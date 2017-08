Los estrenos de la cartelera en Mallorca

Rey Arturo, La leyenda de Excalibur: De la calle al trono



Estados Unidos, 2017 / 120 minutos.

Género: Fantástico - Acción.

Director: Guy Ritchie.

Intérpretes: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou, Eric Bana, Aidan Gillen, Freddie Fox, Craig McGinlay, Tom Wu, Kingsley Ben-Adir, Neil Maskell, Annabelle Wallis, Zac Barker, Oliver Barker, Geoff Bell, Poppy Delevingne.

Cines: Ocimax, Augusta, Cinesa Festival Park, Multicines Manacor, Multicines Porto Pi, Artesiete Fan.



E l director Guy Ritchie (Snatch y Sherlock Holmes) vuelve a la carga llevando al cine su propia visión de la leyenda del rey Arturo. Una épica aventura de acción y fantasía protagonizada por Charlie Hunnam (Pacific Rim, 2013) en el papel de rey. No es la primera película sobre el legendario soberano y seguro que no será la última. Ahora bien, este film presenta un toque iconoclasta del clásico mito de la espada Excalibur, que explica el viaje de Arturo desde las calles hasta el trono.

El argumento es el siguiente: Cuando asesinan al padre de Arturo, siendo este un niño, Vortigern (Jude Law), el tío de Arturo, se hace con la corona. Desposeído de su derecho de nacimiento y sin las ideas claras sobre quién es realmente, Arturo se adentra en las profundas calles de la ciudad. Pero una vez que saca la espada de la piedra, su vida se pone patas arriba y se ve obligado a reconocer su verdadero legado... tanto si le gusta como si no.

Algunos especialistas han criticado el exceso de superpoderes que el ex de Madonna ­–quien, por cierto, hace un cameo en la película al igual que el futbolista David Beckham– ha otorgado al mítico monarca.

Descontroladas: Unas vacaciones familiares muy accidentadas

Estados Unidos, 2017 / 91 minutos.

Género: Comedia.

Director: Jonathan Levine.

Intérpretes: Amy Schumer, Goldie Hawn, Christopher Meloni, Ike Barinholtz, Randall Park, Wanda Sykes, Tom Bateman, Kevin Kane, Andre Pelzer, Óscar Jaenada, Damion Scandrick, Scott Wallace, John A Weaver, Cody Easterbrook, Pedro Haro, Ralph Ivy Jr..

Cines: Ocimax, Cinesa Festival Park.

L a veterana Goldie Hawn, que no había vuelto a hacer cine desde el año 2002, cuando coprotagonizó Amigas a la fuerza con Susan Sarandon, vuelve a la gran pantalla junto a la humorista y actriz Amy Schumer (Y de repente tú, 2015).

Una madre y una hija totalmente opuestas, viviendo juntas unas vacaciones paradisíacas y un secuestro son los pilares de esta comedia que ha aborrecido a la crítica especializada, como muestran las palabras de Owen Gleiberman, de Variety: "Aunque te guste Amy Schumer, tendrás que seguirla en esta comedia de madre-hija agresivamente caricaturesca sobre unas vacaciones infernales que no se aleja de lo superficial malhumorado y monótono". El argumento es el siguiente: Tras romper con su novio en vísperas de sus exóticas vacaciones, Emily Middleton covence a su madre, Linda, para viajar con ella al paraíso. Las dos mujeres son polos opuestos y se dan cuenta de que resolver sus diferencias como madre e hija es la única forma de escapar de su desenfrenada y estrafalaria aventura en la selva.



Emoji, La película: En el mundo secreto del teléfono móvil

Estados Unidos, 2017 / 86 minutos. Género: Animación.

Director: Anthony Leondis.

Cines: Ocimax, Multicines Manacor, Cinesa Festival Park, Multicines Porto Pi, Artesiete Fan, Augusta.

P uede que la cinta divierta a los más 'peques' de la casa, pero la crítica se ha aburrido, y mucho, con esta propuesta animada de Sony Pictures. Como dice Charles Bramesco, de The Guardian: "Un film que parece hecho con prisas por un ejecutivo de publicidad poco inspirado". El argumento es el siguiente: oculta tras la aplicación de mensajes de texto, Textópolis es una ciudad bulliciosa en la que conviven todos los emoticonos, a la espera de ser seleccionados por el usuario del teléfono móvil. Se trata de un mundo en el que cada emoji tiene una única expresión facial, salvo en el caso de Gene, un entusiasta emoji que nació sin filtro alguno y tiene distintas expresiones. Dispuesto a ser normal, como todos los demás, Gene pide ayuda a su mejor amigo Choca esos cinco y el descifrador de códigos de mala fama, Rebelde. Juntos, se embarcan en una épica app-ventura paseándose por todas las apps del teléfono, cada una en su contexto alocado y divertido, para dar con el código que repare a Gene. Pero cuando surge una amenaza inesperada que pone en peligro el teléfono, el destino de todos los emojis depende de estos tres amigos que hacen todo lo posible por salvar el mundo antes de que sea eliminado para siempre.



Kedi: Los Gatos de estambul

Turquía, 2016 / 80 minutos.

Género: Documental.

Director: Ceyda Torun.

Cines: CineCiutat.

Los gatos de la ciudad más poblada de Turquía son los protagonistas de este documental. Cientos de miles de estos felinos duermen, transitan, comen y viven en las calles de Estambul, a la vez que son un bueun reflejo de sus gentes. La directora del documental se ha centrado en 7 de ellos, tantos como vidas se les atribuyen.

La hora del cambio: nuevo alcalde para un pequeño pueblo de Sicilia

Italia, 2017 / 88 minutos. Género: Drama - Comedia. Director: Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Intérpretes: alvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Antonio Catania, Sergio Friscia, Eleonora De Luca, Alessia D'Anna, Ersilia Lombardo, Leo Gullotta. Cines: Rívoli.



L os vecinos del pequeño pueblo siciliano de Pietrammare viven acostumbrados al caos que conlleva saltarse la ley y están hartos. Las carreteras tienen socavones, el tráfico es insufrible y la basura se acumula en las aceras. Tampoco les falta un gran puerto sin barcos y una fábrica propia altamente contaminante. Pero ha llegado la hora del cambio. En las elecciones, un nuevo alcalde ha salido victorioso y viene con la firme intención de cumplir todo su programa electoral.

Tom of Finland: Un héroe finlandés a favor de la libertad y el amor

Finlandia, 2017 / 115 minutos. Género: Drama. Director: Dome Karukoski. Intérpretes: Pekka Strang, Lauri Tilkanen, Seumas F. Sargent, Jessica Grabowsky, Taisto Oksanen, Jakob Oftebro, Niklas Hogner.

Cines: CineCiutat.

Después de servir como soldado en la 2ª Guerra Mundial, el artista finlandés Touko Laaksonen vuelve a casa, donde ser homosexual es ilegal. Sus obras y dibujos sirvieron para romper barreras y mitos sobre la homosexualidad, trazando hombres musculosos, muy masculinos y desinhibidos que se convirtieron en una revolución y todo un icono de la cultura gay.