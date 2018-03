Transformación digital, obligados a cambiar

Diario de negocios

23.03.2018 | 02:45

Marc Vidal hizo participar activamente al público durante su intervención.

"Una de las mejores conferencias que habéis organizado". Esa fue una de las frases más repetidas tras la intervención que Marc Vidal ofreció en las bodegas Macià Batle con motivo del 19º BusinessDMallorca. El catalán, uno de los más prestigiosos conferenciantes de nuestro país, deleitó a los asistentes con una actuación brillante en la que también participó el propio público.

Carlos Botán, gerente de Prosegur en Balears, destacó que la conferencia había sido "disruptiva" además de "provocar mucho vértigo por todo lo que nos llega." "Creo que hay muchas empresas que todavía no saben lo que se aproxima, y en algunos casos están a verlas venir. El problema es saber cuándo y cómo. En Prosegur, por ejemplo, estamos ya trabajando en base a la venta de servicios" afirmó el directivo.

Corinna Graff, directora de Puerto Portals, incidió en que la conferencia le pareció "muy interesante" a lo que añadió que es "muy necesario ver lo que viene para estar preparados y coger el toro por los cuernos". A su lado, David Rodríguez, de Deloitte destacó que "todo el mundo tiene que estar preparado porque esto no es lo que viene, sino lo que está aquí. Y no nos damos cuenta pero ya estamos viviendo con todo esto. En Deloitte por ejemplo ya tenemos robots trabajando dentro de nuestra casa".

Fernando Conde de la Cadena Ser comentó que la conferencia fue "muy buena. Nos ha aportado mucha luz al tratar unos temas muy interesantes". A su lado, Vanessa Amorín –responsable de redes sociales de Macià Batle– no tenía adjetivos suficientes para definir la conferencia de Marc Vidal. "Alucinante, sorprendente. No conocía a Marc Vidal y me ha emocionado" afirmó la experta en redes. Mikel Gómez, de Eurest comentó que "ademas de sorprenderme y parecerme alucinante me ha despertado cierta inquietud, y reconozco que me produce cierto vértigo el futuro. No sé si seremos capaces de adaptarnos a tanta velocidad". Maria Antònica Rosselló por su parte ya llevaba tiempo siguiendo a Marc Vidal. "Me parece un excelente comunicador y además lo que nos ha explicado, que la tecnología ya está aquí, no podemos obviarlo" comentó la emprendedora.

Tras el evento, de cuya gestión audiovisual se encargó Aico, Ramon Servalls ofreció a todos los invitados una excelente degustación de vinos Macià Batle, que maridaron a la perfección con el magnífico catering que organizó Turquesa.

El próximo evento del ciclo de conferencias BusinessDMallorca tendrá lugar el 9 de mayo y versará sobre el futuro del trabajo, la digitalización y la robotización. Las preinscripciones ya están abiertas en www.businessdemallorca.es