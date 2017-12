Mallorquines en la 'Champions' de las 'Smart Cities'

­Dicen que uno nunca es profeta en su tierra. Y no cabe ninguna duda de que en Mallorca no íbamos a ser distintos. Cuando se oyen las palabras Smart City a uno le vienen a la cabeza grandes urbes como Nueva York, Tokyo o Londres. Y si pensamos en las personas que desarrollan esas ciudades inteligentes, nos imaginamos grandes laboratorios en Silicon Valley a medio caballo entre las oficinas de Apple y las de Google. Pero no siempre es así. A veces ocurre que esos grandes laboratorios son en realidad pequeños talleres, justo aquí, en Mallorca, en los que se sustituyen las grandes instalaciones por dosis de ingenio y entusiasmo todavía mayores.

Ese es el caso del proyecto ParGarCom, una idea surgida de la colaboración de dos firmas mallorquinas –Beesensor Technologies y Optimum Ventas– que ha sido seleccionada por la Unión Europea dentro del programa Organicity para recibir la financiación necesaria que les permita ponerla en marcha en la ciudad de Santander.

Organicity es un interesante proyecto de investigación basado en la colaboración cuyo objetivo es involucrar a ciudadanos en el proceso de desarrollo de nuevas ideas para convertir las urbes del viejo continente en ciudades inteligentes. En este contexto, este equipo de mallorquines presentó su proyecto ParGarCom, cuya principal finalidad es la de mejorar y optimizar al máximo la experiencia de uso de los parques, jardines y zonas verdes de Santander.

Una de las principales ventajas del proyecto nacido en la isla es que involucra tanto a los ciudadanos como a la administración y, por supuesto, también a los visitantes y turistas. Aprovechando la información dada por el ayuntamiento –horarios de riego, planificación de transporte próximo a los parques,...– la plataforma ParGarCom genera más información gracias a la intervención ciudadana.

A través de una app, cualquier ciudadano o visitante puede ir complementando todo lo relacionado con los parques y jardines de la ciudad. Da igual si se ha fundido una bombilla o si un banco está en mal estado: ParGarCom puede gestionarlo todo, maximizando así la eficiencia de los equipos de paisajismo y mantenimiento del consistorio.

Pero lo mejor es posiblemente la parte más lúdica de la aplicación. Las zonas de relax y descanso de la ciudad cántabra se verán mejoradas por la propia comunidad de usuarios, quienes podrán dar a conocer a través de la app las diferentes actividades organizadas en los parques. De igual forma, el sistema se convertirá en una gran enciclopedia botánica del entorno natural de la ciudad, en la que los ciudadanos podrán aportar información multimedia de las variedades de plantas existentes en cada parque.

El talento mallorquín triunfa, una vez más, allende nuestras fronteras.