Los estrenos de la cartelera en Mallorca

Estiu 1993: una pequeña joya para este verano

España, 2017 / 96 minutos. Género: Drama - Comedia. Director: Carla Simón. Intérpretes: David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas, Paula Robles, Paula Blanco, Etna Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis, Titón Frauca, Cristina Matas, Quimet Pla, Fermí Reixach, Isabel Rocatti, Montse Sanz, Tere Solà, Josep Torrent. Cines: CineCiutat, Artesiete Fan.



La ópera prima autobiográfica de la directora catalana Carla Simón, la sitúa como una de las grandes revelaciones del cine de 2017. No es de extrañar ya que Estiu 1993 ha sido galardonada como Mejor Ópera Prima y Gran Premio del Jurado (en la sección Generation Kplus) en la última edición del Festival de Berlín y Biznaga de oro en el Festival de Málaga 2017, además de otros tres premios en el festival BAFICI de Buenos Aires y el premio especial del jurado en Estambul. En una entrevista reciente, Carla Simón (Barcelona 1986) explicaba a la periodista Magdalena Tsanis, que la idea inicial era hacer una película sobre su madre, que falleció cuando ella tenía seis años, pero no tenía muchos recuerdos de ella: "cuando eres un niño y te ocurre algo así, la memoria se borra, es una especie de blancazo que te permite volver a empezar", explica la directora y guionista. Así que volvió a casa de sus padres adoptivos y empezó a investigar, a hablar mucho con ellos y a ver fotos de la época. "En una semana –apunta– escribí un guion muy a saco con todos esos recuerdos, no tenía mucha lógica, eran sensaciones y el reto consistía en concretarlas visualmente".

El argumento es el siguiente: Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su madre.

En este rincón del mundo: Encontrar la felicidad en los tiempos convulsos de la 2a Guerra Mundial

Canadá, 2016 / 115 minutos. Género: Romance - Drama. Director: Aisling Walsh. Intérpretes: Ethan Hawke, Sally Hawkins, Kari Matchett, Gabrielle Rose, Zachary Bennett, Billy MacLellan, Marthe Bernard, Lawrence Barry, David Feehan, Mike Daly, Nik Sexton, Greg Malone, Brian Marler, Judy Hancock, Denise Sinnott. Cines: Augusta, CineCiutat



Los actores Ethan Hawke (Antes del anochecer, 2013) y Sally Hawkins (Blue Jasmine, 2013) protagonizan esta atípica relación amorosa real entre Maud Dowley, una mujer alegre y vivaz que sueña con independizarse de su protectora familia, y Everett Lewis, un huraño pescador que busca una asistenta. Tras ver publicado el anuncio, Maudie decide mudarse a la pequeña y aislada casa de Everett para encargarse de las tareas del hogar. Lo que comienza siendo una convivencia difícil entre dos personas con personalidades opuestas acaba transformándose en una bonita historia de amor. Sally Hawkins borda un papel, como bien describe Peter Debruge, de Variety: "Si no fuera por Hawkins, habría poco que haría que Maudie sobresaliera".

Gru 3. Mi villano favorito: Los Minions vuelven a la carga con Gru y su hermano

Estados Unidos, 2017 / 90 minutos. Género: Animación. Director: Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon.

Cines: Ocimax, Rívoli, Multicines Manacor, Artesiete Fan, Cinesa Festival Park, Multicines Porto Pi.



Los Minions están de vuelta en la tercera parte de Gru y se muestran de nuevo malvados al tiempo que adorables. En esta ocasión, Gru se ha quedado sin trabajo. Sin embargo, ahora se enfrenta a otros problemas más importantes. Y es que va a conocer a su gemelo, Dru, y deberá decidir si está listo para continuar la tradición familiar y unirse a su hermano para llevar a cabo un último golpe criminal.

Los últimos años del artista: Afterimage: El pintor más destacado de la vanguardia polaca

Polonia, 2016 / 98 minutos. Género: Drama. Director: Andrzej Wajda. Intérpretes: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Jacek Beler, Mateusz Bieryt, Szymon Bobrowski, Mariusz Bonaszewski, Danuta Borsuk, Tomasz Chodorowski, Nina Czerkies, Izabela Dabrowsk.

Cines: Augusta, CineCiutat.



E l director Andrzej Wajda presenta este homenaje a su pintor favorito, Wladyslaw Strzeminski, una de las principales figuras de la pintura de vanguardia de Polonia durante la primera mitad del siglo XX. A sus 90 años, Wajda fue capaz de poner en pie el audiotorio del Festival de Gdynia con este film, cuyo título hace referencia a las imágenes remanentes, a las ilusiones ópticas que continúan apareciendo bajo los párpados tras haber mirado un objeto que refleja la luz.

Un don excepcional: Planes muy diferentes para una niña muy especial

Estados Unidos, 2017 / 101 minutos. Género: Drama. Director: Marc Webb. Intérpretes: Chris Evans, Jenny Slate, Octavia Spencer, Lindsay Duncan, Mckenna Grace, Keir O'Donnell, John Finn.

Cines: Ocimax, Augusta, Cinesa Festival Park.



Marc Webb, que debutó en la dirección en 2009 con la original comedia romántica 500 días juntos, presenta ahora esta historia de sentimientos entre un tío y su sobrina. Frank Adler (Chris Evans) es un hombre soltero que tiene que criar a una niña prodigio, su enérgica sobrina Mary (Mckenna Grace), en un pueblo costero de Florida. Los planes de Frank para que Mary tenga una vida escolar normal se ven arruinados cuando las habilidades matemáticas de la pequeña de siete años empiezan a llamar la atención de la formidable madre de Frank, Evelyn (Lindsay Duncan), cuyos planes para su nieta amenazan con separar a Frank y Mary.

Despido procedente: El pequeño error y la gran consecuencia de Imanol Arias

España, 2017 / 90 minutos. Género: Comedia. Director: Lucas Figueroa. Intérpretes: Imanol Arias, Darío Grandinetti, Hugo Silva, Luis Luque, Miguel Ángel Solá, Paula Cancio, Valeria Alonso, Tomás Pozzi, Juan Grandinetti, Pedro Casablanc, Jorge D'Elía. Cines: Ocimax, Artesiete Fan.



Javier, un ejecutivo de una multinacional, comete un pequeño error: indica mal una dirección a un desconocido que le pregunta en la calle. Esta equivocación se transforma en su peor pesadilla cuando el desconocido comienza a acosarlo reclamando una indemnización por el fallo cometido. La situación se tensa aún más con la aparición de Sam, un compañero de oficina con quien tiene que competir para mantener su puesto de trabajo.



Anne Hathaway y los monstruos

Colossal. Estados Unidos, 2016 / 109 minutos. Género: Ciencia ficción -Comedia. Director: Nacho Vigalondo. Intérpretes: Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson. Cines: Ocimax.



Gloria (Anne Hathaway) decide dejar Nueva York y volver a su ciudad natal tras haber perdido su trabajo y su novio. Pero, cuando en las noticias informan de que un monstruo gigantesco está destruyendo la ciudad de Seúl, se da cuenta de que está relacionada con esos extraños sucesos.



Una niña explorando los límites de la adolescencia

Aurora. Francia, 2016 / 90 minutos. Género: Drama - Comedia. Director: Emilie Deleuze Intérpretes: Pauline Acquart, Philippe Duquesne, Alex Lutz, Patricia Mazuy. Cines: Augusta.



Aurora no saca las mejores notas y es la oveja negra de la familia. A sus trece años, tiene una forma peculiar de observar y enfrentarse con su entorno: su familia, los chicos, su profesor de francés o ella misma. Desafiante y siempre rebelde, Aurora explora los límites de una nueva etapa que le ofrece retos y problemas de otra magnitud.

Buscando a la exnovia

Una noche con mi exsuegro. Estados Unidos, 2017 / 86 minutos. Género: Comedia. Director: Gavin Wiesen. Intérpretes: J.K. Simmons, Emile Hirsch, Analeigh Tipton, Kristen Schaal. Cines: Multicines Porto Pi.



PMartin, un músico de Los Ángeles, está muy nervioso por cenar por primera vez con el Sr. Gallo, el padre de Ginnie, su novia. La cena resulta un completo desastre y Martin no logra impresionar a su suegro, un tenaz y siempre ocupado hombre de negocios. Cuando, seis meses más tarde, Ginnie desaparece, el Sr. Gallo llama a la puerta de Martin, con quien acaba pasando un día y una noche juntos buscando a la chica por la ciudad.