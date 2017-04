Buscamos talento con talante

En cada seminario y conferencia, los directores generales asistentes, me expresan su preocupación por no encontrar profesionales que hayan desarrollado una lluvia de talentos durante su carrera profesional, dominan algún talento pero les faltan otros, quizás no tan imprescindibles hace un año, pero en este veloz complejo global, viral y competitivo mercado de oferta donde también compiten los destinos tradicionales con los nuevos, es imprescindible para tener nuevos éxitos que se exijan nuevos talentos para ayudarse a transitar de directivos, jefes y mandos intermedios a querer y saber actuar, dominando los diez talentos de los nuevos líderes circulares.

Los asistentes me preguntaban el cómo se consigue. Como me espero la pregunta les entrego un documento donde detallo la ruta para pasar de hacer dictado a crear redacciones... a sabiendas de que los resultados no son los mismos cuando se dan órdenes.

Esta reflexión le dará la oportunidad de acertar en la selección de los más adecuados para caminar hacia el nuevo éxito cuando los clientes ya no se conforman con estar, ahora quieren ser felices, opinando en tiempo real, para así influir al resto de los potenciales clientes dejándose también influir y, en consecuencia, dominar el desarrollo por parte de todo el equipo de la propina digital, lo que permite posicionar la marca del destino y de las ofertas ganando independencia.

Al inicio de esta reflexión comenté la necesaria lluvia de talentos imprescindible en las empresas para que todo el equipo actúe como líderes circulares que influyen porque practican y predican con su ejemplo, cercano, positivo, con empatía, ilusionando y empujando para desarrollar la innovación flash que implica a todos, animando a superar el departamentismo sustituyéndolo por un equipo de anfitriones cinco estrellas-vendedores proactivos creyéndose todos que su misión es la felicidad del cliente para que pueda escoger.

Para facilitarle el camino que debe recorrer del nuevo líder circular, le detallo, de los 5 talantes y de los 10 talentos, 6 imprescindibles:

Empatía

Proximidad

Memoria

Innovación

Reconocimiento

Equipo

Quiero recordar a mis amables lectores que algunos llaman teoría a lo difícil porque no lo dominan y utopía a lo imposible, olvidando que cuando se persigue un sueño ha escogido su misión.

* Pres. de Educatur y de la Asoc. española de Expertos en Turismo

dbiosca@educatur.com