Humanizando la digitalización, los retos de la sanidad virtual

Los retos que plantea la digitalización de la atención sanitaria despertaron el interés de los asistentes del foro Business DM. De hecho, los temas tratados fueron comentados en el cóctel que se dio al finalizar el evento, perfectamente servido por Grupo Palma Ocio. Entre canapé y canapé, algunos de los presentes comentaron sus impresiones. En este sentido, el doctor Guillem Salvà apuntó que se trata del futuro, "pero de uno que ya está aquí" que afecta tanto en digitalización como en tecnología aplicada a la interacción con el paciente.

En el mismo sentido se expresó el doctor Xavier Terrades, quien aplaudió las novedades que aporta la sanidad virtual siempre y cuando no se elimine la parte humana del médico "que es fundamental a la hora de atender a los enfermos". La doctora Mónica del Río también estuvo presente en la cita, "lo veo viable -aseguró- pero no practico estos nuevos métodos, entiendo que ayudan a agilizar las esperas". Por otra parte, la doctora Pepa Manzano hizo incidencia a los cambios que a nivel cibernético y que cambiará las vías de comunicación y la atención; "ahora bien, no todo el mundo, tanto médicos como pacientes, querrán usar estas nuevas maneras de atención". Por su parte, el doctor José Antonio de Paz cree que todo ello implicará un periodo de adaptación y que después de un tiempo todo se estabilizará. "Hay que tener en cuenta que así como la medicina ha avanzado en cuestiones tecnológicas, los médicos estamos atendiendo de la misma manera que hace 40 años".

La temática de ayer también interesó a especialistas de otros ámbitos como es el caso de los abogados Marta Rossell y Luis Huerta, de Bufete Buades, quienes coincidieron en afirmar que este nuevo paso en la atención sanitaria que plantea Sanitas, a través de consultas virtuales "es un tema muy novedoso y, a la vez, un aspecto positivo que marcará la diferencia respecto a otras aseguradoras". Por otra parte, la enfermera Gabriela Capllonch, de la consultoría médica Dr. Ferret, resumió el evento al definirlo como " una buena charla profesional, grandísimos oradores y un muy buen producto de Sanitas".

En la cita no faltaron profesionales de Sanitas como Ana Maria Fiol, quien resaltó el papel de Iñaki Ferrando, director de Comunicación Médica de Sanitas. "Ha hecho un gran trabajo durante el día de hoy. Esta nueva posibilidad es un gran avance, es un cambio positivo en la atención sanitaria. En mi opinión creo que se acabará imponiendo al modo tradicional de atención al paciente, aunque el cara a cara médico-paciente no caerá en desuso". En base a esto, añadió que cree que este nuevo servicio se perfila "más para casos puntuales, como al estar de viaje y tener una urgencia médica, que en el día a día."

Las charlas entre profesionales del sector médico continuaron durante el convite, que finalizó con un brindis de Iñaki Ferrando, director de Comunicación Médica de Sanitas.