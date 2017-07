La agenda cultural del fin de semana en Mallorca

Parc de la Mar: el Flexas celebra su fiesta más ´falsa´

Es una de las fiestas más populares de Palma y también una de las más concurridas, tanto, que el ayuntamiento la ha declarado Bien de Interés Municipal. Hoy alcanza su edición número 13, tras años de jaleos y aplausos y alguna que otra zancadilla gubernamental. Y lo hace en el Parc de la Mar, un espacio que, como en los últimos años, reunirá a cientos de personas, amantes del buen rollo y del ambiente del bar que da nombre a esta colorida verbena: el Flexas. La noche se presenta cargada de actuaciones y un artista internacional sorpresa. El título de la velada escogido para la ocasión es el de Mira que eres falsa y reunirá sobre el escenario a artistas como La Terremoto de Alcorcón, La Prohibida, Roko, Sharonne, Willy Canela, Escorpio, Gamal o Amatria. Un título que, según la anfitriona, La Terremoto, responde a que "todos tenemos algo de falsas y las hay en todas partes, no solo en el gremio travesti".

A medianoche se entregarán los premios Gamba de Oro, que serán para Bibiana Fernández, aunque no lo recogerá in situ al estar en MasterChef, y para el área de Participación Ciudadana de Cort, que son los que han permitido que "la fiesta siga viva". Una fiesta que durante años se celebró en el mismo barrio del Flexas, emblemático punto de encuentro de la cultura, la juerga y el travestismo, además de un lugar excelente en el que comer, también sea dicho.



Palma. fiesta

Viernes 14 de julio de 2017

A las 20.30 horas.

Lugar: Parc de la Mar. Gratuito.

Melendi: Carisma y conexión con el público

Es una de las figuras más importantes de la escena musical de los últimos años y uno de los cantantes que más tirón tiene entre público de todas las generaciones. Melendi, querido y admirado, se cita con su parroquia mallorquina en Calvià para interpretar sus éxitos, muchos ya convertidos en himnos, y sus nuevas canciones, igual de vitoreadas en sus actuaciones.

Un músico sin igual

Melendi llega a Palma con la que dice es su gira más ambiciosa, Quítate las gafas, que da título a su octavo álbum y en el que se muestra seguro y renovado. Un álbum con el que se abre a nuevas sonoridades latinas y con el que se reafirma en su pasión por las canciones románticas.

Un trabajo de amor y desamor, con pianos y vientos, y no exento de crítica social, como demuestra el tema Hijos del mal, fruto de "un pensamiento cada vez más recurrente: ¿podría hacer algo más de lo que hago?"

Ramón Melendi (Oviedo, 1979) lleva en esto de la música desde 2001. A sus 38 años, puede presumir de números al alcance de muy pocos: tres millones y medio de discos vendidos y número 1 en el ránking de ventas español durante tres años consecutivos (del 2015 al 2017). El rock, la rumba y el pop son sus lenguajes, y Pablo Alborán, Lolita Flores, Malú y Ha*Ash, solo algunos de los grupos y solistas con los que ha colaborado. Por cierto, con estos últimos, con el dúo mexicano, se ha convertido en todo un fenómeno de streaming gracias a la versión de su canción Destino o casualidad.



Calvià. concierto

Sábado 15 de julio de 2017

A las 22.00 horas.

Lugar: Recinto Ferial el Molino. Desde 28 euros.

David Bisbal: dos horas de concierto con nuevo disco

Es uno de los clásicos del verano y llega con nuevo disco. David Bisbal presentará el próximo miércoles en Son Fusteret Hijos del mar, un álbum que, como es habitual en el almeriense, ya es disco de oro.

Si Bisbal sigue el guión de la gira, que arrancó a principios de junio en su tierra, Almería, ante 9.000 almas que se rindieron a su paisano, el concierto de Palma comenzará con Mi norte es tu sur. Un espectáculo que también incluirá temas como Esclavo de tus besos, Quiero perderme en tu cuerpo, Culpable y otros más recientes como Antes que no, primer sencillo de su nuevo trabajo.

A sus 38 años, el intérprete de Ave María o Bulería, dos de sus grandes éxitos, atesora hasta 48 discos de platino por las ventas de sus discos y es, sin duda, uno de los personajes más populares en un país, España, que sigue adorándole.



Palma. música. Lugar: miércoles 19 de julio, a las 22.00 horas. En Son Fusteret. Entrada: 32 euros.

Mallorca´n´roll: el mejor punk-rock en un solo día

Inca está preparada para erigirse en la capital del punk mundial por un día. Será mañana, con el Mallorca´n´roll, un festival que tiene como cabeza de cartel a la banda que rompió con todas las barreras del género, los californianos Bad Religion, en la carretera desde 1979. El mismo año en que nacieron otros históricos, en este caso británicos, de Sunderland, los Toy Dolls, que volverán a la isla tras su estreno hace más de una década en Manacor.

Completan la oferta de esta cita musical el grupo que lidera el excantante y compositor de La Polla Records Evaristo Páramo, Gatillazo; y los mallorquines No Children, entre otros. El festival, sin precedentes en la isla, nace con el propósito de competir con otras citas de alto voltaje que se celebran en la Península, como el Gasteiz Calling, y espera la afluencia de más de 4.000 personas, muchas de ellas procedentes de la Península. "Pasa el fin de semana de tu vida, disfruta de la isla de Mallorca y del mejor punk-rock a un precio de risa", han ido anunciado los organizadores en las redes sociales desde hace meses.

El precio de las entradas fue de 29 euros para las primeras mil localidades; el resto, a 35. El lugar elegido para esta explosión punk-rock es un antiguo cuartel de la Guardia Civil, el Cuartel General Luque, donde hace unos años actuó Manu Chao. El cartel tiene a Bad Religion y Toy Dolls como principales atractivos. Los californianos, a quienes se les adjudica el resurgimiento del punk-rock, acumulan dieciséis trabajos de estudio, un par de discos de oro y miles de fans en todo el mundo, además de haber inspirado a un sinfín de bandas desde la década de los 90.

En Inca, los Bad Religion estarán integrados por Grey Graffin, su inseparable compañero Jay Bentley, el mítico guitarrista Brian Baker y los recién llegados Mike Dimkich a la guitarra y el batería Jamie Miller.Los Toy Dolls, por su parte, se presentarán con Michael ´Olga´ Algar al micrófono. El mismo cantante que ya en 1984 reventó las listas de éxitos con su interpretación punk de Nellie The Elephant, una canción infantil (colgada en YouTube) que alcanzó el número 4 en las listas británicas y que permaneció entre las 100 mejores durante más de doce semanas.

Virtuosos de las cuerdas, de las guitarras y del bajo, el grupo siempre actúa con gafas de sol rectangulares y se atreven con todo tipo de versiones, desde composiciones de Bach al Livin´ la vida loca o The Final Countdown.

Nombre propio del punk nacional, Evaristo Páramo regresará a Mallorca nueve años después de su última visita, con Gatillazo. Un grupo nacido de las cenizas de La Polla cuya última referencia discográfica es Cómo convertirse en nada, editado en 2016. Lo suyo, como anuncia la organización, está lejos de la innovación: "Sigue con la misma mala hostia y ganas de revolver de siempre".



Inca. festival

Sábado 15 de julio de 2017

17.00 horas apertura de puertas.

Lugar: cuartel general Luque. A las 17.30 The Goodness; 18,15, MainLine 10; 19.00, No Children; 20.00, Crim; 21.10, Donots; 22.35, Gatillazo; 00.00, Bad Religion; y 01.50, Toy Dolls.



Tom Jones: el león de Gales vuelve a rugir

Port Adriano se viste de gala para recibir al gran Tom Jones, uno de los artistas internacionales más populares de la música contemporánea mundial. Desde su irrupción en la música a mediados de los sesenta, el cantante galés ha sabido conservar su éxito intacto, compartiendo con varias generaciones su secreto; una permanente elegancia en todo lo que hace, una singular voz de trueno y un carisma y energía escénica envidiables. Canciones como It´s Not Unusual, Sex Bomb, She´s a Lady o Deliha, entre otras, se han convertido en éxitos a nivel mundial. Uno de los grandes crooners de este siglo que ha recibido distinciones únicamente destinadas a grandes artistas internacionales, como ser nombrado Caballero por la Reina Isabel II o la Orden del Imperio Británico. El Tigre de Gales, sobrenombre con el que también es conocido, ha preparado una gira para este 2017 con un espectáculo donde se podrán escuchar todos sus grandes éxitos, acompañado de una numerosa banda que hará de éste uno de los grandes conciertos de este verano. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, Tom Jones ya actuó en 1967 en Mallorca, en Palma, en la época dorada de Tagomago.



Calvià. música. Lugar: Port Adriano. Jueves 20 de julio. Apertura de puertas a las 20 horas y concierto a las 22.00 horas. Entradas sector pista 40 euros.

Venta en portadriano.koobin.com.