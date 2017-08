Las preguntas más raras en una entrevista de trabajo

Hay situaciones en la vida que pueden generar muchos nervios y ansiedad y las entrevistas de trabajo suelen ser una de ellas. Superar las preguntas a las que te someten los jefes y responsables de Recursos Humanos a veces es todo un reto. Lejos quedan aquellas entrevistas en las que se preguntaban cuatro cosas y se daba paso a un tiempo de prueba en el que demostrar tu valía. Ahora eso ya no vale.

Preguntas rebuscadas, supuestos y trucos son lo que se usn a la hora de evaluar a un posible candidato. Poder sacar algo de su personalidad, conocer sus formas, cómo piensa, si es cuadriculado o creativo... todo lo que sea para no llevarse sorpresas después. Las entrevistas de trabajo se han convertido en una gran prueba a superar y hace falta conocer una serie de pautas y consejos para no meter la pata en lo más básico. Aquí va una selección de las cuestiones más difíciles y las más extrañas con las que te puedes encontrar.



Las más difíciles:

¿Cuáles son sus debilidades?

Normalmente a las personas les cuesta reconocer sus defectos, pero ser sincero siempre prima a quedar bien de mala manera. Así, lo mejor es dar a conocer alguna debilidad leve, que no suponga un impedimento con el puesto buscado ni con la relación con los compañeros y jefes, y que deje entrever que no te andas con rodeos y hablar de ti no es una cortapisa. Es importante mostrar autocrítica y conocimiento de uno mismo, por lo que otra buena opción es hablar de aspectos que antes eran puntos débiles pero en los que se ha trabajado para mejorar.



¿Por qué dejó su trabajo anterior?

Sean cuáles sean las razones por las que se decidió dejar una empresa nunca, jamás, hay que hablar mal de la misma ni de los anteriores jefes en la entrevista de trabajo. Da una impresión de deslealtad y poca profesionalidad. La clave es centrarse en el futuro, mostrándose optimista y ambicioso de cara a los proximos retos.



¿Por qué le interesa este puesto?

Una cosa muy importante siempre que se va a pedir un trabajo a otra empresa es cnocer su historia, situación, actividad... algo clave a la hora de responde a esta pregunta, en la que se puede dar muestra de que uno encaja en el perfil buscado y en la empresa además de exlicar las propias motivaciones.



¿Por qué deberíamos contratarle?

Siempre lo más importante es centrarse en lo que uno puede aportar. Centrarse en las cualidades y puntos fuertes puede ser un pequeño paso hacia el sí definitivo.



¿Cuál es su mayor fracaso profesional?

Lo primordial es no intentar salir de esta cuestión con evasivas. Centrarse en un caso que verdaderamente haya ocurrido, contarlo sin exceso de dramatismo y hablar del aprendizaje que es mala experiencia ha dado puede ser una buena forma de salir del paso.

Las más extrañas:

¿Se considera cazador o recolector?

Básicamente, esta cuestión busca evaluar el nivel de liderazgo de la persona que se presenta al puesto. En algunas empresas como Dell, ha sido introducida en los procesos de selección.



¿Qué tres cosas llevaría a una isla desierta?

Con esta cuestión se pretende conocer algo más al trabajador. No tiene una respuesta correcta o incorrecta, ya que algunas empresas prefieren el pragmatismo, pero otras, quizá, busquen a profesionales con un perfil más creativo y que piensen de forma diferente.



¿Qué haría si fuese uno de los supervivientes de un accidente de avión?

Planteada por grandes empresas como AirBnB, esta cuestión trata de conocer al empleado en situaciones de estrés y emergencia. Las posibles réplicas van desde buscar al resto de pasajeros, en referencia al trabajo en equipo, o registrar la zona para hallar recursos.



¿Cómo descargaría un 747 lleno de caramelos?

Esta respuesta es una de las más complicadas. Y es que el objetivo de la misma es calibrar la capacidad de gestión del aspirante. Algunos se interesarán para resolverla por el presupuesto, otros por la maquinaria a su disposición...



¿Cómo metería a una jirafa en una nevera?

Esta pregunta se llegó a realizar a los candidatos para un puesto de operador de ventas en un banco de inversión en la City de Londres. ¿Cuál es su finalidad? Evaluar la habilidad para resolver grandes problemas con soluciones simples, por lo que la respuesta más lógica sería abrir primero la nevera y luego meter la jirafa dentro.