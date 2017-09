Cóctel para continuar debatiendo sobre retos tecnológicos

Después del paréntesis estival, Business DM reemprendió la actividad con el mismo objetivo que lo ha convertido en un foro de negocios de referencia: ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre temas económicos de actualidad. Así lo hizo el miércoles en el Club Diario de Mallorca, que acogió las disertaciones Emilio Ontiveros sobre ´Ciudades inteligentes, digitales y sostenibles´. Las reflexiones y palabras del catedrático en Economía de Empresa fueron acogidas con interés por los asistentes al foro que, en esta ocasión, fue organizado por el Club Diario de Mallorca y la Fundación Telefónica. Una iniciativa que no sería posible sin el apoyo de Sanitas, Prosegur, Endesa, Hidrobal y Deloitte.

Al finalizar el acto, los asistentes continuaron debatiendo sobre la lección magistral de Ontiveros, que escucharon con interés, mientras degustaban los sabrosos aperitivos que Tiberi Catering preparó para la ocasión. De hecho, el presidente de Educatur, Domènec Biosca, y su homóloga en Balears, Susana Martínez, destacaron lo actualizada que fue la conferencia, "además de muy clara, imprescindible y cuyas propuestas y reflexiones no son para el futuro, sino que son urgentísimas".

Entre bocado y bocado, también comentaba la sesión el director del Bufete Buades, Joan Buades, que como Miquel Vidal, Vicenç Rotger y Miquel Blum, tampoco quiso perderse el evento.

Todos ellos destacaron la importancia del foro Business DM por acercar a la sociedad temas de interés. "Emilio Ontiveros ha hecho una conferencia intensa, pero bonita, sobre un tema muy complejo como es la innovación y el marco legal", comentaba Buades. Por su parte, el empresario Miquel Blum apuntó sobre la importancia del evento "el año pasado ya asistí a las ponencias organizadas por Diario de Mallorca y espero continuar haciéndolo".

También destacaron la cita, Laura Fernández y Núria Forés, de Hidrobal. Fernández comentó que entidades públicas y privadas deben trabajar juntas para disponer de unas smart cities eficientes al servicio de los ciudadanos. Por su parte, Forés señaló que se trata de un tema complicado pero sobre el que es necesario profundizar.

A la salida, Aitor Ortega, director de Telefónica en Balears, se mostró muy satisfecho con el resultado final de la conferencia y destacó que "hubo más asistentes de los esperados, teniendo en cuenta la dificultad de la temática". "Lo cierto es que la ponencia ha ido muy bien. Mejor de lo que esperábamos" señaló Ortega. Una afirmación que fue asentida por su equipo que le acompañada y que eran Joan Pujades, Carlos Prieto y Rosa María Sainz. "Estamos muy contentos con el resultado y esperamos que sirva para seguir avanzando en el mundo tecnológico", apuntó Sainz. En un ambiente distendido, el director de Telefónica en Balears explicó que el archipiélago "tiene un gran potencial a nivel tecnológico porque es una de las islas mejor conectadas del mundo". "Y eso se debe aprovechar", concluyó.

Por su parte, Nikola Stranska, miembro del equipo de la inmobiliaria Monzly Rentals, afirmó que había sido una conferencia "muy interesante y recomendable". "En mi empresa, trabajamos siempre con las últimas tecnologías y, aunque no he descubierto ninguna aplicación nueva, he entendido cómo evolucionan las nuevas tecnologías en la Administración más allá de las empresas privadas". Nikola destacó la importancia de disponer de Internet hoy en día. "Actualmente con los teléfonos inteligentes podemos hacer casi de todo", aseveró la joven quien continuó diciendo que el problema es que "la tecnología está avanzando más rápido que la adaptación de las propias empresas, tanto públicas como privadas".