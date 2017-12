Los líderes y las crisis: Necesidad de transformación

Con el año dando sus últimos coletazos, el ciclo de conferencias BusinessDMallorca contó con una brillante ponencia a cargo de una de las más interesantes comunicadoras que han pasado por el escenario del Club Diario de Mallorca a lo largo de estas 16 ediciones.

Carmen Molano, experta en liderazgo y consultora internacional, se metió al público en el bolsillo desde el principio, tal y como comentaron varios de los asistentes al evento en el cocktail posterior a la conferencia. Paseando por la concurrida zona habilitada para el debate posterior a la charla, no era de extrañar escuchar diversos comentarios sobre lo amena de la conferencia de este mes de noviembre, todo ello mientras los asistentes daban buena cuenta del servicio de catering ofrecido por Tiberi a la vez que se intercambiaban tarjetas y contactos.

Con motivo de la visita de Molano se vieron numerosas caras nuevas en el auditorio, algo fácil de entender habida cuenta de la calidad de la protagonista de la tarde. Hubo algunos estudiantes de diferentes cursos de economía y comunicación que no dudaron en comentar que los entornos VUCA son el nuevo "santo grial" de las teorías económicas, y que "su estudio se puede aplicar en la actualidad a cualquier ámbito de la vida económica, tanto empresarial como de países y administraciones".

La introducción que Molano realizó durante su intervención sorprendió a más de uno, desconocedor de que gigantes tecnológicos como Amazon tuvieran su principal línea de negocio en el Big Data, tal y como aseveró Carmen Molano.

Entre los asistentes a esta edición del BusinessDMallorca se encontraba Maria José Guerrero, directora de la Agencia Estatal de Meteorología –AEMET– en Balears.

Otras de las caras nuevas e ilustres que se pudieron ver siguiendo con ávido interés la conferencia de Molano fueron las del comandante general de la zona militar de Balears, el General de División Juan Cifuentes, quien se hizo acompañar del teniente coronel Antonio Ortiz. Posiblemente el origen militar de las teorías sobre los entornos VUCA –fueron definidas por el U.S. Army War College– provocaron el interés de ambos soldados.

Joan Buades, del Bufete Buades, no solo estuvo muy atento a toda la conferencia, sino que departió posteriormente con gran interés sobre la charla con el teniente coronel Ortiz. Antonio Sánchez Grao, de El Corte Inglés, fue otro de los asistentes que no perdió detalle de todo lo que se dijo en la tarde del miércoles.

La próxima conferencia del ciclo BusinessDMallorca tendrá lugar el jueves 14 de diciembre y versará sobre la sanidad y la tecnología.