz mallorquina merece adhesión.

Passejades gastronòmiques. Mercats: com es proveeix la ciutat, amb petit tast (sábado, 10:30 h., 15 €, duración 2 horas). Gelats i quemullars amb tast (jueves, 11 h., 15 €, duración 2 horas). Informacion completa en passejadesgastronomiques.com.

A la diada castellera, porque habrá todo el catálogo habitual en este tipo de convocatorias, porque además de castells, ball de bot y tal se rendirá homenaje al icónico Toni Roig, fundador de Al-Mayurqa.

Palmafolk presenta: XIX diada dels castellers de Mallorca. Sábado, pasacalles a las 17:15 h. desde plaça Espanya, diada a partir de las 18 h. en plaça de Cort. Al-Mayurqa + El pont d´Arcalís + Xabier de Bétera (homenaje a Toni Roig), Ses Voltes, 21 h.

A la nueva edición de las Weird Sessions, porque son un lujazo, porque ofrecen la posibilidad de disfrutar en pantalla grande de clásicos del cine contemporáneo, y porque en esta ocasión se podrá elegir si ver el peliculón Pulp Fiction en versión original o doblada.

Weird Session presenta: Batman (1989), version doblada. Viernes en el cine Rívoli (Antoni Marquès 25), 20:30 h., 5´40 €.

A Mancor d´art, porque es una nit de l´art, porque felizmente han proliferado este tipo de citas en los que se redondea la propuesta artística con talleres, gastronomía, música en directo y numerosos complementos.

Mancor d´art. Viernes y sábado en Mancor de la vall, programa completo en ajmancordelavall.net.

A la cuarta edición de Joves amb art, porque es la otra nit de l´art del finde, porque llevan ya cuatro ediciones ofreciendo una muestra artística eminentemente local, y porque con buen criterio redondean la propuesta con diversas actividades lúdicas.

IV Joves amb art. Viernes y sábado en Alcúdia, programa completo en Alcudia.net.

Al mercadillo solidario a beneficio de la Fundación RANA, porque llevarse artículso variados a buen precio y además hacerlo con motivos solidarios es una fórmula bastante perfecta.

Mercadillo solidario a beneficio de la Fundación RANA. Sábado en plaça S´Hort del rei (Parc de la mar), de 8:30 a 18 h.

Al taller Cuina mallorquina i saludable si, és posible, porque después del verano toca preparar la operación Bikini del siguiente, o porque siempre es conveniente comer bien y aprender a cocinar para uno mismo con sustancia y mimo para el paladar, y porque en Soqueta lo hacen a través de las puras raíces de la cocina mallorquina.

Taller Cuina mallorquina i saludable si, és posible. Sábado en Soqueta (Pintor Gabriel Comas i Roca, Sant Jordi), de 10 a 13:30 h., 80 €, plazas limitadas.

A la jornada Accés a l´habitatge: ni compra ni lloguer, porque está organizado por la muy dinámica plataforma Ciutat per a qui l´habita, porque te informarán sobre las diferentes opciones que existen para encontrar vivienda más allá de las habituales, porque es mucha gente la que no sabe que no hay por qué someterse a las tiranías del mercado ni a las incongruencias de las ciudades y sociedades actuales.

Ciutat per a qui l´habita presenta: Accés a l´habitatge: ni compra ni lloguer. Sábado en el Centre social Flassaders (Ferreria 10), de 10 a 13:45 h.

A la nueva edición del mercadillo de segunda mano Tira´m els trastos, porque reutilización y reciclaje son dos palabras que deberían ser fijas en cualquier vocabulario, particular o institucional, porque son siempre bienvenidas las iniciativas encaminadas a fomentar su uso y a que puedas llevarte a casa cualquier trasto con encanto y bien barato, y porque el evento estará amenizado con música en directo.

Mercadillo de segunda mano Tira´m els trastos. Sábado en la glorieta Pau Casals (Santa Catalina), de 10 a 14:30 h.

A taller Gelat per l´estiuet de Sant Miquel, porque es en Soqueta, porque recuperan no solo ingredientes y recetas, sino también técnicas y costumbres de la cocina tradicional mallorquina, porque el veranillo de San Miguel es el último coletazo del verano y hay que aprovechar no solo para comer helado, sino para hacerlo en persona.

Taller Gelat per l´estiuet de Sant Miquel. Lunes en Soqueta (Pintor Gabriel Comas i Roca, Sant Jordi), de 19 a 22 h., 36 €, 10 plazas.

Al Oktoberfest, porque comer y beber en ambiente festivo es costumbre de dioses, porque dejarse fuera complejos de superioridad, postureos y miradas por encima de hombro amplía el abanico de posibilidades de despiporre, porque sumergirse en la cultura alemana del jaleo es bastante divertido, más aún en un local de las dimensiones y prestaciones gigantistas del Megapark.

Oktoberfest. Megapark (Carretera del Arenal 51), de 10 a 4 h., hasta el 22 de octubre.

A ver la exposición Present inmediat, porque es una colectiva que recoge la obra de quince artistas contemporáneos locales galardonados en certámenes de artes plásticas y visuales de toda la isla en el periodo 2002-17, porque la categoría de la cantera balear es pública, notoria y envidiable, y porque por ello hay que procurar estar siempre al día.

Present inmediat. Obra de Arantxa Boyero, Carles Congost, Democracia, Patricia Esquivias, Lara Fluxà, Bel Fullana, Grip Face, Las Taradas, Nauzet Mayor, Neus Marroig, Levi Orta, Tomás Pizá, Marta Pujades, Francesc Ruiz y Laura Torres Bauzà. Centre de cultura Sa Nostra (Concepció 12), lun-vie 10:30-13:30 / 17-20 h., hasta el 18 de noviembre.

