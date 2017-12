Carmen Molano: "Múltiples factores resumirían la situación en Cataluña como un entorno VUCA"

Experta en liderazgo y cambio personal. Formadora asociada de Airbus y consultora internacional. La economía actual es muy compleja, y con cada nuevo avance, ya sea tecnológico o social, esa complejidad aumenta. En un mundo globalizado en el que las crisis son planetarias y un conflicto en la otra parte del globo afecta incluso al colmado de la esquina conviene estar alerta y preparado, tal y como indica esta experta en liderazgo y consultora internacional

¿Qué son los entornos VUCA?

Los entornos VUCA son aquellos que se definen, según el acrónimo en inglés, por ser volátiles, inciertos –Uncertain–, complejos y ambiguos. El término fue definido por la Escuela del Ejército Norteamericano –Army War College– con el fin de la Guerra Fría, en los años 90, para describir el mundo para el que debían prepararse. Más adelante, el termino se consolidó, cuando de nuevo el mundo fue sorprendido por los ataques del 11 de septiembre del 2001.

Muchas de las herramientas y estrategias del entorno militar han acabado siendo adaptadas por el entorno empresarial, dada la similitud que se da en ambos ámbitos. Y en este caso, se dio de nuevo esa adaptación, los economistas y expertos en la gestión económica empezaron a utilizar el acrónimo VUCA para describir el ambiente turbulento, inconstante y oscilante que se vivió tras la crisis financiera de los años 2008-2009.

Hoy en día, ya se ha instaurado el concepto VUCA para definir este entorno de incertidumbre e inestabilidad que estamos viviendo.

Cualquiera diría que está definiendo la actual situación que se está viviendo en Cataluña. ¿Es así?

Pues sí. El incremento de variables como la velocidad, la magnitud, la ausencia de previsibilidad, la confusión generalizada, la ausencia de claridad, el no haber una única causa para todos los efectos, la existencia de múltiples factores resumiría nuestra situación en Cataluña como un entorno VUCA.

¿Diría usted que esa situación se está dando también en España?

Diría que esta situación se está dando en el mundo entero. Nosotros no somos ajenos a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Hoy en día se da la paradoja de que lo global afecta localmente, por lo que nuestro país no está ajeno a lo que ocurre en Corea, en Estados Unidos o en Venezuela.

¿Y cómo afecta a las empresas?

Las empresas viven en este ambiente turbulento y rápidamente cambiante. Todo está dejando de ser previsible en lo económico, en lo político, en lo social. No hay previsión de los futuros escenarios. El mercado –los clientes– se mueve a gran velocidad. Las empresas actualmente son demandadas de una agilidad y capacidad de reacción que pone a prueba sus estructuras, sus procesos y a sus propios equipos.

Actualmente solo el 11% de las 500 empresas de la lista Fortune que aparecían en 1955 siguen en la lista. El promedio de vida útil de las empresas ha bajado de 67 a 15 años. 14 de las 30 empresas más importantes del mundo son compañías basadas en plataformas digitales donde compradores, vendedores y proveedores están todos interconectados. Los modelos de negocio están cambiando, los mercados están cambiando, las reglas están cambiando. Empresas como Uber, Airbnb o BlaBlaCar son evidencias de ello.

¿Qué provoca que se produzca un entorno VUCA?

La globalidad, internet, la conexión entre personas de todos los lugares del mundo, la velocidad, la inmediatez, la fugacidad, la búsqueda de la rentabilidad, la obsesión innovadora, el consumismo, el aumento de la clase media, los movimientos de personas hacia las ciudades? Como define el propio término, el grado de complejidad del problema y las múltiples variables que en él se dan, dificultan la definición de una sola causa de qué provoca VUCA.

Lo que sí está claro es que es el nuevo escenario y que está aquí para quedarse y hacerse cada vez más intenso. Esta es nuestra nueva normalidad.

¿Sería osado afirmar que este tipo de situaciones son positivas porque se aprende de ellas?

Por supuesto, ante grandes desafíos, grandes oportunidades de crecimiento y de evolución. Desde mi opinión, este es un momento muy especial en la historia, y tenemos la oportunidad de vivirlo. Se nos pone a prueba todos los días. Debemos prepararnos para lo que todavía no existe. El paradigma ha cambiado, ya no es todo previsible como era antes, ahora todo es posible, y desde ahí es desde donde surgen todas las infinitas posibilidades.

¿Puede llegar a ser un entorno VUCA una oportunidad para una empresa?

Lo es. Pero, lo es, para las empresas que sean conscientes de ello. Para las que se preparen o ya estén preparadas para esa complejidad, esa ambigüedad, esa rapidez que exigen los clientes de hoy en día. Anteriormente cualquier innovación, cualquier cambio, cualquier nueva propuesta tenía unos planes de implementación que podrían llevar años. A día de hoy, el mercado impone unos tiempos de implementación muchísimo más cortos, por lo que, como nos anunciaba Charles Darwin, la selección natural en el mercado, vendrá dada por aquellas empresas que puedan adaptarse más efectiva y eficientemente a estas nuevas exigencias de los clientes.

¿Diría que un entorno VUCA puede afectar también a las pymes o es solo de grandes empresas?

Como decía antes, nuestro mundo se ha globalizado pero las actuaciones son locales. Hoy en día, cualquier de los pequeños comercios de nuestra preciosa ciudad compiten con Amazon, con Alibaba, con Ebay, con Zalando o con cualquier otro pequeño comercio que tenga una tienda on-line en Singapur. El entorno VUCA nos afecta a todos.

¿Cómo se debe actuar cuando llega la tormenta?

Los buenos marineros no se hacen en aguas tranquilas. Es una oportunidad de crecimiento, es un desafío, es el momento de liberar nuestro potencial, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Basta de conformismos y zonas de confort. Es el momento de demostrarnos a nosotros lo que podemos llegar a hacer.

¿Sería conveniente para una empresa buscar alianzas en esta situación?

Esta es una de las nuevas variables de esta nueva situación. La colaboración, la co-innovación, co-creación son conceptos que están irrumpiendo con fuerza en esta nueva era económica y social. Los co-working, los espacios de networking entre pequeñas y grandes empresas, la colaboración viene por definición en este nuevo entorno más complejo. La facilidad de la comunicación gracias a las redes sociales, la agilidad de las operaciones y la necesidad creada gracias a la crisis financiera nos ha permitido ver los beneficios y oportunidades que genera la cooperación, un concepto que en el modelo de negocio anterior no se daba, pues se buscaba la constante competición.

¿Es la innovación la mejor arma frente a un entorno VUCA? Si no es así, ¿cuál es?

Ante la complejidad del entorno, no diría que es una única variable la mejor solución. Para mí la solución es el desarrollo de nuevas habilidades. La posibilidad de crecimiento es infinita, por lo que no nos autolimitemos. Busquemos qué podemos aportar nosotros y cómo podemos evolucionar más rápidamente a esta nueva realidad.

Bob Johansen en su libro "Leaders Make the Future" nos propone nuevas habilidades para este mundo incierto, y busca cuál de ellas podría contrarrestar al acrónimo VUCA. Por lo que según Johansen, para combatir la Volatilidad, tengamos Visión, para afrontar la Incertidumbre busquemos Entender qué le ocurre a nuestro cliente, qué ocurre en nuestro mercado. Para diluir la Complejidad abordemos esta realidad desde la toma de decisiones más Clara y Simple, y para contener la Ambigüedad reaccionemos lo más Ágiles posible.