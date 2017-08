Los estrenos de la cartelera de Mallorca

Verónica, el terror de lo sobrenatural

España, 2017 / 105 minutos. Género: Terror - Sobrenatural. Director: Paco Plaza. Intérpretes: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent, Sonia Almarcha, Maru Valdivielso, Leticia Dolera.

Cines: Ocimax, Artesiete Fan, Augusta, Cinesa Festival Park, Multicines Manacor, Multicines Porto Pi..

Después de reposar el éxito de Rec, que codirigió junto a Jaume Balagueró, y de participar en la aplaudida série de televisión El Ministerio del Tiempo, Paco Plaza vuelve con las pilas cargadas y una nueva película sobre peligrosas presencias sobrenaturales. Para poner más morbo al asunto, hay que decir que el film se basa en hechos reales, concretamente en el caso conocido como Expediente Vallecas, una historia que guardada a día de hoy en los archivos policiales nunca resueltos, y que ha sido un tema habitual en programas sobre sucesos paranormales como Cuarto Milenio.

El mismo Plaza ha afirmado recientemente que esta película es lo más cercano que ha tenido nunca a un alter ego, ya que cuando ocurrieron los hechos tenía la edad más o menos de la chica poseída, era fan de Héroes del Silencio –(mítico grupo aragonés que pone la banda sonora) y "porque jugaba a la güija con sus amigos".

Vamos con el argumento: En el Madrid de los años 90, unas amigas adolescentes quedan para hacer ouija. Después de la sesión, una de ellas es asediada por extrañas presencias sobrenaturales que amenazan con hacer daño a toda su familia. Ana Torrent (Tesis) y Leticia Dolera (La novia) comparten cartel con jóvenes debutantes como Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer e Iván Chavero.

El otro guardaespaldas, comedia de acción para proteger al enemigo

Estados Unidos, 2017 / 111 minutos. Género: Acción - Comedia. Director: Patrick Hughes. Intérpretes: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yung, Joaquim de Almeida, Kirsty Mitchell, Joséphine de La Baume, Sam Hazeldine, Joelle Koissi, Barry Atsma, Abbey Hoes, Halima Nagori, Karl Farrer, Mikhail Gorevoy.

Cines: Ocimax, Multicines Porto Pi, Artesiete Fan, Augusta, Cinesa Festival Park, Multicines Manacor.

La nueva película de Patrick Hughes (Red Hill, 2010) promete buenas dosis de acción y risas. Una particular ´adaptación´ libre de la cinta que protagonizaron Kevin Costner y Whitney Houston en 1992, y de la que adopta la banda sonora. En esta ocasión, Hughes se sirve de una pareja nada convencional formada por Ryan Reynolds, últimamente conocido por su papel en Deadpool, y Samuel L. Jackson, de quien poco hay que añadir. Si se mira bien la taquilla norteamericana, no hay dudas que la química entre ambos actores no va nada mal ya que alcanzó el primer puesto durante su primer fin de semana en cartelera.

El mejor guardaespaldas del mundo recibe el encargo de proteger la vida de su enemigo mortal, uno de los sicarios más famosos del mundo. El incansable guardaespaldas y el asesino manipulador llevan años enfrentados y ahora deben convivir durante 24 frenéticas horas. En un estruendoso e hilarante periplo que les lleva de Inglaterra a La Haya, viven persecuciones en coche a toda velocidad, extravagantes huidas en barco y se ven las caras con un despiadado dictador de Europa Oriental sediento de sangre.

Tadeo Jones 2, nueva aventura con El secreto del rey Midas

España, 2017 / 81 minutos. Género: Animación. Director: Enrique Gato.

Cines: Ocimax, Multicines Porto Pi, Artesiete Fan, Augusta, Cinesa Festival Park, Multicines Manacor..

Cinco años después del estreno de la primera parte, el personaje inventado por Enrique Gato, inspirado en el mítico Indiana, vuelve a la carga. Curiosamente también se cumple una década del estreno del corto con el que empezó la historia de este peculiar aventurero. Vamos con el argumento: Tras el descubrimiento por parte de Sara Lavroff de uno de los tres discos de oro del collar del rey Midas, Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para acompañar a su amiga a la gran exposición donde será mostrado por primera vez este importante hallazgo. Pero el malvado Jack Rackham y sus secuaces roban la pieza y secuestran a la joven arqueóloga, pues desean los tres discos del collar, para conseguir el poder de Midas. Tadeo, junto a sus amigos la Momia, el loro Belzoni, su perro Jeff y otros nuevos personajes, debe hacer uso de todo su ingenio y viajar por medio mundo, recorriendo España, Grecia y Turquía, con el fin de rescatar a Sara y desbaratar los planes del malvado Rackham.

En lugar del Sr. Stein, las webs de citas también son para la tercera edad

Francia, 2017 / 99 minutos. Género: Romance - Comedia. Director: Stéphane Robelin. Intérpretes: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphanie Crayencour, Stéphane Bissot, Macha Méril, Gustave Kervern, Pierre Kiwitt, Anna Bederke

Cines: CineCiutat

Stéphane Robelin (¿Y si vivimos todos juntos?, 2011) presenta esta comedia transgeneracional sobre el amor, los problemas de las personas mayores y el ingente universo de las citas online. Pierre es un viudo jubilado que lleva dos años sin salir de su casa. Un buen día, descubre internet y sus ventajas gracias a Alex, un joven que su hija ha contratado para que le explique las bases de la informática. A través de una web de citas, una estupenda chica joven, de nombre flora63, seducida por el romanticismo de Pierre, le propone quedar. Pierre está loco de contento, enamorado. Pero en su perfil, Pierre ha puesto una foto de Alex y no una foto suya. Entonces Pierre tiene que convencer a Alex para que vaya a la cita en su lugar.

Enamorados pese a la enfermedad

Ana, mon amour. Rumanía, 2017 / 127 minutos. Género: Drama romántico. Director: Calin Peter Netzer. Intérpretes: Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tanase, Vasile Muraru, Adrian Titieni, Tania Popa, Igor Caras-Romanov, Ionut Caras. Cines: CineCiutat

Ganadora del Oso de Plata a la mejor aportación artística en la pasada Berlinale, narra la historia de dos jóvenes que se enamoran en la universidad y se casan. Ana tiene un pasado complicado y padece graves ataques de pánico; mientras que Toma, un joven de clase media, se queda tan atónito como fascinado con los abismos de desesperación de su amada, a quien apoya y lleva a médicos.

Pelotazo urbanístico (y amor) con diane keaton

Una cita en el parque. Reino Unido, 2017 / 102 minutos. Género: Comedia - Romance. Director: Joel Hopkins Intérpretes: Diane Keaton, Brendan Gleeson, Lesley Manville, James Norton, Simon Callow, Jason Watkins, Alistair Petrie, Will Smith. Cines: Ocimax, Rívoli

Diane Keaton protagoniza este film basado en hechos reales sobre un pelotazo urbanístico que pone en riesgo un idílico paisaje de Londres. Junto a este parque vive Emily Walters, una viuda que desde que murió su marido no presta atención a sus seres queridos ni a sus deudas. Mientras observa el parque desde la ventana, descubre una casa destartalada y al hombre que vive en ella.