Y además, hay que ir a...

Música

Viernes 22

A Sa DubSessió, porque lo monta +Vibes, porque es un fiestote de dub, reggae, roots y etcétera, porque lo petan en la imbatible Sa Possessió y lo sabes, porque tienen siempre la ambición de traer a gente de fuera, sea de la península o de Europa, y porque la armada local tiene altura y poder de convocatoria.

+Vibes presenta: Sa DubSessió: Brigadier JC (Londres) + Siroco Sound + Sabat meets Sistah Natacha. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 22 a 5 h., 8 € c.c. hasta las 0:30 h., después 10 € c.c.

Al R33, porque es una de las fiestas de moda, porque están programando buena electrónica contemporánea merced a un puente aéreo con la discoteca madre del mismo nombre en Barcelona, porque están surtiendo de aire fresco a la cartelera musical local y el público está respondiendo, y porque se celebra en la sala Luna, perfecta para farras de mediano aforo y también en ubicación, vista y estética.

R33: M.A.N.D.Y. (Berlín) + Kiko Melis. Sala Luna (Plaça del vapor s/n, Santa Catalina), de 0 a 6 h., 20 € c.c.

Al Warehouse, porque ofrecen electrónica necesariamente underground, porque ponen electrónica de batalla para no salir vivo, y porque en una ciudad que se pretenda viva deben existir opciones para alargar la noche lo que a uno le venga en gana, y porque el viernes hay conexión con Moscú.

Vlada + Rudolf + Manuk. Warehouse (Quatre de noviembre 2C, polígono Can Valero), de 23 a 6 h., 10 € c.c.

Al festival Conexión cósmica, porque alrededor de la astrología se organiza un completísimo programa con performances, rituales, exposiciones, charlas, conciertos, sesiones de música y etcétera con los que ahondar en dicho amplio mundo, y porque el evento es en la imbatible y muy encantadora Sa Possessió.

Festival Conexión cósmica. Maddaherbs + The Market Noise + DJ Eridú + ACDV + Italosafari + Cosmic Industries + Quantum Beat + Selk Nam€ Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 18 a 5 h., 10 € con cerveza / refresco.

Al Hortella, porque llevan todo el verano programando mucho, muy bien, muy diverso y con gran criterio, porque esta finca encantadora con restaurante y huerto propio ha cedido su precioso espacio para celebrar unos saraos que han estado entre lo más sorprendentemente divertido de la temporada, porque además se puede cenar excelentemente, y porque en esta ocasión hay buen rock, pop, funk, soul y hasta disco.

Zelisko Band + El Niño Alcalino. Finca Hortella d´en Cotanet (Camí d´Hortella vell, km. 35´5, Vilafranca, salida 34 de la carretera Palma-Manacor), 23 h., cenas con reserva en el 971 832 143.

Al penúltimo fin de semana del festival multidisciplinar S´Illo, porque ofrecen teatro, música, monólogos, performances y más, porque un año más se han distinguido por una propuesta ambiciosa y distinta, porque saben de los infinitos registros de las artes escénicas y buscan reflejarlo con criterio.

Festival S´Illo. El arquitecto y el emperador de Asiria (teatro comedia). Con Jeroni Obrador y Guiem Juaneda. Academia The Artist (Caro 52), 23:45 h., 5 €.

Sábado 23

Al concierto de Talco, porque esta banda italiana es una locomotora de ska, porque han contaminado su música con especias rockeras, circenses y hasta de su propio folclore, porque con sus letras y actitudes se han distinguido como clarividentes izquierdistas, y porque los teloneros locales pondrán su histórico hardcore punk melódico.

Talco + Fast Food Society. Es Gremi (Porgadors 16, polígono Son Castelló), 22 h., 15 €.

Al nuevo capítulo del Alcúdiajazz, porque es una de las bendiciones clásicas de la cartelera cultural, porque llevan 17 años ofreciendo calidad y discernimiento, porque ofrecen al alicantino Kiko Berenguer, porque a este saxofonista lo han calificado de expresivo hasta lo brillante por su fusión de jazz, flamenco y orientalismo mediterráneo.

XVII Festival Alcúdiajazz: Kiko Berenguer. Auditori d´Alcúdia (Plaça Porta de Mallorca 3), 21 h., 18 €.

Al Tardeo del Kaelum, porque lo peta y lo sabes, porque fueron ellos quienes arrancaron con la moda que ha arrasado por toda la isla, porque entienden el populismo y tu diversión como nadie, porque para estupendeces y modernismo autocomplaciente ya están otros, porque no van solo críos sino gentes de todas las edades sin zarandajas autoimpuestas, porque la música es heterodoxamente infalible y el local familiarmente acogedor, y porque si en el arranque de la temporada de la semana pasada la cola llegaba hasta el Paseo marítimo por algo será.

Tardeo con Will DC + Ángel Oliveros. Kaelum Club (Avinguda Argentina 1), de 16:30 a 22:15 h.

A la fiesta en la piscina Spirit of 69, porque será un manjar de músicas jamaicanas, porque sonará blue beat, ska, reggae originario y rocksteady, porque además de piscina habrá mercadillo vintage y posibilidad de comer barbacoa, porque aún hace buen tiempo como para darse un baño, y porque el fiestote será en el muy cuco, cómodo y disfrutable hotel La Concha Soul.

Spirit of 69: Redspider (Lleida) + Garrita Selekta + Martí KM + Tortuga. Hotel La Concha Soul (Romana 3, Calvià), de 17 a 23:30 h.

A la presentación del recopilatorio Estiu d´infern, porque también es la salutación en sociedad del sello palmesano Discos Polo, porque porque son 22 grupos locales, digo grupazos, porque han lanzado una edición limitada en CD de un material hasta ahora solo disponible en formato digital para descarga.

Presentación del recopilatorio de bandas locales Estiu d´infern, de Discos Polo. Maisvinilo (Passatge Antoni Torrandell 2, local 14), 11 h.

Al concierto de Nocheros, porque es uno de los grupos folclóricos más reconocidos de Argentina, porque su perfil melódico les ha convertido en multitudinarios, porque provocan la euforia habitual en público mediano y por tanto mayoritario, y porque celebran sus treinta años de carrera.

Nocheros: gira 30 años. Trui Teatre (Camí de Son Rapinya 29, colegio La Salle), 21 h., 25/30 €.

Al Playeo, porque es en El Chiringuito de El Arenal, porque es uno de los locales en primera línea de Playa de Palma más bonicamente montado, y porque sonarán temazos de disco hasta house.

El Playeo. Con Javi Lozano + DJ Eazy Mike. El Chiringuito Beach House (Miquel Pellissa 1, El Arenal), de 15 a 0 h.

Al retorno de los vermuts al sol del Molico, porque ofrecen una localización con encanto, buenas vistas, buena carta para comer y música con meollo, en este caso aflamencada.

Vermuts al sol con José Murcia & Marcos Reyes. Molico (Esglèsia 21, Sencelles), 13:30 h.

A la nueva convocatoria de las Wake Up Dance, porque consisten en arrancar en día con una fiesta en la que el alcohol no es necesario y sí desfogarse bailando, porque ya son más multitudinarias y en esta su cuarta temporada acumulan férreos seguidores.

Wake Up Dance. Sala Sa Tanca (Arxiduc Lluís Salvador 12A, Deià), de 11:30 a 15:30 h., 10 €.

Al cierre de temporada del Moai, porque este hermoso club de playa ha programado con perspicacia todo el verano, porque ha surtido a la oferta isleña de saraos gordos, porque ha habido bailotes y mucha mano en el aire, y porque para clausurar proponen una jornada doble en su local y después en la mítica discoteca Skau.

Moai Closing Summer. Stefan Naimor + Modul Sax Division + Martc + Rafa González (Moai Beach Club, playa de Son Bauló, Can Picafort, de 17:30 a 0 h.). Sandra Bennett + Fossati + Meraki (Discoteca Skau, Avinguda Josep Trias 14, Can Picafort, de 0 a 6 h., gratis con pulsera recogida en Moai).

¡Más música!

A la Guiri Festa, porque celebra no sin sorna el fin de una nueva temporada turística triunfante, porque estar vivo implica reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y, sobre todo, protestar si uno no está de acuerdo con ello y tiene argumentos no tendenciosos ni interesados para defenderlo, y porque la jarana tiene el mejor de los fines, que es recaudar para una buena causa, como es la realización de un documental a cargo del colectivo Tot Inclòs sobre el impacto de la industria turística en nuestras islas.

Guiri Festa: Jack Alzheimer + Combo Bulla + Pachamama Percussió. A beneficio del documental Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a casa nostra. Sa Possessió (Velluters 14, polígono Son Rossinyol), de 20 a 23 h., 5 € c.c.

Al cierre de temporada de las fiestas Domingos al Soul, porque han sido los despiporres domingueros por excelencia, porque ofrecen house democrático y pum-pum-pum a pistón para el desencaje, porque semana tras semana han programado a los primeros espadas del gremio, porque cómo no la juerga llega comandada por Rex Party, y porque es un motivo más que hace desear que el próximo verano llegue cuanto antes.

Closing party Domingos al Soul by Rex Party. Soul Terrace: Toni Rado + Ralfus + Nacho Almagro (19-0 h.). Soul Night: Issac Indart + Le Pirates + Pomodoro (0-6 h.). Queens Music Club (antiguo URBN, Calçat 7), gratis hasta las 23 h., después 15 € con 2 copas.

Es variat

A ver la exposición Present inmediat, porque es una colectiva que recoge la obra de quince artistas contemporáneos locales galardonados en certámenes de artes plásticas y visuales de toda la isla en el periodo 2002-17, porque la categoría de la cantera balear es pública, notoria y envidiable, y porque por ello hay que procurar estar siempre al día.

Present inmediat. Obra de Arantxa Boyero, Carles Congost, Democracia, Patricia Esquivias, Lara Fluxà, Bel Fullana, Grip Face, Las Taradas, Nauzet Mayor, Neus Marroig, Levi Orta, Tomás Pizá, Marta Pujades, Francesc Ruiz y Laura Torres Bauzà. Centre de cultura Sa Nostra (Concepció 12), lun-vie 10:30-13:30 / 17-20 h., hasta el 18 de noviembre.

Al primer festival de Street Food de Paguera, porque es un hecho que la comida ambulante está de moda, porque además tenemos la suerte de que prácticamente todos se esfuerzan en ofrecer un producto con un mínimo de carácter, y porque se redondea la cita con música en directo, actividades infantiles, cine al aire libre y hasta paseos en globo.

I Festival Street Food. Viernes y sábado en Plaça Torà (Paguera), de 12 a 0 h., programa completo en visitpaguera.com.

Al aniversario del Cantonet, porque si hay un bar de referencia en Palma es este, porque su terraza es ya mítica, porque la eficiencia de su servicio en envidiable, y sobre todo porque el carisma que le inculca su alma y motor, Vicente ´el chino´ es inimitable, tanto que siempre consigue que salgas de ahí supervitaminado y mineralizado.

11 aniversario de Es Cantonet (C.C. Escorxador, Emperadriu Eugènia 6), viernes a partir de las 19 h.

Al Oktoberfest, porque comer y beber en ambiente festivo es costumbre de dioses, porque dejarse fuera complejos de superioridad, postureos y miradas por encima de hombro amplía el abanico de posibilidades de despiporre, porque sumergirse en la cultura alemana del jaleo es bastante divertido, más aún en un local de las dimensiones y prestaciones gigantistas del Megapark.

Oktoberfest. Megapark (Carretera del Arenal 51), de 10 a 4 h., hasta el 22 de octubre.

A la nueva charla organizada por Weird Sci-Fi Show, porque revisan clasicazos del cine de los años 80, porque nutren de anécdotas y sabiduría impagable sobre una de las décadas de oro del entretenimiento y la creatividad como pocas en la historia del cine.

Weird Sci-Fi Show presenta: 30 aniversario de El chip prodigioso. Viernes en Palma 80s café (Femenies 2), 22 h.

A Gran baratillo de Antònia Camia, porque el alma del taller de costura y moda con su mismo nombre se cambia de casa, porque por ese motivo y con gran dolor de su corazón necesita deshacerse de multitud de ropa, objetos de decoración y muebles, y porque todo ello estará a precios casi increíbles.

Gran baratillo de Antònia Camia. Sol 17, viernes y sábado de 11 a 19 h.

A la segunda edición de la Mallorca Classic Week, porque durante todo el fin de semana propone música, concursos, paseos, exhibiciones, gastronomía y más alrededor de la cultura norteamericana de los años 40 y 50, porque sus platos fuertes son el concurso de pin ups, la exposición de casi cien coches clásicos y la música y baile en directo.

Mallorca Classic Week. Hasta el domingo en Port Adriano, programa completo en portadriano.com.

A la feria Fit-Salut, porque es una cita alrededor del deporte y la salud, porque habrá incontables actividades deportivas en las que participar, talleres, exposiciones, rutas, estands de información especializada, foodtrucks, música en directo€

Fit-Salut. Fira del fitness, la salut i l´esport. Sábado y domingo en el Parc de la Mar, 10:30-14:30 / 16:30-20:30 h., información completa en ime.palma.cat.

Al itinerario Cabrera mágica, porque es un recorrido músico-histórico siguiendo el libro dedicado a ello obra del periodista, escritor y arqueólogo Carlos Garrido, porque por medio de música e interpretación te hunde en la mística de un islote con mucha más memoria de lo que parece.

Cabrera mágica. Itinerario siguiendo el libro de Carlos Garrido. Música de Mariona Forteza, con Laura Dalmau. Sábado de 14 a 19:30 h., gratis (23 € por el transporte), salida desde Colònia de Sant Jordi, reservas de lunes a viernes en 696 350 044.

A la primera ruta por el aniversario del local de moteros y rock Los últimos mohicanos, porque alrededor de la cultura de las dos ruedas habrá un completo cartel de actividades además del paseo en sí mismo.

Ruta 1er aniversario Los últimos mohicanos. Salida 10:45 h. Comida 14 h. Carreras de motos en pantalla gigante a partir de las 14 h. Concierto Dave Rope 16:15 h. Espectáculo del fuego 20 h. Concierto 20:30 h. Pole dance 22 h. Domingo en Los últimos mohicanos (Carretera Palma - Manacor salida 15, Algaida).

A la fiesta de cumpleaños de la cerveza artesana mallorquina Forastera, porque si es con ingredientes naturales bien merece celebrarlo, porque su brebaje de malta y lúpulo lleva ya tres años de vida, porque también estrenan nuevo local, y porque se redondea el sarao con funk, soul, boogaloo, punk y etcétera además de foodtrucks y actividades infantiles.

3er aniversario de la cerveza artesana Forastera. Avinguda Constitució 34 (Alaró), de 12 a 20 h.

A la jornada festiva SOS Animal, porque plantean una cita solidaria con rastrillo, concurso, tómbola, música en directo, actividades infantiles y gastronomía.

Fiesta en beneficio de la asociación SOS Animal Mallorca. Domingo a partir de las 11 h. en Puerto Portals.

A la primera jornada del festival de autoedición gráfica y sonora Tropicana, porque arranca con una exposición de bizarrismo gráfico y barroquismo conceptual, porque Tony Cheung es el primero de los descubrimientos y regalazos que la cita va a deparar el siguiente fin de semana.

Festival de autoedición gráfica y sonora Tropicana. Inauguración con la exposición de Tony Cheung. Jueves en Sa Fàbrica Espai d´art (Antoni Pons 9), 19:30 h.

Al nuevo episodio del ciclo The jazz & wine Club, porque surte de excelente música y buen vino, porque es en el Lisboa, porque une el histórico carisma del local y la excelencia de jazz y te queda una velada bastante insuperable, porque además tiene el buen gusto de apostar por la cantera local.

The jazz & wine Club: Anklam. Jueves en Novo Café Lisboa (Sant Magí 33), 21:30 h., 8 € con chato de vino o caña.

