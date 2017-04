Viviendas vacacionales y seguros ¿bien avenidos?

El arrendamiento de viviendas a turistas es un negocio que requiere inversión y facilita un retorno que se obtiene de la prestación de servicios a terceros mediando un contrato escrito o verbal en el que se establecen unas condiciones por ambas partes, con unos flujos económicos sujetos a impuestos (IVA, IRPF, Sociedades, retenciones a proveedores, etc) por lo que el arrendador debe tener claro que es un negocio con todas las consecuencias entre las que cabe considerar riesgos que implican situaciones peligrosas para el patrimonio.

Tener turistas de pago en casa por un día, semana, mes o año representa que nuestra casa durante ese tiempo no es una residencia familiar. En ella habrá personas a las que podemos causar daño en sus bienes o personas. Asimismo, si esos "turistas" dejan una sartén en el fuego o su cargador de móvil de cortocircuita causará daños a nuestros bienes (vivienda y contenido) e incluso a vecinos o puede que celebren en nuestra casa una fiesta de fin de curso con resultados demoledores. ¿Está nuestro seguro familiar preparado para eso? No. Por ello es recomendable contar con un corredor especialista.

Añadamos a eso que al poner nuestra vivienda vacacional en varios portales podemos incurrir en riesgos típicos del hotelero: overbooking accidental, facilitar información incorrecta, así como ofrecer un servicio que puntualmente no esté disponible, etc. Con ello podemos entrar en el campo de la responsabilidad civil profesional y esto es algo que no garantiza un seguro de hogar estándar.

Nuestra vivienda familiar quedará expuesta a la exhibición en todas las redes sociales lo que puede ser una excelente oportunidad para los amigos de lo ajeno, también puede ser el escenario del rodaje de una película porno o el inicio de algo peor: recomiendo una ADSL específica para uso de los turistas con cambio de password del router y de la wifi con cada alquiler pues un hacker puede infectar nuestros sistemas y los de todos nuestros sucesivos clientes. En este sentido sería recomendable contar con un seguro de ciberriesgos.

También, es recomendable contar con seguros de protección legal específicamente adaptados. Si nuestro "cliente" decide no marcharse tendremos que responder por incumplimiento ante otras reservas y nos veremos obligados a iniciar un proceso de desahucio dado que nuestro cliente se habrá convertido en un okupa.

Decía Chesterton que la aventura puede ser loca pero el aventurero cuerdo. Serlo es mi consejo.

* Presidente de la Asociación Balear de Corredores de Seguros