El futuro turístico de la isla pasa por vender calidad

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca le dio un repaso –en todos los sentidos– a la actualidad turística, hotelera y política de las islas. En una de las más concurridas ponencias del ciclo de conferencias BusinessDMallorca, Inma de Benito analizó, arropada por gran parte de los representantes de la planta hotelera de las islas, la actual situación del sector así como el camino que debería seguir en los próximos años para no perder su esencia ni la alta calidad conseguida en los últimos tiempos.

Aunque se vieron muchas caras conocidas, como la de Maria Magdalena Frau de Endesa o la portavoz del Partido Popular en el Parlament, Marga Prohens, el evento del pasado miércoles contó con nuevos asistentes –especialmente del sector hotelero– que no se quisieron perderse la intervención de Inma de Benito. Tal fue el caso de Francisco Vila, del Grupo Arabella, quien coincidía con de Benito en la afirmación de que Mallorca no debe competir por precios con otros destinos turísticos. "Debemos competir por valor" afirmó. A su lado, David Rodríguez, de Deloitte, aseveraba que "a menudo se nos olvida, a la sociedad en general, quién crea empleo. Y no solo directo. Las cifras que ha dado Inma de Benito de los empleos directos generados por el sector hotelero son solo una parte, ya que el turismo y los hoteles generan además muchos más empleos indirectos".

Carmen Tudela, de Geshotels, indicó estar "encantada con la contundencia, el convencimiento y la cantidad de datos que Inma de Benito aporta". A su lado, Miguel Rullán, de Trablisa, afirmaba que era "una pena" que la administración "no esté para escuchar charlas como esta". "La administración es una de las dos partes, pero al parecer solo escuchamos a una" se lamentaba, a lo que añadió que "si uno va solo, se da más prisa, pero si se va en compañía, se llega más lejos".

María José Sánchez, del grupo Piñero, comentó que la charla le había parecido "muy interesante", haciendo especial hincapié en el "pulso que el turismo está teniendo con la administración". Junto a ella, Isabel Esteban añadió que "lo más importante es que la calidad siga igual". Margarita Terrassa, de Viajes Sirius, nos contó cómo la charla le había parecido muy interesante, "especialmente algunas partes". Además añadió que "dialogar con algunos partidos es muy complicado". Fue precisamente Terrassa quien quiso explicar que sobre el tema de los precios en Balears, más altos que en otros destinos del Mediterráneo, nadie recuerda lo ocurrido en años anteriores. "A los touroperadores que dicen que Mallorca es muy cara, habría que decirles que cuando se vendieron durante muchos años viajes a precios de saldo no se quejaban". A su lado, Magdalena Pol se mostraba "encantada" con la conferencia de Inma de Benito, que le había parecido "fantástica". "Inma de Benito tiene una capacidad mental y vocal altísimas. Sus objetivos son buenos para Mallorca y para Balears, por ello espero que los consiga" añadió.

El ex conseller de Turismo, Jaume Martínez, destacó en compañía de Carlos Valencia que "la radiografía realizada por Inma de Benito" fue "perfecta". "Ha aportado datos que muchas veces sirven para ver que la sensación que se tiene en la calle sobre el sector hotelero no se corresponde con la realidad". Valencia coincidía, y añadía que "la conferencia" había sido "muy realista, muy clarificadora" aunque también se quejaba de que desgraciadamente "hay muy poco respaldo por parte de la administración" hacia la gestión de Inma de Benito.

La próxima charla del ciclo de conferencias BusinessDMallorca tendrá lugar el 31 de mayo a las 19:00 h. de la tarde.