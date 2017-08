La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Ballet de Moscú

Tres leyendas de la danza clásica

Tres clásicos de la historia de la danza brillarán sobre el escenario del Auditorium de Palma este fin de semana. Dulzura, sensibilidad, carisma se plasman en cada uno de los movimientos de los intérpretes. La primera función se ofrece hoy con la mítica obra ´El lago de los cisnes´. Dividida en cuatro actos, este clásico en la cartelera que sigue cautivando y emocionando a la gente. Y lo hace de la mano del compositor Piotr Tchaikosvky y de los solistas Cristina y Alexei Terentiev. El sábado se representará ´Don Quijote´. El argumento se centra principalmente en los amores Kitri y el barbero Basilio con la música de Ludwing Minkus y la coreografía de Alexander Gorski. El punto y final a esta jornada de danza clásica lo pondrá el domingo la obra de ´La bella durmiente´. Uno de los más aplaudidos títulos de ballet de todos los tiempos, con una música inspirada en el romanticismo y una coreografía que condensa los más bellos movimientos de la danza. El Ballet de Moscú fue fundado por Timur Fayziev en 1989 con una academia de formación de bailarines que ha dado la vuelta al mundo.

Palma. ballet clásico. Lugar: viernes 25 y sábado 26 de agosto a las 21 horas. Domingo 27 a las 19 horas. Auditorium de Palma.

Rock'n'Rostoll

El rock más vivo pisa de nuevo el ´safareig´

N i la playa ni los grandes escenarios de la isla. El Rock´n´Rostoll se celebra en foravila.Una fiesta marcada en rojo en el calendario mallorquín que cada año tiene mayor acogida entre los jóvenes. Dos escenarios del pla de Mallorca. Por un lado, el ´rostoll´ que contará con las actuaciones de los grupos rockeros Nolo, Ice Crime, Go Cactus, Combo Calada, Saxophobia Funk Project y La Gran Orquesta Republicana. En el otro escenario, en el mítico safareig, pincharán los DJ Vives, Lliteras, Toni Joan, Rosana Nun, Manu Sánchez y Scrtach´n´Sniff.El Rock´n´Rostoll celebra la 23 edición de una fiesta que comenzó como una reunión de unos cuantos grupos locales. Foravila fue el escenario elegido para disfrutar de la velada con la intención de no molestar a los vecinos de la zona. Hoy en día, este peculiar escenario es uno de sus mayores reclamos y se ha consolidado como uno de los conciertos destacados del verano en la Part Forana.

Muro. música. Lugar: sábado 26 de agosto a las 23 horas. Carretera Santa Maria de la Salut.



Red Fiest

Depedro y benavente encabezan el cartel

DePedro y León Benavente encabezan el cartel de un concierto que teñirá de rojo el escenario de Son Fusteret. Completa la propuesta musical el batería Dave Rowntree, ex miembro de Blue. DePedro aterriza este sábado en Mallorca por primera vez con la banda al completo y con un gran repertorio de canciones así como su último trabajo ´El Pasajero´. Por su parte, León Benavente, quien pertenece a una banda de indie rock, presentará su última gira ´2´ al ritmo de las melodías más pegadizas al compás de ritmos ochenteros y con algunas letras con crítica social. El punto y final a este concierto lo podrá Dave Rowntree, conocido por ser el exbaterista y percusionista de la banda inglesa Blur.

Palma. música. Lugar: sábado 26 de agosto a partir de las 19 horas. Son Fusteret.



Festes de Sant Agustí de Felanitx

Cuatro días de oferta musical, culinaria y de diversión

Las fiestas de Sant Agustí ya están aquí. Y lo hacen con un excelente cartel con una oferta variada y completa que no dejarán indiferente a nadie. Música, cultura y gastronomía cubrirán las calles de Felanitx este fin de semana. Hoy se celebra la tercera verbena en el parc municipal de sa Torre y tiene como cabeza de cartel a los conocidos grupos La raíz y Búhos. También actuarán Dinamo y Auxili. Mañana, la verbena será gratuita y actuarán Tots aquests dois, Ombra, Hijos de Matxin, Ilegales y Black cats. Pero no todo es música. El domingo el programa de fiestas continúa con la VI Fira Nocturna y foodtrucks. Una propuesta gastronómica que invita a degustar desde platos sencillos a delicias más exóticas. El punto de concentración es el passeig Ramon Llull.

El gran día será el lunes donde miles de personas saldrán a las calles de Felanitx a festejar lo que se ha convertido en una de las fiestas más multitudinarias de Mallorca. Con escenarios móviles por diversos espacios del pueblo, las diferentes peñas, la más conocida la de El Coso, podrán disfrutar de varios estilos de música. La jornada comenzará por la mañana con el Coral de Felanitx y posteriormente con el baile dels gegants i caparrots. Al mismo tiempo y a pocos metros de distancia, en el bar Can Moix, actuarán diversos DJ de música electrónica como Kuikis & Friends, Llimac, Tom Trovador y Dirty Mariachi, entre otros. Al acabar estas actuaciones, se iniciará la segunda ronda de música electrónica en la calle Pare Aulí a partir de las 14 horas. DJ de renombre como Manu Sánchez, Ralfus, Nacho Almagro o Pedro Silva pincharán hasta la noche. Para los amantes de la música de los años 80 y 90, a partir de las 15.30 horas en la Plaça d´Espanya pincharán los DJ Andriu de s´Eixam y Titi. Una tradicional fiesta que terminará, como no podía ser de otra manera, en el Parc Municipal de sa Torre con la tradicional verbena gratuita y con la musical de los grupos Miaulos, Ipop´s, Ses Bubotes, Without Strings y DJ Manolo García B2b Andreu González.

Felanitx. FESTES de SANT AGUSTÍ. Viernes, 25 de agosto, a partir de las 22.45 h. Sábado 26, de agosto, a partir de las 22.30 h. Domingo, 27 de agosto, a partir de las 18 h. Lunes 28 de agosto a partir de las 11 h.