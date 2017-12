Rafel Rubio: "El concepto 'hipster' de hace unos años reinventó un sector en decadencia"

Rafel Rubio Ferrer es un empresario del municipio de Felanitx que en agosto de 1983 decidió abrir su primera peluquería. En estos momentos no solo sigue manteniendo su primera peluquería sino que ha podido abrir otra en Campos, además de consolidarse también en el sector del comercio y organización de eventos. Actualmente es el vicepresidente del Gremio de Peluquerías de Baleares –Grepels-Gapb–.

—¿Qué opina sobre las franquicias low cost? ¿Le parece que van desapareciendo?

—Dada la coyuntura económica actual el concepto de low cost, de ganar poco sobre muchos servicios, se ha visto afectado por un cambio de hábitos en la sociedad dado que cada vez más se demandan servicios profesionales que sean de más calidad y de más duración, la demanda de este tipo de locales ha ido en detrimento al concepto rápido y barato de low cost. Así que sí, podemos decir que el número de estas peluquerías abiertas ha ido descendido.

—El mercado de la peluquería ha ido evolucionando mucho en los últimos años y no solo por la crisis, ¿cuál es su valoración?

—Como comentaba anteriormente y en referencia al cambio de hábitos de la sociedad, se ha llevado a que nuestros clientes acudan con menos frecuencia al salón ya que la gente busca comodidad y tener más independencia a la hora de arreglarse ellos mismos en casa, por lo que únicamente acuden al profesional cuando necesitan un trabajo más cualificado de corte, color o forma.

—¿Cree que hay una "burbuja" de nuevas barberías en tendencias retro?

—Sí, sin lugar a dudas. El concepto hipster de hace unos años reinventó un sector que estaba en decadencia y apunto de desaparecer y gracias a un restyling del nuevo modelo de barbería se han recuperado servicios, productos y decorados vintage. Posiblemente no todas las barberías que en estos momentos se han establecido podrán tener viabilidad en un futuro, pero sí es cierto, que el concepto barbería se ha reinventado y ha venido para quedarse.

—¿En qué medida sigue afectando el intrusismo en su sector?

—Si bien es cierto que el sector de la peluquería no necesita de grandes infraestructuras para poder ejercer la actividad, esto ha dado pie a que mucha gente que ha tenido alguna relación con el sector formándose o trabajando hayan decidido utilizar esta fórmula para salir adelante. Es verdad que las redes sociales les abren una ventana más para poder ofrecer sus servicios y que actualmente las instituciones no tienen mecanismo de control para este tipo de oferta ilegal.

—Han solicitado una convocatoria para obtener certificados de profesionalidad en el sector de la peluquería. ¿Cree que falta más formación?

—En este sentido no es tanto más formación ya que creemos que la existente es suficiente y satisfactoria si no que lo que se pretende es que al regularizar estas certificaciones se hagan necesarias a la hora de ejercer o establecer una peluquería.

—¿Entonces hoy día no es necesario tener una titulación para poder abrir un salón de belleza?

—No, aunque cueste creer en estos momentos no se exige ningún tipo de acreditación para abrir un salón de peluquería o belleza. Trabajamos con la imagen de nuestros clientes y con productos químicos con los cuales si no se tiene conocimientos puede haber resultados negativos; pero con la aplicación de Ley Onmibus no obliga a tener ninguna titulación a la hora de tramitar una apertura.

—¿Qué tipo de actividades que beneficien al sector organiza su asociación?

—En estos momentos gran parte del esfuerzo se dedica a la formación organizando actividades relacionadas con la innovación, la moda, nuevas técnicas y tendencias, nuevos productos.. etc. Como ejemplo comentarte que la última formación que organizamos fue una jornada técnica acompañada de una clase magistral a cargo del profesional Cesar Girón, galardonado con el premio QHAIR al mejor peluquero del año 2017.

—Su asociación está muy concienciada en la lucha contra el cáncer. ¿Cree que hacen falta más proyectos como "Mechones Solidarios"?

—Sí, desde hace años participamos en varias campañas y proyectos solidarios tanto recaudando fondos como promoviendo la prevención. Organizamos varios actos en la calle, en el mes de octubre, mes del cáncer de mama y el otro en noviembre en apoyo al cáncer masculino, conocido como movimiento Movember. Aunque durante todo el año colaboramos con la asociación Mechones Solidarios cortando melenas gratis que van destinadas a la realización de las pelucas solidarias.